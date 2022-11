Cloud-Sicherheit: Skalierbare Hybrid Clouds geben Kontrolle

Für viele Unternehmen stellte die Public Cloud eine wahre Revolution für ihre IT-Unterfangen dar. Auf den ersten Blick sieht man tatsächlich nur Bonuspunkte: Einsparungen bei der Hardware, On-Demand-Services, Pay-as-you-go, darüber hinaus die einfache Zusammenarbeit von Teams über geografische Grenzen hinweg.

Und dies sind nur einige der Vorteile der Public Cloud. Schaut man allerdings ein bisschen genauer hin, wird rasch klar, dass die Public Cloud nicht den heiligen Gral darstellt. Lassen Sie uns die Kompromisse und Herausforderungen in Bezug auf private und hybride Cloud-Modelle für Unternehmen einmal genauer betrachten.

Komplexe Cloud-Fragen erfordern intelligente Antworten

Wie bei den meisten Dingen im Leben erweist sich das Gesamtbild komplexer als gedacht. Ironischerweise ist die maximale Unabhängigkeit, die mit der Public Cloud einhergeht, zugleich auch einer ihrer größten Nachteile – insbesondere mit Blick auf die Prozesse der Datensicherheit und Datenkontrolle in einer vielschichtigen, globalen Welt. Laut IDC findet alle 11 Sekunden ein Ransomware-Angriff statt (Quelle: Cybereason A Global Study on Ransomware Business Impact).

Die durchschnittlichen Kosten für die Wiederherstellung nach einem Angriff belaufen sich auf 1,85 Millionen Dollar, und die Ausfallzeit kann bis zu 23 Tage dauern (Quelle: IDC's 2021 Ransomware Study: Where You Are Matters!, Q2 2021). Das Problem ist, dass Unternehmen in der Cloud zu bloßen Gästen in einem System werden, das nicht wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Immer mehr IT-Entscheider erkennen, dass die Public Cloud zwar ein wichtiger Bestandteil eines modernen Datenmanagements ist, aber nicht der einzige Ort sein sollte, an dem Daten gespeichert und geschützt werden, weil sie einfach keine maßgeschneiderten Antworten auf individuelle, dynamischen Unternehmensanforderungen in einer globalen Welt bieten kann.

Die Ergebnisse von IDC bestätigen diesen Trend: Nur 12 Prozent der Unternehmen planen, sich vollkommen auf die Public Cloud zu konzentrieren. Die überwiegende Mehrheit, genauer gesagt 83 Prozent, geben an, dass sie eine Private Cloud, eine Hybrid-Cloud oder aber eine traditionelle Umgebung beibehalten möchten (IDC State of Cloud Security 2021 with Ermetic).