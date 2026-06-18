Quantenspeicher: Neuer Ansatz umgeht das No-Cloning-Problem

Forscher der University of Waterloo in Kanada haben ein neues Protokoll entwickelt, das einen bisher ungenutzten Weg zum Schutz von Quanteninformationen eröffnet: Es erzeugt verschlüsselte Klone eines Quantenzustands, von denen jedoch nur einer einmalig entschlüsselt werden kann. Die Forschungsarbeit mit dem Titel Encrypted Qubits Can Be Cloned wurde im Januar 2026 in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

In ihrer Arbeit stellen Dr. Achim Kempf und Dr. Koji Yamaguchi ein Protokoll vor, das mehrere verschlüsselte Kodierungen desselben Quantenzustands erzeugt, ohne mehrere gleichzeitig nutzbare identische Kopien zu produzieren. Anstatt klassische Datenreplikationsstrategien zu verwenden, erstellt das Protokoll mehrere verschlüsselte Versionen des Zustands. Der ursprüngliche Zustand kann unter kontrollierten Bedingungen einmalig aus einer dieser Kodierungen rekonstruiert werden – danach ist die Entschlüsselungsmöglichkeit verbraucht.

Dieser Ansatz ist sowohl für die Quantendatenspeicherung als auch für die Quantensicherheit von Bedeutung. Um die Bedeutung für das Quantencomputing im Unternehmensmaßstab zu verstehen, ist es jedoch hilfreich, zunächst einige grundlegende Unterschiede zwischen klassischem und Quantencomputing zu betrachten.

Klassisches Computing vs. Quantencomputing In klassischen Computersystemen werden Daten als Bits gespeichert, die einen eindeutigen, festen binären Wert von entweder 0 oder 1 haben. Diese Eigenschaft ermöglicht eine perfekte Datenkopie und unterstützt die Backup-, Replikations- und Failover-Strategien, die heute zum Schutz von Daten eingesetzt werden. Beim Quantencomputing hingegen werden Daten in Qubits gespeichert. Ein Qubit kann sich gleichzeitig in einer Überlagerung der Zustände 0 und 1 befinden, und sein Quantenzustand wird mathematisch durch Wahrscheinlichkeitsamplituden beschrieben. Das Problem besteht darin, dass es nach den Gesetzen der Quantenmechanik unmöglich ist, einen beliebigen Quantenzustand perfekt zu reproduzieren, ohne die lineare Struktur der Quantenmechanik zu verletzen und mathematische Inkonsistenzen zu erzeugen. Dieses Prinzip ist als No-Cloning-Theorem bekannt.

No-Cloning-Theorem Das No-Cloning-Theorem ist ein Grundprinzip der Quantenmechanik, das erstmals 1982 durch unabhängige Beweise von William Wootters, Wojciech Zurek und Dennis Dieks aufgestellt wurde. Im Wesentlichen verbietet das Theorem die Erstellung einer exakten Kopie eines beliebigen unbekannten Quantenzustands – aber nicht im rechtlichen Sinne, sondern als mathematische und physikalische Unmöglichkeit. In diesem Zusammenhang bedeutet das Wort verbieten kein von Menschen auferlegtes Verbot oder eine durch Hard- oder Software geschaffene Einschränkung. Stattdessen beschreibt es eine mathematische Beschränkung, die die direkte Anwendung kopierbasierter Techniken zur Datensicherheit auf Quanteninformationen verhindert. Jeder Versuch, klassische kopierbasierte Replikation auf Quantendaten anzuwenden, würde entweder den ursprünglichen Zustand während der Messung zerstören oder gegen die mathematischen Gesetze der Quantenmechanik verstoßen. Arbeiten innerhalb des No-Cloning-Theorems Das Protokoll von Kempf und Yamaguchi umgeht das No-Cloning-Theorem nicht, sondern nutzt es als Leitprinzip. Es zeigt theoretisch, wie ein beliebiger, unbekannter Quantenzustand einmalig rekonstruiert werden kann, indem mehrere verschlüsselte Kodierungen verwendet werden, die aus demselben ursprünglichen Zustand abgeleitet wurden. Dieser Ansatz verlagert den Fokus von kopierbasierter Resilienz auf rekonstruktionsbasierte Wiederherstellung, ohne das No-Cloning-Theorem zu verletzen. So funktioniert das Protokoll im Kern: Das Protokoll kodiert einen unbekannten Quantenzustand in mehrere verschlüsselte Kodierungen um, die mathematisch miteinander in Beziehung stehen.

Wenn der ursprüngliche Zustand benötigt wird, ruft das Protokoll ein kontrolliertes, einmalig anwendbares Rekonstruktionsverfahren auf.

Der Rekonstruktionsvorgang nutzt in den Kodierungen eingebettete Korrelationen, um eine gültige Instanz des Zustands wiederherzustellen. Grundsätzlich könnte das vorgeschlagene Protokoll verschlüsselte Kodierungen auf verschiedenen Geräten oder Knoten (Node) platzieren, wodurch theoretisch Redundanz auf der Speicherebene geschaffen wird. Wenn einer der verschlüsselten Klone vor dem Wiederherstellungsversuch verloren geht oder beschädigt wird, ist es dennoch möglich, einen anderen verschlüsselten Klon zusammen mit dem Schlüssel zu verwenden, um den unbekannten Zustand wiederherzustellen. Da das Protokoll auf einem einmaligen Entschlüsselungsvorgang beruht, bleiben die verbleibenden Kodierungen nach der Rekonstruktion zwar bestehen, können jedoch nicht verwendet werden, um eine weitere gültige Rekonstruktion desselben Zustands zu erzeugen. Dies ist wichtig, da es redundante Wiederherstellbarkeit anstelle redundanter Duplizierung bietet und gleichzeitig das No-Cloning-Theorem respektiert.

Auswirkungen auf Sicherheit und Storage Die Forschung von Kempf und Yamaguchi könnte langfristig neue Ansätze für Quantenspeicher- und Cloud-Architekturen im Quantenzeitalter eröffnen. „Dieser Durchbruch könnte Quanten-Cloud-Speicher ermöglichen, wie eine Quanten-Dropbox, ein Quanten-Google Drive oder einen Quanten-STACKIT, die dieselben Quanteninformationen sicher und geschützt auf mehreren Servern speichern“, sagt Dr. Achim Kempf, Inhaber des Dieter-Schwarz-Lehrstuhls für Physik der Information und KI in Waterloo. Diese Anwendungen sind allerdings derzeit rein theoretisch und langfristig spekulativ. Die Arbeit ist Grundlagenforschung, nicht direkt anwendbare Cloud-Sicherheit. Abbildung 1: Klassisches Storage und Quantenspeichersysteme nutzen unterschiedliche Methoden zur Datenspeicherung, wobei die Quantenspeicherung mit anderen Herausforderungen verbunden ist. In der klassischen Informatik stützt sich die Sicherheit oft stark auf Annahmen über mathematische Schwierigkeit. Beispielsweise basieren RSA und die Kryptografie mit elliptischen Kurven auf Problemen, deren Lösung für klassische Computer in einer angemessenen Zeit rechnerisch unpraktikabel ist. Im Gegensatz dazu hat das Quantencomputing das Potenzial, Sicherheitsgarantien zu bieten, die sowohl auf physikalischen Gesetzen als auch auf Mathematik beruhen. Klassische Kryptografie und Sicherheitsprotokolle könnten zur Regelung von Authentifizierung, Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung für ruhende Daten (Data at Rest) verwendet werden, während die physikalischen Gesetze der Quantenmechanik genutzt werden könnten, um unbefugte Abhörversuche bei Daten während der Übertragung (Data in Motion) zu erkennen. Abbildung 2: Aufgrund ihrer jeweiligen Unterschiede eignen sich die klassische Kryptografie und die Quantenkryptografie jeweils nur für bestimmte Anwendungsfälle. Sollte ein Angreifer beispielsweise versuchen, Quantenzustände zu messen, die im Rahmen eines Quanten-Schlüsselverteilungsprotokolls übertragen werden, würde die daraus resultierende Störung diese Zustände verändern und die beobachtbaren Fehlerraten erhöhen. Getrennt davon nutzt die Quantenschlüsselverteilung (QKD) bereits heute die Gesetze der Quantenmechanik, um Abhörversuche zu erkennen. Das Paper von Kempf & Yamaguchi befasst sich nicht direkt mit QKD, sondern mit verschlüsselter Rekonstruktion von Quantenzuständen.

Abgrenzung zu verwandten Konzepten Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig, das neue Protokoll von bereits etablierten Quantenverfahren abzugrenzen: Quantum Error Correction (QEC): Schützt Quanteninformationen vor Rechenfehlern und Decoherenz, indem Information über mehrere physikalische Qubits verteilt wird. QEC erzeugt jedoch keine verschlüsselten Klone im hier diskutierten Sinne und dient primär der Fehlerkorrektur, nicht der redundanten Speicherung.

Schützt Quanteninformationen vor Rechenfehlern und Decoherenz, indem Information über mehrere physikalische Qubits verteilt wird. QEC erzeugt jedoch keine verschlüsselten Klone im hier diskutierten Sinne und dient primär der Fehlerkorrektur, nicht der redundanten Speicherung. Quantum Secret Sharing: Teilt einen Quantenzustand so auf mehrere Parteien auf, dass nur bestimmte Kombinationen von Parteien den Zustand gemeinsam rekonstruieren können. Gegensatz zum neuen Protokoll geht es hier primär um Zugriffskontrolle zwischen mehreren Agenten, nicht um verschlüsselte Redundanz mit einmaliger Entschlüsselung.

Teilt einen Quantenzustand so auf mehrere Parteien auf, dass nur bestimmte Kombinationen von Parteien den Zustand gemeinsam rekonstruieren können. Gegensatz zum neuen Protokoll geht es hier primär um Zugriffskontrolle zwischen mehreren Agenten, nicht um verschlüsselte Redundanz mit einmaliger Entschlüsselung. Imperfect Cloning: Erzeugt näherungsweise Kopien eines Quantenzustands, die nicht perfekt sind. Das neue Protokoll erzeugt hingegen perfekt verschlüsselte Klone, die bei Entschlüsselung den exakten Originalzustand wiederherstellen – aber eben nur einmalig. Das neue Protokoll ist also weder reines Error Correction noch klassisches Secret Sharing, sondern eine neue Funktionalität: verschlüsselte, perfekt rekonstruierbare Klone mit einmaliger Entschlüsselung.