Wie Amberflo Cloud-Abrechnungen umgestalten möchte

In den letzten 20 Jahren hat sich die Abrechnung für den Einsatz von Software drastisch verändert: von starren Lizenzmodell für On-Premises-Legacy-Anwendungen zu Cloud-Abonnements mit gestaffelten Preisen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Finanzverantwortliche in Unternehmen stärker über Preise und Kosten im Zusammenhang mit Software nachdenken.

Puneet Gupta, Gründer und CEO von Amberflo, ist der Überzeugung, dass es einen dritten Weg gibt, Preise für Software zu gestalten, die nicht auf klassischen Lizenzmodellen oder Abonnements basieren, sondern auf der tatsächlichen Nutzung. Das Start-up nennt dies Usage Metering. Die Messung des Cloud-Einsatzes wird dabei von der Rechnungsstellung entkoppelt. Echtzeit-Analysen und -Abrechnungen sollen mehr Transparenz für Kunden schaffen.

Metering von Cloud-Services komplex

Usage Metering erfordert eine komplexe Dateninfrastruktur, die akkurat und getrennt vom System of Record (SoR) ist. Um die Nutzung der Cloud-Anwendungen zu messen, muss ein Unternehmen Compute-Instanzen, Storage-Nutzung, API-Calls, Lambda-Funktionen, Transaktionen und jede andere Cloud-Ressource überwachen und hierüber Daten über eine Standard-Metering-API sammeln.

Abbildung 1: Für Puneet Gupta, Gründer und CEO von Amberflo, ist die Abrechnung auf Basis der tatsächlichen Nutzung die Zukunft des SaaS-Abos.

Gupta kam hiermit zum ersten Mal in Kontakt, als er von 2011 bis 2014 bei AWS arbeitete. „Ich hatte die Möglichkeit, Services bei AWS zu entwickeln, und ich konnte es in Aktion sehen. Immer wenn wir einen Service entwickelten, mussten wir uns mit dem Metering Stack verbinden. So wurde ich darauf aufmerksam“, sagt der Amberflo CEO.

Gupta gründete Amberflo mit Lior Mechlovich im Jahr 2020. Zusammen mit einem Team aus 15 Mitarbeitern bauen Gupta und Mechlovich ein Metering-Service auf. „Wir bieten eine Cloud-native Plattform, die Ihnen die Tools an die Hand gibt, um effektiv ihre eingesetzten Cloud-Ressourcen zu überwachen. Das Tool erlaubt Ihnen, Ihr eigenes nutzungsbasiertes Preismodell einzuführen. Unternehmen wie AWS bieten Ihnen ein solches Abrechnungsmodell nicht“, erklärt er.