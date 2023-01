Firmen auf dem Prüfstand: Transformation von Applikationen

Auf den ersten Blick scheint die Transformation von Anwendungen ein IT-Thema zu sein. Doch wer die Anwendungen neu organisiert, optimiert gleichzeitig auch Prozesse, Datennutzung und Kollaboration.

Der Erfolg einer Firmenleitung beginnt wortwörtlich im Keller des Unternehmens – dem Rechenzentrum. Ob es um den Eintritt in neue Märkte geht, um Merger & Acquisitions oder eine Strategie gegen den Fachkräftemangel: Die Wirksamkeit jeder strategischen und operativen Entscheidung basiert auf der Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen.

Ob Daten schnell und qualitativ hochwertig bereitstehen, ob Prozesse durchgängig funktionieren und alle Stakeholder involviert sind, entscheidet sich in der IT eines Unternehmens. Dies beginnt mit der Anzahl der im Unternehmen genutzten Anwendungen.

Spezialisten für veraltete Software

Kaum ein erfolgskritischer Faktor entwickelt sich so rasant wie die IT. Dies ist gerade für Unternehmen problematisch, deren IT über Jahrzehnte hinweg eigene Anwendungen entwickelte. Oft sind diese weit entfernt von den heutigen Ansprüchen an Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Dokumentation und technische Standards. So setzen manche Unternehmen zum Beispiel noch auf COBOL-Anwendungen, die ursprünglich für Mainframes entwickelt wurden und für die kaum noch Spezialisten am Markt zu finden sind.

Bei der Aktualisierung stark veralteter Anwendungen sind Unternehmen gezwungen, Programmierer aus dem Ruhestand zu holen, denn sie verstehen noch den Code klassischer Programmiersprachen und können so programmiertes Wissen heben.

Zudem werfen neue Geschäftsprozesse Anforderungen auf, die in Anwendungen umgesetzt werden sollen und in das Gesamtkonstrukt der Anwendungslandschaft passt.

Diese Entwicklung macht eines deutlich: Anwendungstransformation ist kein IT-Projekt. Wer Applikationen geschäftsunterstützend bereitstellen und betreiben möchte, braucht einen Plan. Zunächst muss der Ist-Zustand analysiert und dann eine Vision skizziert werden. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, ob das Unternehmen Workloads in die Cloud migrieren will oder ob Lösungsbausteine durch eine eigene Softwareentwicklung weiterhin hergestellt werden sollen. Auf dieser Basis entsteht eine Roadmap, wie die Vision in die Realität umgesetzt werden kann.

Das gesamte Vorhaben beginnt mit einer Bewertung des IT-Reifegrades. Passen die bestehenden Anwendungen zu unseren Prozessen? Wie verändern sich die Geschäftsanforderungen? Welche Applikationen sind geschäftskritisch – und was ist mit den dahinterstehenden Datenbanken? Bei der Entscheidungsfindung ist es wichtig, alle Personen zu involvieren – die Eigner der jeweiligen Anwendungen und Vertreter der Fachbereiche bis hin zu den Mitarbeitern der Finanzorganisation (in Deutschland berichten viele CIOs an den CFO).

Um den maximalen Nutzen aus Anwendungen herausziehen, muss deren Mehrwert für die Geschäftsprozesse klar sein. Dazu werden sämtliche Beteiligte involviert und deren Feedback miteinbezogen. Dies funktioniert vor allem in Unternehmen gut, die alle IT-Nutzer als interne Kunden der IT-Abteilung betrachten und Kundenbeziehungsmanager als Vermittler zwischen den Welten einsetzen.