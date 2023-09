Die zwei wichtigsten Storage-Schnittstellen: SAS vs. NVMe

Während NVMe-SSDs in den Enterprise-Markt vordringen, bleibt die Frage bestehen: Was kommt auf SAS-Laufwerke zu?

SAS-Laufwerke bieten zwar nicht die Leistungsverbesserungen und die Latenzreduzierung von NVMe-SSDs, aber auch sie haben eine Relevanz im Rechenzentrum.

SAS-Bewertung

SAS ist Teil der laufenden SCSI-Entwicklungsbemühungen, die vom T10 Technical Commitee (jetzt das SCSI Technical Commitee), des InterNational Committee for Information Technology Standards geleitet und von mehr als 50 Unternehmen unterstützt werden.

Leistung und Skalierbarkeit

SAS-Festplatten wurden mit Blick auf Leistung und Skalierbarkeit entwickelt, auch wenn die Leistung einer einzelnen Festplatte wesentlich geringer ist als die einer NVMe-Festplatte. Die Leistung einer SAS-Festplatte hängt von ihrer Umdrehungsgeschwindigkeit ab, in der Regel 7.200 U/min, 10K U/min oder 15K U/min. Ein hochleistungsfähiges SAS-Laufwerk kann allerdings Geschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s liefern. SAS-SSDs bieten ebenfalls einen Durchsatz von 12 Gbit/s.

Die SAS-Architektur ermöglicht die Erstellung großer Speicher-Arrays mit zahlreichen SAS-Laufwerken. Ein einziges Speicher-Array kann Einschübe für Dutzende von SAS-Laufwerken enthalten. Hardwarebeschränkungen können jedoch verhindern, dass ein SAS-Array ein höheres Leistungsniveau erreicht. Ein PCIe-5.0 x16-Controller kann zum Beispiel 64 GB/s übertragen. Diese Durchsatzrate übersteigt zwar bei weitem die eines einzelnen SAS-Laufwerks, aber die Festplatten in einem großen Speicher-Array könnten zusammen den maximalen Durchsatz des Controllers überschreiten, wodurch der Controller zu einem Flaschenhals für die Speicherleistung wird.

Flexibilität

SAS-Laufwerke sind in den Formfaktoren 2,5-Zoll und 3,5-Zoll erhältlich. Trotz dieser begrenzten Optionen ist SAS flexibel. SAS-Laufwerke sind als SSDs oder HDDs erhältlich und unterstützen wie erwähnt mehrere Umdrehungsgeschwindigkeiten.

SAS-Laufwerke sind außerdem in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und können in eine Vielzahl von Speicherarchitekturen integriert werden. So wird SAS-Speicher manchmal in verschiedene Tiers unterteilt, wobei SSDs mit geringerer Kapazität als Hot-Storage-Tier oder Caching-Tier und Festplatten mit größerer Kapazität, aber geringerer Geschwindigkeit als Cool-Storage-Tier fungieren. Unternehmen können auch einen Archivspeicher-Tier mit extrem hoher Kapazität, aber relativ langsamen SAS-Festplatten einrichten.

SAS-Verwaltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit

SAS-Arrays sind so konzipiert, dass sie leicht gewartet werden können, wobei die meisten Arrays Hot-Swap-fähige Festplatten unterstützen. Andere Komponenten, wie zum Beispiel Netzteile, können ebenfalls im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Speicheranbieter offerieren in der Regel ihre eigene proprietäre Verwaltungssoftware an, mit der Kunden ihre Speicher-Arrays konfigurieren, bereitstellen, überwachen und warten können.