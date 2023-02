Datenwachstum wird von Wirtschaftskrise nicht beeinflusst

Im Jahr 2023 werden die Unternehmen am Rande einer Rezession operieren. Die Anbieter von Unternehmensspeichern könnten jedoch in der Lage sein, turbulente wirtschaftliche Zeiten zu überstehen, da immer mehr Daten generiert werden und sich die Hersteller auf diese Tatsache verlassen.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Enterprise Strategy Group werden die Ausgaben der Unternehmen im Jahr 2023 zurückgehen. Von den 742 leitenden IT-Fachleuten in mittelständischen und großen Unternehmen erwarten 52 Prozent eine Erhöhung der IT-Ausgaben im Jahr 2023, verglichen mit 62 Prozent im Jahr zuvor. Der Bericht stellt jedoch fest, dass die Wirtschaftslage die IT-Ausgabenpläne mit größerer Unsicherheit behaftet als üblich.

Laut Harry O'Halloran, Geschäftsführer von Strive Consulting, einem Technologieberatungsunternehmen, könnte eine globale Rezession oder ein wirtschaftlicher Abschwung eine Vielzahl von Branchen treffen. Dennoch, so O'Halloran, werden Unternehmensdaten nicht nur weiter wachsen, sondern auch trotz eines wirtschaftlichen Abschwungs schneller wachsen.

„Der längerfristige Trend, den wir beobachten, ist, dass sich die Menge der erzeugten Daten alle zwei Jahre verdoppelt“, so O'Halloran. „Das wird sich nicht verlangsamen.“

Thomas Coughlin, Präsident von Coughlin and Associates, schloss sich diesem Standpunkt an. „Eine wirtschaftliche Verlangsamung wird weder die Datenerzeugung noch den Bedarf an der Verarbeitung und Speicherung dieser Daten bremsen“, sagt er.

Nach Ansicht von Experten werden die Anbieter von Speicherlösungen auch auf Strategien zurückgreifen, die sie für andere, in jüngster Zeit aufgetretene Störungen entwickelt haben, wie zum Beispiel eine Pandemie, die nur einmal in diesem Jahrhundert auftrat, und anhaltende Probleme in der Lieferkette.