Vereinfachen Sie die Entwicklung mobiler Unternehmens-Apps

Die Entwicklung mobiler Anwendungen für Unternehmen kann ein teurer, komplizierter Prozess sein – oder relativ kostengünstig und einfach.

Unternehmen können Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre App-Entwicklung in die letztere Kategorie fällt. Der Prozess variiert zwar je nach Größe eines Unternehmens und seines Entwicklungsteams, doch mit der richtigen Planung und den richtigen Tools lässt sich eine benutzerfreundliche App effizient bereitstellen, mit der die Geschäftsziele erreicht werden. Unabhängig davon, ob ein Entwicklungsteam aus mehreren Softwareexperten mit jahrelanger Erfahrung oder einem Neuling besteht, kann jedes Unternehmen die Vorteile mobiler Unternehmensanwendungen nutzen, wenn es die folgenden Best Practices anwendet.

Treffen Sie zuerst grundlegende Entwicklungsentscheidungen

Es kann sich als schwierig erweisen, mit der Entwicklung einer mobilen Unternehmensanwendung zu beginnen, aber wenn man die wichtigsten Entscheidungen vorab trifft, ist der Einstieg in den Prozess einfach. Schauen Sie sich die Geschäftsanforderungen des Unternehmens an, um zu bestimmen, welche mobilen Geräte die App unterstützen soll und ob es sich um eine native, webbasierte oder hybride App handeln soll.

Die Entwicklung nativer Apps kann zeitaufwendiger und teurer sein, da die Entwickler von Grund auf neu beginnen müssen. Allerdings sind sie im Allgemeinen leistungsfähiger als andere App-Typen. Webbasierte Anwendungen sind einfacher und billiger zu erstellen. Hybride Anwendungen liegen irgendwo dazwischen. Wie Web-Apps können auch Hybrid-Apps offene Standardtechnologien verwenden, aber auch die nativen Funktionen eines Geräts nutzen.

Wenn ein Unternehmen nicht gerade eine App will, die nur mit iOS oder Android funktioniert, ist es wichtig, Skalierbarkeit und Kompatibilität über eine Reihe von Geräten und Betriebssystemen hinweg in den Vordergrund zu stellen. Entwicklungsteams können mehrere Versionen derselben App für verschiedene Betriebssysteme bereitstellen, was jedoch zusätzliche Zeit, Mühe und Kosten erfordert. Bei der plattformübergreifenden Entwicklung können sie stattdessen einen Teil oder sogar den gesamten Quellcode für verschiedene Plattformen verwenden. Allerdings muss die IT-Abteilung bei diesem Entwicklungsansatz möglicherweise mehr Herausforderungen in Bezug auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit einkalkulieren.