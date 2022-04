Was macht eine Data Processing Unit (DPU)?

Eine Data Processing Unit (DPU) ist ein Hardwarebeschleuniger, der speziell für die Datenverarbeitung und das datenzentrierte Rechnen ausgelegt ist. Sie unterscheidet sich von anderen Hardwarebeschleunigern wie der CPU und der GPU durch einen höheren Grad an Parallelität und eine MIMD-Architektur (Multiple Instruction Multiple Data).

Viele Unternehmen nutzen DPUs für Supercomputing-Aufgaben wie KI und Big Data. Um zu entscheiden, ob Ihr Unternehmen eine DPU in seinem Rechenzentrum benötigt, sollten Sie die Anwendungsfälle und Nachteile kennen.

Cloud- und Hyperscale-Anbieter waren die ersten, die diese Technologie einsetzten. Anbieter wie VMware haben jedoch damit begonnen, Unterstützung für DPUs in ihre Angebote aufzunehmen, was sie für andere Unternehmen attraktiver macht.

Dieses Design macht die DPU zu einem vielseitigeren, universell einsetzbaren Chip als die GPU . Die DPU verfügt über ein eigenes dediziertes Betriebssystem, was bedeutet, dass Sie seine Ressourcen mit denen Ihres primären Betriebssystems kombinieren können, und sie ist in der Lage, Funktionen wie Verschlüsselung , Erasure Coding sowie Komprimierung oder Dekomprimierung durchführen.

Was macht eine DPU?

Storage-Unterstützung mit einer DPU

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit als Verarbeitungseinheit können Sie DPUs zur Storage-Unterstützung in Ihrem Rechenzentrum einsetzen. So lässt sich beispielsweise der Zugriff auf NVMe-Storage-Geräte beschleunigen, indem diese an den PCIe-Bus der DPU angeschlossen werden.

Die DPU ermöglicht Ihnen auch einen besseren Zugriff auf Remote Storage, das auf NVMe-oF basiert. Die DPU stellt diese Remote-Storage-Geräte dem System als Standard-NVMe-Geräte zur Verfügung. Dies optimiert die Konnektivität mit dem Remote-Storage, da Sie keine speziellen Treiber mehr benötigen, um sich mit diesen entfernten Speichergeräten zu verbinden.