Warum Kunden nicht von fallenden NAND-Preisen profitieren

Der Preis pro Gigabyte NAND ist seit April deutlich gesunken, zeitgleich mit dem Anstieg der Inflation, internationalen Konflikten und anhaltenden Verzögerungen in der Lieferkette, die durch die COVID-19-Pandemie verschärft wurden. Unternehmen, die auf NAND-Speicher angewiesen sind, werden jedoch nach Ansicht von Branchenbeobachtern kaum davon profitieren.

Branchenexperten sind nicht überrascht über den Preisrückgang, der auf ein Jahr mit relativ gleichbleibenden Preisen folgt. Das Produktionsniveau von NAND ist hoch geblieben und hat zu einem Überschuss geführt, da die Nachfrage nach mobilen Geräten und PCs zurückgegangen ist.

„Die Nachfrage sinkt, und die Preise folgen diesem Trend“, sagt Don Jeanette, Vizepräsident von Trendfocus, einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien.

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund könnten NAND- und SSD-Anbieter einige schwierige Quartale haben, um ihre Umsätze aufrechtzuerhalten, sagte er.

Unabhängig davon wird dieser Rückgang bei NAND in der unmittelbaren Zukunft nicht zu einem Rückgang der SSD-Preise für Endverbraucher führen, so die Experten.

„Die Schwäche in anderen Marktsegmenten wird die Preise trotz der stärkeren Nachfrage im Unternehmensbereich nach unten treiben“, so Janukowicz.

Im Vergleich zum Verbraucher- und Mobilmarkt ist die Nachfrage nach Unternehmens-SSDs relativ stabil geblieben, aber nicht genug, um einen Preisverfall zu vermeiden, so Jeff Janukowicz, Analyst bei IDC, einem Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Needham, Massachusetts.

Im August warnte Kioxia, der zweitgrößte NAND-Hersteller, seine Investoren, dass der Ukraine-Krieg, Unterbrechungen der Lieferkette, Inflation und eine mögliche Rezession die Nachfrage nach PCs und Smartphones - und damit auch nach NAND - schwächen. Das Unternehmen fügte hinzu, dass „langfristig eine solide Nachfrage nach Rechenzentren und SSDs erwartet wird, da die Investitionen in Cloud - und Unternehmens-IT-Systeme anhalten“, wie es in seiner Gewinnmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 heißt.

Die aktuellen Bedingungen begannen mit einem Komponentenmangel, der durch Unterbrechungen der Lieferkette in China zu Beginn der COVID-19-Pandemie verursacht wurde, so Jeanette. Dieser Kampf um Teile in Verbindung mit dem Anstieg der Inflation im letzten Jahr hat dazu beigetragen, die Verbraucherausgaben für PCs und mobile Geräte zu dämpfen, die etwa 25 Prozent beziehungsweise 33 Prozent des NAND-Marktes ausmachen, so Jeanette.

Was zu erwarten ist, wenn Sie niedrigere Kosten erwarten

Anbieter können auch NAND-Produkte in andere Sektoren verlagern, um den Nachfrageeinbruch zu überstehen. NAND-Chips können dorthin verlagert werden, wo die Nachfrage besteht, was bedeutet, dass der gleiche TLC-NAND, der für Verbraucher-SSDs verwendet wird, auch in Unternehmens-SSDs eingesetzt werden kann, so Handy.

Er bezweifelte jedoch, dass dies zu Kosteneinsparungen für Unternehmens-SSD-Kunden führen würde: „Große OEMs neigen dazu, die Unebenheiten des Marktes zu überstehen - die Höhen und Tiefen.“

Die meisten OEMs verwenden eine wertorientierte Preisgestaltung, das heißt wie viel das Produkt für den Verbraucher wert ist, und keine kostenorientierte Preisgestaltung, das heißt wie viel das Rohmaterial kostet. Trotz des sinkenden Preises von NAND, der in den letzten 30 Jahren um etwa 30 Prozent pro Jahr gesunken ist, bedeutet dies wahrscheinlich, dass sich der Endpreis in nächster Zukunft nicht wesentlich ändern wird.

Das heißt aber nicht, dass die Preise für NAND langfristig nicht weiter sinken und in Zukunft attraktiver werden. In der Tat sagt Janukowicz, dass die Nachfrage nach NAND in Unternehmen langfristig weiter steigen wird, da diese auf Petabytes an Speicherplatz wachsen.