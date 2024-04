Die Vorteile und Nachteile der Gesichtserkennung

Wenn ein Gesichtserkennungssystem wie vorgesehen funktioniert, werden Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessert. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, leidet die Benutzerfreundlichkeit und Menschen werden gefährdet.

Gesichtserkennung wird häufig für die Sicherheitsanwendungen eingesetzt. Wenn ein Sicherheitssystem versagt, können Menschen einer gewissen Gefahr ausgesetzt sein. In manchen Fällen kann eine scheinbar banale Fehlfunktion das Leben eines Menschen ruinieren.

Der Fall des 61-jährigen Harvey Murphy Jr. ist ein Beispiel für eine schief gelaufene Gesichtserkennung. Murphy wurde von den auf Gesichtserkennung basierenden Sicherheitssystemen bei Sunglass Hut fälschlicherweise als Dieb identifiziert. Er wurde verhaftet und zwei Wochen lang inhaftiert, bevor die Behörden feststellten, dass er unschuldig war. Während der Haft wurde er auch tätlich angegriffen. Später erfuhren die Behörden, dass Murphy zum Zeitpunkt des Überfalls auf Sunglass Hut in Houston nicht einmal in Texas war. In einer Klage gegen die Muttergesellschaft von Sunglass Hut, Essilor-Luxottica, behauptete Murphy, der Überfall habe bei ihm lebenslange Verletzungen hinterlassen.

Damit Murphy inhaftiert werden konnte, mussten mehrere Fehler auftreten.

Der erste Fehler war eine Fehlfunktion des Gesichtserkennungssystems, was relativ häufig vorkommt. Bislang ist Murphy eine von sieben Personen, die aufgrund von Fehlfunktionen der Gesichtserkennungssysteme fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt wurden, und eine von zahllosen Personen, die von den Systemen routinemäßig und kontinuierlich falsch identifiziert werden. Abgesehen von Murphy war jede andere zu Unrecht verurteilte Person eine Person of Color. Die Apothekenkette Rite Aid hat sich kürzlich im Rahmen eines Vergleichs mit der Federal Trade Commission verpflichtet, fünf Jahre lang keine Sicherheitssysteme mit Gesichtserkennung zu verwenden, nachdem das Geschäft mehrere falsche Anschuldigungen wegen Diebstahls erhoben hatte.

Die nächsten Fehler waren eine Reihe von Entscheidungen, die ein unverhältnismäßig großes Vertrauen in die Fehlinformationen eines automatischen Sicherheitssystems setzten.

Diese Fehler verdeutlichen die zentralen Bedenken, die auch im Zusammenhang mit anderen KI-Technologien bestehen: Diese automatisierten Systeme produzieren falsche Informationen – überzeugende falsche Informationen – und werden so platziert, dass falsche Informationen akzeptiert und verwendet werden, um Auswirkungen auf die reale Welt zu haben. Außerdem sind sie von jeher anfällig für Verzerrungen.

Trotz der oben genannten Beispiele hat die Gesichtserkennung das Potenzial, verschiedene Industriezweige zu verbessern, wenn sie sicher implementiert wird und man ihr ein angemessenes Maß an Vertrauen entgegenbringt.

Wie funktioniert Gesichtserkennung? Gesichtserkennung nutzt künstliche Intelligenz (KI), um ein Bild des Gesichts einer Person mit Bildern in einer Datenbank abzugleichen. Gesichtserkennungssoftware geht folgendermaßen vor: Sie empfängt ein Eingabebild des Gesichts einer Person. Die Software analysiert das Bild des Gesichts dieser Person. Sie erstellt eine Karte der Gesichtszüge dieser Person, die sogenannte Gesichtssignatur. Die Anwendung vergleicht die Gesichtssignatur mit Informationen in einer Datenbank. Sie stellt fest, ob die Gesichtssignatur mit einem der Bilder in der Datenbank übereinstimmt oder diesem sehr ähnlich ist. Die Genauigkeit von Gesichtserkennungssystemen hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von der Qualität des Bildes sowie von der Größe und Qualität der Datenbank im Hintergrund. Einige Anbieter von Gesichtserkennungssystemen durchsuchen soziale Medien nach Bildern, um Datenbanken aufzubauen und Erkennungsalgorithmen zu trainieren, obwohl diese Praxis umstritten ist.

Wie wird Gesichtserkennung eingesetzt? Abgesehen von der Schadensverhütung hat die Gesichtserkennungstechnologie viele Verwendungszwecke, darunter: Aufspüren vermisster Personen. Bei der Strafverfolgung können Gesichtserkennungssysteme bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden. Gesichtserkennungssysteme, die mit Straßenüberwachungskameras oder Verkehrskameras gekoppelt sind, können ein einzelnes Gesicht aus Tausenden von Gesichtern herausfiltern. Das International Network of Associations of Disappeared Persons ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die Freiwillige rekrutieren, die mit Hilfe einer auf dem Smartphone installierten Gesichtserkennungssoftware nach Fotos von Vermissten suchen.

Bei der Strafverfolgung können Gesichtserkennungssysteme bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt werden. Gesichtserkennungssysteme, die mit Straßenüberwachungskameras oder Verkehrskameras gekoppelt sind, können ein einzelnes Gesicht aus Tausenden von Gesichtern herausfiltern. Das International Network of Associations of Disappeared Persons ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die Freiwillige rekrutieren, die mit Hilfe einer auf dem Smartphone installierten Gesichtserkennungssoftware nach Fotos von Vermissten suchen. Fotos nach Gesicht sortieren. Moderne Google- und Apple-Smartphones können die Fotos in der Bibliothek eines Verbrauchers mit der Gesichtserkennungstechnologie automatisch nach Gesicht sortieren. Google Fotos verfügt über eine Funktion namens Gesichtergruppierung, mit der dies möglich ist. Die Fotos-App von Apple verfügt über eine Funktion namens Personen & Haustiere, mit der dies möglich ist.

Moderne Google- und Apple-Smartphones können die Fotos in der Bibliothek eines Verbrauchers mit der Gesichtserkennungstechnologie automatisch nach Gesicht sortieren. Google Fotos verfügt über eine Funktion namens Gesichtergruppierung, mit der dies möglich ist. Die Fotos-App von Apple verfügt über eine Funktion namens Personen & Haustiere, mit der dies möglich ist. Zugang zu Transportmitteln. Transportsicherheitsbehörden verwenden Gesichtserkennung und Gesichtsscans, um Bilder von Reisenden mit ihren Ausweisdokumenten an Flughäfen abzugleichen.

Transportsicherheitsbehörden verwenden Gesichtserkennung und Gesichtsscans, um Bilder von Reisenden mit ihren Ausweisdokumenten an Flughäfen abzugleichen. Zugang zu persönlichen Geräten. Viele Apple-Geräte nutzen die Gesichtserkennung, um den Zugriff auf Smartphones mit der Funktion Face ID zu ermöglichen. Dadurch können sich Benutzer ohne PIN oder Passwort anmelden und auf andere Funktionen des Geräts, wie zum Beispiel Apple Wallet, zugreifen. Laut Apple ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person das iPhone einer anderen Person mit Face ID entsperren kann, geringer als eins zu einer Million.

Viele Apple-Geräte nutzen die Gesichtserkennung, um den Zugriff auf Smartphones mit der Funktion Face ID zu ermöglichen. Dadurch können sich Benutzer ohne PIN oder Passwort anmelden und auf andere Funktionen des Geräts, wie zum Beispiel Apple Wallet, zugreifen. Laut Apple ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person das iPhone einer anderen Person mit Face ID entsperren kann, geringer als eins zu einer Million. Biometrische Verifizierung für Online-Anwendungen. Einige Online-Anwendungen nutzen Gesichtserkennung, um Nutzer zu identifizieren. Ein Beispiel ist der Online-Lebensmittellieferdienst DoorDash, bei dem die Fahrer ihre Identität mit einem Selfie bestätigen müssen, bevor sie das Essen ausliefern.

Einige Online-Anwendungen nutzen Gesichtserkennung, um Nutzer zu identifizieren. Ein Beispiel ist der Online-Lebensmittellieferdienst DoorDash, bei dem die Fahrer ihre Identität mit einem Selfie bestätigen müssen, bevor sie das Essen ausliefern. Medizinische Behandlung. Die Gesichtserkennung kann genutzt werden, um Krankheiten früher zu erkennen. Face2Gene ist eine solche Anwendung, die Ärzte unterstützt, genetische Störungen zu diagnostizieren. Sie nutzt KI und Deep-Learning-Algorithmen, um gemeinsame Merkmale verschiedener genetischer Störungen zu erkennen.

Die Gesichtserkennung kann genutzt werden, um Krankheiten früher zu erkennen. Face2Gene ist eine solche Anwendung, die Ärzte unterstützt, genetische Störungen zu diagnostizieren. Sie nutzt KI und Deep-Learning-Algorithmen, um gemeinsame Merkmale verschiedener genetischer Störungen zu erkennen. Schlüsselloser Zugang zu Gästezimmern in Hotels. Die Gesichtserkennung wird in der Hotelbranche für das automatische Einchecken immer beliebter. Das Vinpearl Nha Trang ist ein Beispiel für eine Hotelkette, die Check-in-Systeme mit Gesichtserkennung eingeführt hat.

Die Gesichtserkennung wird in der Hotelbranche für das automatische Einchecken immer beliebter. Das Vinpearl Nha Trang ist ein Beispiel für eine Hotelkette, die Check-in-Systeme mit Gesichtserkennung eingeführt hat. Gezieltes Marketing. Gesichtserkennungssysteme können eingesetzt werden, um Produkte auf der Grundlage der von den Gesichtern der Verbraucher gewonnenen Informationen gezielt an diese zu verkaufen. Walgreens hat in einigen seiner Filialen intelligente Kühlschränke mit digitaler Anzeige und einem Kamerasystem zur Gesichtserkennung installiert. Die Kühlboxen können das Alter und das Geschlecht des Kunden, der vor ihnen steht, erkennen und personalisierte Werbung auf dem Bildschirm der Kühlbox anzeigen, die dem Kundenprofil entspricht.

Gesichtserkennungssysteme können eingesetzt werden, um Produkte auf der Grundlage der von den Gesichtern der Verbraucher gewonnenen Informationen gezielt an diese zu verkaufen. Walgreens hat in einigen seiner Filialen intelligente Kühlschränke mit digitaler Anzeige und einem Kamerasystem zur Gesichtserkennung installiert. Die Kühlboxen können das Alter und das Geschlecht des Kunden, der vor ihnen steht, erkennen und personalisierte Werbung auf dem Bildschirm der Kühlbox anzeigen, die dem Kundenprofil entspricht. Soziale Medien. Viele soziale Apps - wie TikTok, Snapchat und Instagram - verfügen über Gesichtsfilterfunktionen, mit denen Nutzer erweiterte Selfies machen können. Soziale Plattformen können auch automatisch Profile vorschlagen, die mithilfe der Gesichtserkennung in Fotos markiert werden können.

Viele soziale Apps - wie TikTok, Snapchat und Instagram - verfügen über Gesichtsfilterfunktionen, mit denen Nutzer erweiterte Selfies machen können. Soziale Plattformen können auch automatisch Profile vorschlagen, die mithilfe der Gesichtserkennung in Fotos markiert werden können. Barrierefreiheit. Die Gesichtserkennung kann auch die Barrierefreiheit unterstützen, indem sie sehbehinderten Nutzern Fotos beschreibt, einschließlich Details zu den Personen auf dem Foto und deren Mimik.

Die Gesichtserkennung kann auch die Barrierefreiheit unterstützen, indem sie sehbehinderten Nutzern Fotos beschreibt, einschließlich Details zu den Personen auf dem Foto und deren Mimik. Kontaktloser Zugang zu Gebäuden. Gesichtserkennungssysteme werden für die kontaktlose Authentifizierung und den Zutritt zu Gebäuden eingesetzt. Diese Systeme waren während der COVID-19-Pandemie nützlich, da sie die Anzahl der Berührungspunkte verringerten und den Gebäudeverwaltern dabei halfen, sicherzustellen, dass die Zutrittsberechtigten die COVID-19-Protokolle einhalten.

Vorteile der Gesichtserkennung Zu den Vorteilen der Gesichtserkennung gehören: Erhöhte Gewissheit. Gesichtserkennungssysteme können Gesichter auf Fotos registrieren und identifizieren, die für Menschen nur schwer zu erkennen sind. Durch den genauen algorithmischen Abgleich von Gesichtern können Gesichtserkennungssysteme die menschliche Entscheidungs- und Denkfähigkeit unterstützen. Eine Person kann die Gesichtserkennung nutzen, um sich der Identität einer anderen Person sicherer zu sein, wenn die Gesichtserkennung deren Identität bestätigt.

Gesichtserkennungssysteme können Gesichter auf Fotos registrieren und identifizieren, die für Menschen nur schwer zu erkennen sind. Durch den genauen algorithmischen Abgleich von Gesichtern können Gesichtserkennungssysteme die menschliche Entscheidungs- und Denkfähigkeit unterstützen. Eine Person kann die Gesichtserkennung nutzen, um sich der Identität einer anderen Person sicherer zu sein, wenn die Gesichtserkennung deren Identität bestätigt. Sicherheit. In vielen der oben genannten Anwendungsfälle wird die Gesichtserkennung zur Authentifizierung und Sicherheit eingesetzt. Wenn sie funktioniert, kann die Gesichtserkennung eine sicherere Methode zur Authentifizierung von Benutzern oder Verbrauchern bieten.

In vielen der oben genannten Anwendungsfälle wird die Gesichtserkennung zur Authentifizierung und Sicherheit eingesetzt. Wenn sie funktioniert, kann die Gesichtserkennung eine sicherere Methode zur Authentifizierung von Benutzern oder Verbrauchern bieten. Geringere Anzahl von Kontaktpunkten. Die Gesichtserkennung ermöglicht eine Identifizierung, bei der der Benutzer weniger tun muss. Die Benutzer müssen nicht mehrere Formen von personenbezogenen Daten – oder Passwörtern – eingeben, um sich zu authentifizieren, sondern können einfach ihr Gesicht zeigen.