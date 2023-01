Die Beziehung zwischen IoT-Governance und Datenschutz

Viele IoT-Geräte sammeln, speichern und teilen persönliche Daten. Daher ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, IoT-Governance als eine Möglichkeit zur Steuerung und Durchsetzung von Datenschutzpraktiken für intelligente Geräte zu betrachten.

Mit Blick auf die Zukunft sollten Unternehmens- und IT-Führungskräfte verstehen, wie neue Datenschutzstandards und -vorschriften sowie Technologien wie KI und Fog Computing die IoT-Governance-Landschaft beeinflussen werden.

Normen und Gesetze im Zusammenhang mit der IoT-Governance

Verschiedene Normungsgremien verkünden, entwickeln und koordinieren technische Standards, um die Sicherheit der Nutzer von IoT-Geräten zu gewährleisten.

Die Normungsgremien entdeckten den Bedarf an IoT-Governance aufgrund des fehlenden Datenschutzes bei IoT-Anwendungen. Darüber hinaus sind die Governance-Vorschriften in die seit langem bestehenden Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen eingebettet. So hat beispielsweise das NIST in den USA die Federal Information Processing Standards (FIPS) entwickelt, die sich auf die Sicherheit von Computern und die Verarbeitung von zensierten Daten beziehen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat mit dem IT-Grundschutz Vorgaben definiert.

Andere Standardisierungsgruppen und/oder Vorschriften, die für IoT-Geräte gelten, sind die Internet Engineering Task Force (IETF), regionale Internet Registries, Information Security Operations Center, IEEE, HIPAA und DSGVO/GDPR.

Unternehmen mit IoT-Implementierungen müssen mit diesen Standards und Vorschriften vertraut sein. Noch wichtiger ist, dass sie verstehen, welche Rolle Data Governance bei der Einhaltung dieser Standards spielt. Insbesondere sollten sich Unternehmen auf den Schutz der Privatsphäre von IoT-Nutzern, -Geräten und -Daten konzentrieren, um potenzielle Angreifer abzuwehren und das Risiko von Datenschutzverletzungen zu minimieren.