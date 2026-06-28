Business Impact Analysis oder BIA hat einen zentralen Stellenwert, wenn es um die Planung von Business Continuity (BC) und Disaster Recovery (DR) geht. Beides sind notwendige Maßnahmen, um den langfristigen Geschäftserfolg zu sichern, werden aber im Alltag der IT häufig vernachlässigt. Umso wichtiger ist es, bestimmte Regeln und Verfahrensweisen für Business Impact Analysis zu beachten.

Und das sagt das BSI zu BIA „Eine Business Impact Analyse (Folgeschädenabschätzung) ist eine Analyse zur Ermittlung von potentiellen direkten und indirekten Folgeschäden für eine Institution, die durch das Auftreten eines Notfalls oder einer Krise und Ausfall eines oder mehrerer Geschäftsprozesse verursacht werden.“

(Quelle: Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Glossar und Begriffsdefinitionen)

BIA lässt sich dabei als ein Set von Anforderungen an Recovery bei Datenverlust definieren, bei dem Prioritäten und Investmentempfehlungen für das obere Management festgelegt werden. Dabei geht es um Budgets für Backup, Spiegelung der Datenbestände, Ausweichrechenzentren, oder -Gebäude, redundante Geräte und weitere Ressourcen. Es muss auch im Vorhinein festgelegt werden, welche Beschädigungen und Ausfälle besonders zu berücksichtigen sind und was an Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden muss, bevor überhaupt ein relevanter Schaden eingetreten ist.

Leider machen viele IT- und Business-Verantwortliche Fehler, wenn sie BIA einsetzen. Ich spreche aus Erfahrung, da ich selbst mehr als 100 BIA-Prozesse durchgeführt habe. Und dabei habe ich jeden nur möglichen Fehler begangen. Ich habe hier die 10 am meisten verbreiteten Fehler zusammen getragen, damit sich jeder an BIA Interessierte rechtzeitig ein Bild machen kann von dem, was man tun und was man besser unterlassen sollte.