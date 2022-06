Schutz für HPC-Daten: Panasas mit Thales CipherTrust Manager

Beim High Performance Computing (HPC) werden große Datenmengen erzeugt, die oft sensible Informationen darstellen, beispielsweise Forschungsergebnisse, medizinische Analysen oder behördliche und militärische Daten.

Das stellt Backups und Data Protection für diese Daten oft vor große Herausforderungen. Die Speichersysteme müssen leistungsstark, hoch kapazitiv und skalierbar sein. Darüber hinaus dürfen Anwendungen für die Datensicherung und Data Protection die Performance nicht beeinflussen. Eine gute Verzahnung beziehungsweise Integration von Hardware, Software und dem Betriebssystem ist essenziell.

Eine der wichtigsten Funktionen für die Sicherung und Absicherung sensibler Daten ist die Verschlüsselung. Allerdings erfordert das im HPC-Bereich spezifische Voraussetzungen: Das System muss performant genug sein, um die Verschlüsselung der Daten optimal umzusetzen – je nachdem, wo die Verschlüsselung stattfindet, zum Beispiel in der CPU. Je mehr Daten entstehen und verschlüsselt werden müssen, so müssen sowohl die Hardware als auch die Software des Systems skalierbar sein. Ein weiteres Problem bei wachsenden Datensätzen ist die steigende Anzahl der Verschlüsselungsschlüsseln, Schlüsselspeichern und Zugriffsrichtlinien, die linear zur Datenmenge wächst. Dies bedeutet einen erheblichen Verwaltungsaufwand für die Verschlüsselung und die damit verbundenen Schlüssel-Lebenszyklen.

Um Anwendern im HPC-Umfeld Sicherheit und erfolgreiche Backups gewährleisten zu können, haben verschiedene Storage-Anbieter Allianzen mit entsprechenden Unternehmen geschlossen. So auch die Firma Panasas, die eine Lösung mit Security-Spezialist Thales entwickelt hat.

ActiveStor mit CipherTrust Manager

Um besseren Schutz auf der Verschlüsselungsebene zu bieten, haben Panasas und Thales eine integrierte Lösung für HPC-Umgebungen entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der Speicherlösung ActiveStor und dem Schlüssselmanagement-Tools CipherTrust Manager.

ActiveStor verfügt mit PanFS über ein paralleles Scale-Out-Dateisystem und soll hohe Bandbreite, flexible Skalierbarkeit sowie beschleunigten Datendurchsatz für datenintensive Anwendungen bieten. Durch die Trennung von Storage- und Metadaten-Nodes sowie dem sich an ändernde Dateigröße anpassenden Datenbeschleuniger können gemischte Workloads laut Hersteller besser bedient werden. IT-Administratoren können bis zu Petabytes an Speicher verwalten. Das System umfasst bereits Datenverschlüsselung von Daten im Ruhezustand (Data at Rest), die keine Leistungseinbußen verursacht.

Allerdings wird es immer wichtiger ein ebenso leistungsfähiges Tool für die Verwaltung der Schlüssel über ihren Lebenszyklus hinweg zu haben, insbesondere bei großen Datenmengen, die eine ebenso große Anzahl an Schlüsseln mit sich bringt. Damit hier optimaler Zugriffsschutz gewährleistet werden kann, wurde die Thales-Lösung integriert.

Die CipherTrust-Schlüsselmanagement-Plattform soll robuste Verschlüsselungssicherheit und umfangreiche Verwaltungsfunktionen bieten, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Best-Practice-Sicherheit zu gewährleisten. Die selbstverschlüsselnden PanFS-Laufwerke speichern ihre Schlüssel extern in CipherTrust Manager, wo sie während ihres gesamten Lebenszyklus verwaltet werden. Die Zentralisierung der Schlüsselspeicherung und -verwaltung verbessert laut Anbieter die Sicherheit, da Überwachung, Rotation und Löschung vereinfacht werden. Durch richtlinien- und rollenbasierte Zugriffskontrollfunktionen können Unternehmen Aufgaben trennen, so dass kein einzelner Administrator sowohl für Daten als auch für die Schlüssel zur Sicherung dieser Daten verantwortlich ist. Durch die Vereinheitlichung und Zentralisierung der Richtlinienverwaltung, Protokollierung und Prüfung sind die Informationen außerdem leichter zugänglich, wenn es darum geht, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nachzuweisen.