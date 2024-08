Biometrische Gesichtserkennung und der Datenschutz

Biometrische Gesichtserkennung ist nicht neu, sondern beschäftigt den Datenschutz schon seit vielen Jahren. Bei der biometrischen Gesichtserkennung wird über eine Kamera das Gesicht einer Person aufgenommen und mit einem oder mehreren zuvor gespeicherten Gesichtsbildern verglichen, erklärt zum Beispiel das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Natürlich muss kein neues Bild für den angestrebten Vergleich erstellt werden, man könnte auch bereits vorhandene nutzen, zum Beispiel aus den sozialen Netzwerken, wenn es denn dem Datenschutz entspräche.

Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz warnen schon seit vielen Jahren vor den Risiken der biometrischen Analysen zur Gesichtserkennung, sei es bei Pilotprojekten zur Videoüberwachung an Bahnhöfen (PDF), sei es als biometrischer Lichtbildabgleich durch Skiliftbetreiber (PDF).

In den Medien wird nun über die stattgefundene Nutzung biometrischer Gesichtserkennung durch Landespolizeien und die geplante Nutzung durch Bundespolizei und BKA (Bundeskriminalamt) berichtet.

Neben der Biometrie soll dabei auch KI (künstliche Intelligenz) zum Einsatz kommen, für den Abgleich von Bildern, nicht aber zur Überwachung des öffentlichen Raumes.

KI und Biometrie sind Top-Themen für den Datenschutz

Nun können bestimmte Einsatzfelder für KI-Anwendungen von vornherein unzulässig sein. So gelten nach der europäischen KI-Verordnung biometrische Echtzeitüberwachung öffentlicher Räume als Praktiken im Bereich der künstlichen Intelligenz, die entweder ganz verboten sind oder nur unter sehr engen Ausnahmebedingungen zulässig sind, wie die Datenschutzaufsichtsbehörden erklären (PDF).

Auch generell sind biometrische Daten besonders schutzbedürftig, sie gehören zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Deshalb ist sowohl hinsichtlich der Eingabe als auch hinsichtlich der Verarbeitung und der Ausgabe besonders geschützter Daten zu prüfen, ob eine der Ausnahmen nach DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) erfüllt ist. Dazu gehört der Fall, dass sich die Verarbeitung auf personenbezogene Daten bezieht, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. Es stellt sich also zum Beispiel die Frage, ob die öffentlich zugänglichen Fotos in sozialen Netzwerken dann eine entsprechende Ausnahme darstellen, oder ob an dem biometrischen, KI-gestützten Bilderabgleich, wie ihn womöglich Polizeien durchführen könnten, ein erhebliches öffentliches Interesse besteht.

Befürworter der geplanten biometrischen Gesichtserkennung unter Nutzung von KI würden dies sicherlich so argumentieren. Was aber sagen die Datenschützer zu solchen Fragen der Gesichtserkennung?