Die wichtigsten Vor- und Nachteile des IoT in Unternehmen

Der globale IoT-Markt soll bis 2027 jährlich ein Volumen von mehr als 2,3 Milliarden Euro erreichen, und bis 2027 werden mehr als 41 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein. Kein Wunder, denn das IoT bietet Unternehmen viele Vorteile, darunter geringere Betriebskosten, neue Erkenntnisse über Verbraucher und Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsabläufen. Die Situation ist jedoch nicht immer positiv. Einige Unternehmen sehen vielleicht nur die Nachteile und zögern mit dem Einsatz von IoT-Geräten.

Vorteile des IoT für Unternehmen

Niedrigere Betriebskosten

Der Einsatz von IoT-Geräten kann kosteneffizient sein, da sie Unternehmen mit Informationen in Echtzeit dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Da die Geräte proaktiv über ihren Status informieren, können die Mitarbeiter die Wartung planen, bevor die Produktion beeinträchtigt wird. Sie lassen sich in größere Systeme integrieren, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und Kosten zu senken. Intelligente Gebäudesysteme können etwa Systeme für Heizung, Lüftung und Klimatechnik tracken, überwachen und steuern, um diese an die Art der Gebäudenutzung anzupassen, sprich die Heizung zu drosseln, wenn sich niemand im Büro befindet. Das spart Geld.

Höhere Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz

IoT-Geräte können Mitarbeiter überwachen, sie auf Veränderungen bei Prozessen oder der Produktivität hinweisen und ihnen helfen, intelligentere Entscheidungen für ihre Arbeit zu treffen. Der Automobilhersteller Ford setzt spezielle IoT-Technologie und Body-Tracking-Sensorik ein, um Mitarbeiter vor übermäßiger körperlicher Belastung zu schützen und ihre Arbeit zu optimieren. Ingenieure und Ergonomen nutzen die Daten zur Optimierung der einzelnen Arbeitsplätze, um effizientere Bewegungen zu ermöglichen und Verletzungen zu vermeiden. Durch diese neuartige Implementierung des IoT in das Arbeitssicherheitsprogramm konnte Ford die Verletzungsrate am Fließband um 70 Prozent senken.

Besseres Kundenerlebnis

Mit IoT-Geräten können Unternehmen Kundendaten schneller als bisher verfolgen, überwachen und analysieren. Damit ist es möglich, Veränderungen oder Trends im Kundenverhalten vorherzusagen, bevor sie eintreten. Moderne IoT-Technologie kann das Kundenerlebnis verbessern, indem sie es auf der Grundlage früherer Erfahrungen personalisiert. Man denke nur an die Standortverfolgung von Lieferfahrzeugen oder an personalisierte Coupons, die über eine mobile App auf den Smartphones der Kunden angeboten werden, wenn sie ein Geschäft oder einen Betrieb betreten. IoT-Geräte können Unternehmen dabei helfen, die persönlichen Daten ihrer Kunden zu sammeln, zu übermitteln und zu analysieren, um ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, sie gezielt mit Angeboten anzusprechen und so die Kundenbindung zu erhöhen.

Bessere Einsicht in geschäftliche Abläufe

Mit IoT-Geräten sind Unternehmen in der Lage, interne und externe Daten zu sammeln und so tiefere Erkenntnisse über ihr Geschäft zu gewinnen. Einzelhändler nutzen beispielsweise die Beacon-Technologie und andere IoT-Geräte, um ihre Ladengeschäfte auf der Grundlage von Echtzeit-Verkehrsmustern neu zu gestalten. Logistikunternehmen können ihre Lieferstandorte und -zeitpläne über mit dem Internet verbundene IoT-Geräte so ausrichten, dass sie Fahrzeuge und Mitarbeiter möglichst effizient einsetzen.

Unternehmen, die das IoT nutzen, um die Modernisierung ihres gesamten Unternehmens voranzutreiben, verkürzen die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte oder Dienstleistungen und erhöhen ihre Kapitalrendite. Sie schaffen schneller und effizienter einen Mehrwert für das Unternehmen, da sie über die IoT-Geräte mehr verwertbare Daten erhalten.