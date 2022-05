Digitale Transformation: vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – so lässt sich die Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und -gebern in Deutschland zusammenfassen. Denn nur ein Drittel der Führungskräfte vertraut ihren Mitarbeiten von Beginn an. Andersrum ergibt sich ein noch drastischeres Bild: Lediglich 21 Prozent der Mitarbeiter nehmen an, dass ihnen nach der Einarbeitungsphase Vertrauen seitens der Führungskräfte entgegengebracht wird. Das ergab eine Umfrage des HR-Softwareanbieters UKG unter 3.903 Führungskräften und Mitarbeitern im Juni 2020.

In einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt wie dem IT-Markt ist der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer guten Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern von entscheidender Bedeutung.

Denn Angestellte wenden sich anderen Unternehmen zu, wenn Transparenz, Rechenschaftspflicht und klare Prozesse fehlen oder der Eindruck entsteht, dass sie keine starken und dauerhaften Beziehungen aufbauen können.

Das spiegelt sich auch in Studien wider: So möchten laut einer Umfrage von Slack unter 1.500 Wissensarbeitern in den USA 87 Prozent der Arbeitnehmer, dass ihr Unternehmen transparent ist und 80 Prozent wollen mehr darüber wissen, wie Entscheidungen in ihrem Unternehmen getroffen werden.

Mangelndes Vertrauen der Mitarbeiter durch Mikromanagement und fehlende Transparenz Eine übermäßige Überwachung durch Führungskräfte – sogenanntes Mikromanagement – empfinden Mitarbeiter oft als Zeichen mangelhaften Vertrauens, was diese verunsichert und ihrer Motivation schadet. Diese Problematik hat im Laufe der Pandemie mit der Arbeit im Home-Office nochmals zugenommen. Der Mangel an persönlichen Begegnungen am Arbeitsplatz verkompliziert den Aufbau von Beziehungen und vielen Arbeitgebern fällt es schwer, ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Sie setzen daher auf mehr Überwachung, was Gegenteiliges erzielt und mehr Unmut in der Belegschaft schürt. „Führungskräfte sollten deutlich kommunizieren, dass Transparenz ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Das sollte sich auch in den Unternehmensrichtlinien wiederspiegeln und vor allem in der Praxis: eine transparente und offene Kommunikation über sämtliche Abteilungen und Positionen hinweg ist unabdingbar.“ Tina Seuchter, Blue Prism Des Weiteren wächst das Misstrauen der Arbeitnehmer durch Top-Down-Entscheidungen, die Führungskräfte ohne Rücksprache treffen. Gerade beim Einführen neuer Technologien am Arbeitsplatz kommen Vertrauen und Transparenz Schlüsselrollen zu. Bereits mit der industriellen Revolution, die lebensverändernde und effizienzsteigernde Technologien und Verfahren mit sich brachte, fürchteten viele Arbeitnehmer um ihre Arbeitsplätze. Auch heute gibt es viel Skepsis gegenüber Automatisierungstechnologien. Missverständnisse führen dazu, dass viele Arbeitnehmer beispielsweise glauben, dass Automatisierung sie ersetzen soll. Die Tatsache, dass sie wie auch die industrielle Revolution die Arbeits- und Lebensqualität verbessern soll, rückt dabei in den Hintergrund. Damit die digitale Transformation so effektiv wie möglich vollzogen werden kann, müssen Führungskräfte ihren Mitarbeitern die positiven Auswirkungen der anstehenden Wandlungsprozesse aufzeigen. Auch bei der Umsetzung von Initiativen und Programmen sollten sie Engagement zeigen und aktiv mitarbeiten, um eine Veränderungsbereitschaft sowie eine Vertrauensbasis zu schaffen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen demnach gemeinsam Automatisierung implementieren, um eine vorteilhafte Partnerschaft zwischen Mensch und Digitalisierung zu schaffen.

Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsbetriebs Eine Vertrauenskultur ist für Unternehmen jeder Größe und Branche von Bedeutung und steigert nicht nur Kreativität und Innovationskraft. Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass ihnen viel Vertrauen entgegengebracht wird, sind nachweislich produktiver, arbeiten besser zusammen und bleiben ihrem Unternehmen länger erhalten. Außerdem wirkt sich ein geringeres Maß an Stress und ein höheres Maß an Selbstzufriedenheit positiv auf die Leistung aus. Führungskräfte sollten deutlich kommunizieren, dass Transparenz ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Das sollte sich auch in den Unternehmensrichtlinien wiederspiegeln und vor allem in der Praxis: eine transparente und offene Kommunikation über sämtliche Abteilungen und Positionen hinweg ist unabdingbar. Ein durchgängig offener Dialog mit allen Teammitgliedern sowie klare Zugangswege zu den Vorgesetzten ermöglichen es, Schwierigkeiten oder Bedenken zu adressieren. Führungskräfte sollten Argumente von Arbeitnehmern offen und aufmerksam anhören und gemeinsam reflektieren. Im Zuge dessen sollten Mitarbeiter jederzeit die Möglichkeit haben, sich zu wichtigen Entscheidungen zu äußern und regelmäßig Informationen über Fortschritte erhalten. Viele Branchenführer haben dies bereits erkannt und investieren daher in eine vertrauensbasierte Arbeitsgemeinschaft: So gaben rund 90 Prozent der von pwc befragten 4.446 CEOs weltweit an, Maßnahmen für mehr Vertrauen und Selbstbewusstsein unter den Mitarbeitern zu ergreifen.