Wie Sie SSDs während eines NAND-Flash-Preisverfalls kaufen

Die SSD-Preise sind schnell gefallen, aber ist das auch eine Kaufgelegenheit? Käufer, die die Trends bei den Flash-Preisen verstehen, werden insgesamt besser abschneiden als diejenigen, die das nicht tun. Eine Kombination aus historischem Wissen über NAND-Flash-Preise und einem gewissen Einblick in die Branche wird Käufern helfen, die besten SSD-Käufe auf dem heutigen Markt zu tätigen.

Eine kurze Historie der Flash- und Speicherpreise NAND-Flash und DRAM folgen einem vorhersehbaren Preistrend: Die Preise sinken mit der Zeit. Es gibt Schwankungen, und in relativ seltenen Fällen steigen die Preise, aber in den meisten Fällen sinken sie. Wenn es zu einer Verknappung kommt, stagnieren sie eine Zeit lang. Diese Tendenzen sind aus dem Diagramm in Abbildung 1 ersichtlich, welches die Entwicklung der NAND-Flash-Preise pro Gigabyte von 2004 bis 2022 zeigt, die Objective Analysis aus der World Semiconductor Trade Statistics abgeleitet hat. Da NAND-Flash etwa 80 Prozent der Kosten einer SSD ausmacht, folgen die SSD-Preise den NAND-Flash-Preisen. Diese Kurve ist nicht einfach geradlinig, da die Preise in relativ geringem Maße nach oben und unten schwanken, aber im Großen und Ganzen gehen die Preise zurück. Bis zum Jahr 2022 wird es ein oder zwei Mal vorkommen, dass der NAND-Flash-Preis ein wenig ansteigt, aber das Diagramm in Abbildung 1 zeigt, dass ein Anstieg nie lange anhält und dass die Preise kurz nach ihrem Anstieg wieder fallen. Abbildung 1: Ein Diagramm über die Preisschwankungen der NAND-Flash-Preise der Vergangenheit. (Preise in US-Dollar pro Gigabyte)

Ein Blick auf den Spot-Markt Unterscheidet sich der jüngste NAND-Flash-Preisverfall von anderen? Das Diagramm in Abbildung 2 zeigt die Spot-Marktpreise, über die in der Presse häufig berichtet wird. Der NAND-Flash-Markt ist eine Absatzchance für überschüssige Bestände. Käufer, die einen überraschenden Nachfrageanstieg haben, aber auf normalem Wege nicht bekommen können, was sie wollen, können die überschüssigen Bestände eines anderen Unternehmens kaufen. Makler bringen diese beiden Seiten zusammen und helfen bei den Verhandlungen. Abbildung 2: Die Preisentwicklung am Spot-Markt für NAND-Flash seit Januar 2019. (Preise in US-Dollar pro Gigabyte) Der Markt macht nur einen kleinen Teil des gesamten NAND-Flash-Verkaufs aus, nämlich weniger als 5 Prozent, aber er hat eine hohe Sichtbarkeit. Die Preise auf dem Spot-Markt spiegeln den Markt nicht genau wider. Spot-Marktpreise unterscheiden sich von Vertragspreisen in zweierlei Hinsicht: Sie reagieren plötzlich auf Marktveränderungen, und die Preisschwankungen sind eine Übertreibung der Preisbewegungen auf dem Vertragsmarkt. Aus diesem Grund sollte man diese Zahlen mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten. Dennoch sind sie oft ein Frühindikator für die Vertragspreise: Wenn der Spot-Marktpreis entweder steigt oder fällt, ist es wahrscheinlich, dass die Vertragspreise in abgeschwächter Form folgen werden. Das Diagramm in Abbildung 2 zeigt einen starken Rückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 von knapp unter 7 Cent pro GB auf etwa 3 Cent. Obwohl sich der Rückgang verlangsamt, lassen die aktuellen Marktbedingungen einen Preisanstieg im Laufe des Jahres 2023 unwahrscheinlich erscheinen. Die Investitionsausgaben der großen Internet-Provider sind dramatisch gesunken, und die Verbraucherverkäufe werden durch das Dreigestirn aus Zinserhöhungen, Chinas rigorosen COVID-Sperren und den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine beeinträchtigt. Erwarten Sie nicht, dass die SSD-Käufe auch nur annähernd so dramatisch ausschlagen werden wie diese Kurve.

Warum die Flash-Preise derzeit einbrechen Die SSD-Nachfrage war für die Dauer der Pandemie gut, was zu einer Lücke zwischen den Chip-Produktionskosten und den Marktpreisen geführt hat. Dieser Trend zeigt sich im ersten Diagramm als der flache Teil der Preiskurve, die von 2019 bis 2022 verläuft. Die Preise stagnierten, obwohl sie normalerweise hätten sinken müssen. Auf den Märkten für Arbeitsspeicher - DRAM und NAND-Flash - neigen die Marktpreise dazu, bei einem Mangel abzuflachen und bei einem Überangebot auf die Produktionskosten zu fallen. Heute sinken die Preise auf die Herstellungskosten, daher der starke Preisrückgang auf diesem Markt. Wenn der Markt seiner typischen Dynamik folgt, werden die Preise weiterhin ziemlich schnell fallen, bis sie das Niveau der Herstellungskosten erreichen, und dann wird sich der Rückgang auf eine jährliche Rate von etwa 30 Prozent verlangsamen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, bis die Nachfrage das Angebot einholt. Objective Analysis geht davon aus, dass diese Knappheit etwa Mitte 2024 eintreten wird. Zwischen jetzt und 2024 ist also nicht mit einem Anstieg der NAND-Flash-Preise oder der SSD-Preise zu rechnen.

Wann ist ein guter Zeitpunkt zum Kauf? Es gibt ein generelles Sprichwort: Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist genau jetzt. Beim Kauf von SSDs ist das Gegenteil der Fall: Der beste Zeitpunkt für den Kauf einer SSD ist in 20 Jahren - stellen Sie sich vor, wie hoch der Preis pro Gigabyte sein wird. Der zweitbeste Zeitpunkt ist so spät wie möglich. Die vorangegangenen Diagramme zeigen deutlich, dass jeder SSD-Kauf heute mit größerer Wahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit an Wert verlieren wird. Kaufen Sie aber nicht heute eine SSD, die fünfmal so viel Kapazität hat wie nötig, nur weil die Preise in den letzten Monaten stark gesunken sind. Es ist unwahrscheinlich, dass die Preise steigen, und diese SSD wird ungenutzte Kapazität haben, deren Wert einfach sinken wird.