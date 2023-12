3 Strategien zu einem nachhaltigeren Handel

Für Onlinehändler wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger: Denn für Konsumentinnen und Konsumenten stehen längst nicht mehr nur Qualität und Preis im Vordergrund, sondern auch nachhaltige Produkte und werteorientierte Marken.

Gut 65 Prozent der europäischen Händler haben darauf bereits reagiert und ihr Sortiment entsprechend um nachhaltige Produkte angepasst, das ergab eine Erhebung des Onlinegroßhandels Faire. Der Fokus auf ein nachhaltigeres Konsumverhalten ist Folge eines gestärkten Bewusstseins über Entwicklungen wie den Klimawandel, den 70 Prozent der Befragten des GfK Nachhaltigkeitsindex als ernsthaftes Problem erkannt haben. Dabei reichen Umstellungen im Sortiment nicht mehr aus. Vielmehr fordern Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend unternehmerische Nachhaltigkeit und auch, dass diese transparent kommuniziert wird. Bei den vielen Faktoren, die es dabei im Handel zu berücksichtigen gilt, ist das keine leichte Aufgabe. Ein datenbasierter Ansatz ist der erste Schritt in die richtige Richtung

Für eine Nachhaltigkeitsanalyse der eigenen Geschäftsaktivitäten ist es entscheidend, alle relevanten Daten zu erfassen, die die Emissionen und den Ressourcenverbrauch aller internen Abläufen darstellen. Nachhaltigkeit wird oft mit ökologischer Verträglichkeit in Verbindung gebracht, tatsächlich gehören aber auch Themen wie Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich sozialer Aspekte wie Arbeitssicherheit und fairen Löhne, dazu. Auch Governance-Fragen spielen bei den Überlegungen eine Rolle. Die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Stichwort ESG) bieten eine umfassende Liste von Nachhaltigkeitsaspekten und dienen als wertvoller Leitfaden für Einzelhandelsunternehmen, unabhängig davon, ob sie bereits von der Berichtspflicht betroffen sind.

Zunächst müssen alle relevanten Daten erfasst werden – nur so kann eine langfristige und effektive Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt werden. Im Handel kommen sowohl auf Seiten des Store-Managements als auch in Bezug auf das Sortiment viele Daten zusammen. Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Produktpalette werden Faktoren wie Rohstoffe, Anbau- und Gewinnungsmethoden, Produktionsverfahren, Verpackung, Transport und Vermarktung berücksichtigt.

2. Potenziale erkennen

Das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren all dieser Daten kann für Händler eine Herausforderung sein. Mit dem richtigen Tool ist es jedoch möglich, alle relevanten Datenquellen einfach in eine Schnittstelle zu integrieren und übersichtlich in einem Dashboard aufzubereiten Die Analyse kann mit einer KI erfolgen. Das ermöglicht Unternehmen einen aktuellen Überblick über den Status und den Fortschritt ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen sowie deren Auswirkungen. Durch die Analyse wird deutlich, wo die größten Potenziale zur Verbesserung der unternehmerischen Nachhaltigkeit liegen und welche Maßnahmen im Verhältnis zu den Investitionen die größten Effekte erzielen können.

Natürlich gibt es nicht immer eine einfache Lösung, gerade im Handel, wo verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Produktions- und Lieferketten einhergehen. Jede einzelne Produktions- und Lieferkette beinhaltet verschiedenste Datenpunkte, die nicht immer sofort erkennbar sind. Das ist jedoch kein Grund für Unternehmen, an dieser Stelle nicht tätig zu werden. Denn in Zukunft wird es immer bessere Tools für Händler und Unternehmen geben, wie sie ihre Produkte und damit verbundenen Lieferketten überwachen und Daten für ihre Nachhaltigkeitsberichte erfassen können.