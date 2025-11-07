Einen Business-Continuity-Plan für Stromausfälle erstellen

Elektrische Energie zählt zu den wichtigsten Ressourcen, deren Schutz für kritische Infrastrukturen essenziell ist. Nahezu jedes Unternehmen kann von Stromausfällen betroffen sein, deren Folgen erheblich sein können.

Unter Geschäftskontinuität (Business Continuity, BC) versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, wichtige Geschäftsfunktionen während und nach einer Störung aufrechtzuerhalten. Stromausfälle können jederzeit auftreten und zu längeren Ausfallzeiten oder Datenverlusten führen. Die Einbindung von Vorkehrungen für Stromausfälle in einen Geschäftskontinuitätsplan kann helfen, wenn ein Stromausfall geschieht.

Ein Business-Continuity-Plan für Stromausfälle muss Teil der Notfallprotokolle einer Organisation sein. Organisationen können auch verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen zu minimieren, zum Beispiel Infrastrukturtests und die Sicherstellung eines ausreichenden Zugangs zu Notstromversorgungen.

Der Beitrag behandelt die Folgen von Stromausfällen, deren Ursachen und detaillierte Schritte zur Erstellung und Umsetzung eines Plans zur Wiederherstellung nach einem Ausfall.

Folgen von Stromausfällen Ein Stromausfall kann ein gesamtes Unternehmen außer Betrieb setzen, wenn Organisationen keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ein vollständiger Ausfall der Stromversorgung ist das schlimmste Szenario, im Gegensatz zu lokalen und/oder regionalen Ausfällen, die auf bestimmte Orte beschränkt sind. Kurzfristige Stromausfälle können vorkommen, ihre Häufigkeit hängt von der Region und Infrastruktur ab. Längere Ausfälle können zu katastrophalen Geschäftsverlusten führen, die Stunden, Tage oder Wochen andauern können. Ungeplante Ausfallzeiten aufgrund von Stromausfällen können zu verschiedenen Folgen führen, wenn sie nicht schnell behoben werden. Dazu gehören: Datenverlust.

Finanzielle/rechtliche Probleme aufgrund der Nichteinhaltung von Compliance-Anforderungen.

Reputationsschaden.

Schäden an kritischen Systemen.

Verletzungen und sogar Todesfälle von Mitarbeitern.

Ursachen für Stromausfälle in Unternehmen Ereignisse, die am ehesten zu Stromausfällen führen, stehen oft im Zusammenhang mit natürlichen Ursachen, wie zum Beispiel Unwettern. Zu den natürlich auftretenden Ereignissen, die Stromausfälle verursachen können, gehören die folgenden: Tornados.

Waldbrände.

Erdbeben.

Überschwemmungen.

Schlammlawinen.

Blitzschlag.

Erdlöcher (selten, aber nicht unmöglich).

Sonnenstürme und Sonneneruptionen, wobei diese eher unwahrscheinlich sind. Ausfälle können auch durch menschliches Versagen oder böswillige Handlungen verursacht werden. Zu den durch menschliches Handeln verursachten Störungen zählen unter anderem: Überschwemmungen durch beschädigte Rohrleitungen.

Elektrische Schäden durch unsachgemäße Verkabelung oder fehlende Erdung.

Falsche Dateneingabe oder Programmierung von Energiemanagementsystemen.

Ausfall von Systemen innerhalb des nationalen Stromnetzes.

Beschädigung von Hochspannungsfreileitungen und -masten.

Elektromagnetische Impulse.

Beschädigung von Stromkabeln durch Baumaschinen.

Falsche Installation des Stromversorgungssystems.

Unzureichende Betankung von Notstromsystemen.

Versäumnis, Notstromsysteme regelmäßig zu testen.

Feuer/Brandstiftung.

In 8 Schritten zu einem Business-Continuity-Plan für Stromausfälle Wie bei den meisten Business-Continuity-Plänen sollten vor Beginn der Planentwicklung mehrere Aktivitäten durchgeführt werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste von acht Aufgaben, die IT-Teams und BC/DR-Mitarbeiter vor der Umsetzung eines Plans erledigen müssen. 1. Einholung der Zustimmung und Finanzierung durch die Geschäftsleitung Ohne die Unterstützung der Führungskräfte kommen nur wenige, wenn überhaupt, Geschäftsinitiativen zustande. Daher ist es wichtig, frühzeitig die Zustimmung der Geschäftsleitung einzuholen. In Gesprächen mit der Geschäftsleitung wird wahrscheinlich festgelegt, wer an einem Business-Continuity-Plan beteiligt ist, und das Budget festgelegt. Diese Phase bietet die Gelegenheit, für Investitionen in die Geschäftskontinuität zu werben und Stromquellen für mögliche Ausfälle zu bewerten. 2. Ein Projektteam zusammenstellen Je nach Größe des Unternehmens variiert auch die Größe des Business-Continuity-Teams. Diese Teams bestehen in der Regel aus IT-Mitarbeitern, wobei verschiedene Abteilungsleiter und die Personalabteilung mitwirken. Bei der Erstellung eines Business-Continuity-Plans für Stromausfälle können auch interne Mitarbeiter der Facility-Management-Abteilung und externe Energieexperten zu den Mitgliedern gehören. 3. Eine Business-Impact-Analyse und eine Risikobewertung durchführen Da die Risiken je nach Unternehmen variieren, ist es wichtig, dass das Business-Continuity-Team vor der Erstellung eines Plans eine Business-Impact-Analyse (BIA) und eine Risikobewertung durchführt. Eine BIA ermittelt die Schwere verschiedener Risiken und wie stark sie sich wahrscheinlich auf wichtige Geschäftsprozesse auswirken. Die Analyse könnte beispielsweise zeigen, dass ein Ausfall der Stromversorgung eines Rechenzentrums zu erheblichen Ausfallzeiten führen würde, was Compliance-Verstöße oder Datenverluste zur Folge hätte. Diese Erkenntnis würde sich auf die Struktur eines Business-Continuity-Plans auswirken, sodass sichergestellt wird, dass die Stromversorgung eine hohe Priorität hat. Eine Risikobewertung hingegen ermittelt die Wahrscheinlichkeit verschiedener Risiken, die sich auf den Betrieb auswirken könnten. Bei einem Plan für Stromausfälle wären die wichtigsten zu bewertenden Risiken die alternde Infrastruktur, lokale Wetterbedingungen und die Zuverlässigkeit des regionalen Stromnetzes. 4. Erstellen Sie eine Liste aller Stromquellen Wenn ein Stromausfall eintritt, möchten Sie nicht erst mühsam nach den Kontaktdaten des Stromversorgers suchen müssen. Stellen Sie für einen Business-Continuity-Plan für Stromausfälle sicher, dass jemand eine Kopie dieser Informationen hat oder darauf zugreifen kann. Dies kann ein Mitglied des Business-Continuity-Teams oder der Personalabteilung sein. Unternehmen sollten über die Kontaktdaten der wichtigsten Stromquellen verfügen, darunter beispielsweise: Primäre und alternative Stromversorger.

Anbieter von Notstromsystemen.

Kraftstoffunternehmen für Notstromsysteme.

Elektriker und spezialisierte Auftragnehmer.

Zugang zu Ingenieuren und Beratern für Stromversorgungssysteme.

Zugang zu Anbietern von Stromschutzressourcen. 5. Legen Sie Verfahren für die Reaktion auf Stromausfälle fest Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Stromausfalls relativ hoch. Kurzfristige Ausfälle können etwa 15 Minuten dauern. Sie sind zwar lästig, beeinträchtigen aber wahrscheinlich nicht den Geschäftsbetrieb in größerem Ausmaß. Im Gegensatz dazu erfordern längerfristige Stromausfälle, die Stunden oder Tage dauern, einen intensiveren Prozess zur Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs. Unternehmen müssen mehrere wichtige Verfahren zur Behebung von Stromausfällen festlegen. Auch wenn sich einige technische Details je nach Unternehmen unterscheiden, sollten zwei Schlüsselelemente oberste Priorität haben: Menschen und Strom. Vergewissern Sie sich, dass die Mitarbeiter unverletzt sind, und beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Evakuierung des Personals. Richten Sie externe Treffpunkte ein, an denen sich die Mitarbeiter versammeln können, um weitere Anweisungen vom Management und den Ersthelfern zu erhalten, und an denen das Management die Anzahl der Mitarbeiter erfassen kann. Die Inbetriebnahme von Notstromsystemen kann dazu beitragen, den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten, sofern keine anderen Umstände eine physische Evakuierung erforderlich machen. Notstromversorgung und Remote-Arbeit sind sinnvoll, solange der Stromausfall relativ kurz ist, sich weitgehend auf ein bestimmtes geografisches Gebiet wie eine Stadt oder einen Stadtteil beschränkt und keine landesweite oder bundesweite Störung darstellt. Remote-Arbeit ist natürlich nur möglich, wenn der externe Mitarbeiter nicht von dem Stromausfall betroffen ist. Bei großflächigen und längeren Stromausfällen reichen die oben genannten Strategien möglicherweise nicht aus. Daher ist es wichtig, regelmäßig mit der Geschäftsleitung, den Facility-Teams und den Versorgungsunternehmen über kurz- und langfristige Strategien für Stromausfälle zu sprechen.

6. Festlegung von Wiederherstellungsverfahren nach einem Stromausfall Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, benötigt das Unternehmen Zeit, um die Systeme wiederherzustellen und neu zu starten sowie die Netzwerkverbindungen und damit verbundene Aktivitäten wiederherzustellen. Erkundigen Sie sich beim Gebäudetechnikpersonal nach der Ursache des Stromausfalls und legen Sie Abhilfemaßnahmen fest, die dazu beitragen können, zukünftige Vorfälle zu verhindern.

7. Festlegung und Planung von Testaktivitäten Tests sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Business-Continuity-Plans. IT-Teams müssen Maßnahmen zur Reaktion auf Vorfälle, Backup- und Wiederherstellungsvorgänge sowie Kommunikationsressourcen testen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen reibungslos zum Geschäftsbetrieb zurückkehren kann. Bei der Erstellung eines Business-Continuity-Plans für Stromausfälle müssen Sie auch physische Infrastrukturen berücksichtigen, die betroffen sein könnten, und deren Notstromversorgungssysteme testen.

8. Planen Sie regelmäßige Überprüfungen der Strominfrastruktur Business-Continuity-Pläne umfassen in der Regel Strategien für die Reaktion auf Stromausfälle und die erforderlichen Ressourcen. Dazu gehören lokale Notstromsysteme, Ersatzstromversorgungen für Geräteracks und Geräte, Ersatzstromkabel, Stromanschlüsse und Ersatzsteckdosen. Überprüfen Sie regelmäßig die Gebäudeinfrastruktur auf Stromschutzvorrichtungen und berücksichtigen Sie dabei die folgenden Ressourcen und Strategien: Blitzableiter.

Erdung.

Stromaufbereiter.

Überspannungsschutzgeräte.

Verkabelung mit der richtigen Nennleistung für den vorgesehenen Verwendungszweck.

Notstromversorgungssysteme.

Taschenlampen.

Vielfältige Kabelführung in vertikalen und horizontalen Kabelkanälen und Kabelwegen.

Vielfältige Stromkabelführung in das Gebäude.

Versorgung durch zwei verschiedene Umspannwerke. Stellen Sie sicher, dass auf jeder Etage des Büros und in den Treppenhäusern eine Notbeleuchtung vorhanden ist. Wenn ein Unternehmen Mieter in einem Bürogebäude oder einer Produktionsstätte ist, erkundigen Sie sich beim Facility-Management-Team nach dessen Maßnahmen zum Schutz der Stromversorgung.