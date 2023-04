4 Mythen über KI, ML und Datenspeicherung entzaubert

Netflix schauen, bei Google recherchieren, ein Uber-Taxi rufen, mit Amazons Alexa das Licht ausschalten, das Telefon entsperren und den optimalen Farbton einer Bluse auswählen - das sind nur einige Beispiele dafür, wie Menschen täglich mithilfe künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) in Berührung kommen.

Im Kern geht es bei KI/ML um Mustererkennung. Die Fähigkeit, Muster in Echtzeit zu erkennen, bietet unzählige Möglichkeiten zur Verbesserung von Geschäftsprozessen, Unternehmensergebnissen sowie der individuellen menschlichen Erfahrung. IDC schätzt, dass der weltweite KI-Markt, einschließlich Software, Hardware und Dienstleistungen, im Jahr 2026 die 900-Milliarden-Dollar-Marke erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,6 Prozent im Zeitraum von 2022 bis 2026.

Die Beschleuniger haben unterschiedliche Leistungsniveaus, ebenso wie die verschiedenen KI/ML-Anwendungen. Die Berechnungen pro Bild in Objekterkennungsanwendungen dauern beispielsweise so lange, dass ein Hybridsystem ( Festplatte und Solid-State-Disk ) genauso gut funktioniert wie eine reine NVMe -Lösung; und das zu einem viel niedrigeren Preis. IT-Teams müssen ihre Rechenbeschleuniger, KI/ML- Arbeitslasten sowie ihre Speicheroptionen abwägen, um die optimale Lösung zu finden. Unabhängige Benchmarks wie MLPerf können hier sehr hilfreich sein.

KI/ML sind am wertvollsten, wenn sie mit Blick auf die Kerndaten eines Unternehmens angewendet wird. So setzen beispielsweise Banken diese Technologien zur Betrugserkennung ein, und Arzneimittelhersteller können Daten aus Experimenten oder der Produktion besser analysieren, um die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Bei den Lebensmittelgeschäften von Amazon etwa bilden KI/ML den Kern der Technologie- und Geschäftsinfrastrukturen. Für viele Unternehmen stellen KI/ML längst keine experimentellen Nebenprojekte mehr dar, die von einem speziellen Einweg-Speichersystem bedient werden könnten, sondern sie sind zu einem integralen Bestandteil des Unternehmens geworden. Daher müssen diese Anwendungen in die zentrale IT-Infrastruktur und Speicherlösung des Unternehmens integriert werden.

Wählen Sie mit Bedacht

KI/ML-Innovationen werden massive Veränderungen im gesamten Unternehmen bewirken und sich auf nahezu jeden Aspekt einer Organisation auswirken. Laut dem Hype Cycle von Gartner wird erwartet, dass sich viele Technologien in den nächsten zwei bis fünf Jahren durchsetzen werden, wie zum Beispiel Edge KI, Decision Intelligence und Deep Learning. Die Wahl der zugrundeliegenden Speicherinfrastruktur wird einen großen Einfluss auf die Fähigkeit von Unternehmen haben, das Potenzial von KI/ML-Anwendungen zu maximieren, wenn sie sich auf den Weg machen, diese leistungsstarke neue Technik anzuwenden.

Über den Autor: Curtis Anderson ist ein Datenspeicher-Experte mit mehr als 34 Jahren Erfahrung und derzeit Software Architect bei Panasas. Seinen Schwerpunkt legt Anderson auf die Implementierung von Dateisystemen. Anderson war einer der fünf ursprünglichen Autoren des XFS-Dateisystems, das heute in Linux weit verbreitet ist, und arbeitete an dem Veritas VxFS-Dateisystem, bevor Veritas aus der Taufe gehoben wurde. Er war ferner 14 Jahre lang Mitglied der IEEE, unter anderem als Sponsor Chair für die IEEE 1244 Working Group, die einen formalen Standard für die gemeinsame Nutzung von Bandlaufwerken und Bandrobotern in einem SAN durch mehrere Hosts abstimmte und veröffentlichte. In seiner Funktion als Softwarearchitekt bei Panasas ist Anderson für die Koordinierung von Technologie-Teams verantwortlich, die an verschiedenen Elementen arbeiten, aus denen sich das parallele Speicherdateisystem von Panasas zusammensetzt.

Vor seiner Tätigkeit bei Panasas war Anderson als Technical Director bei NetApp sowie als Architekt bei EMC/Data Domain tätig. Anderson hält 10 Patente, unter anderem in den Bereichen kontinuierliche Datensicherung und Replikation von de-deduplizierten Dateidaten über ein Netzwerk.