5 hyperkonvergente Infrastruktur-Trends für 2024

Die Technologie der hyperkonvergenten Infrastruktur hat seit ihrer Einführung vor mehr als zehn Jahren große Fortschritte gemacht und ist in Rechenzentren zu Hause, die sich Beschaffungs- und Verwaltungsprobleme ersparen wollen.

Ursprünglich wurde die Technologie von den Anbietern als einfach zu implementierendes All-in-One-Angebot positioniert, das Rechen-, Storage- und Netzwerkfunktionen mit einem Hypervisor kombiniert. Die wesentlichen Verkaufsargumente rund um die Einfachheit sind auch heute noch dieselben für diese inzwischen zum Mainstream gewordene Technologie. In diesem Artikel werden die voraussichtlichen HCI-Trends für die nächsten Jahre vorgestellt.

Außerdem ist die HCI-Architektur so konzipiert, dass sie kostengünstig ist und mit preiswerter Hardware aufgebaut werden kann. Die Hardwareknoten können gemeinsam hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz für unternehmenskritische Anwendungen bieten.

HCI ist mehr als nur Hardware. Sie abstrahiert die Hardwareressourcen, so dass sie ähnlich wie bei Public-Cloud -Anbietern zugewiesen werden können. Die Architektur kann softwaredefiniert und als konsumierbar Services angeboten werden, was HCI zu einer Option für alle macht, die Private oder Hybrid Clouds aufbauen wollen.

Eine weitere Herausforderung ergibt sich, wenn Hardwareanbieter HCI-Tools offerieren, die zahlreiche Komponenten in ein Gehäuse integrieren. Das kann eine beträchtliche Menge an Energie erfordern, was ein Problem darstellen kann, wenn das Chassis in einer Edge -Umgebung eingesetzt wird. Ein hoher Stromverbrauch führt zu einem Anstieg der Wärmeentwicklung, so dass auch die Kühlung ein Problem darstellen kann.

Ein weiterer Nachteil kann die Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter sein. Es ist zwar möglich, eine Referenzarchitektur zu verwenden, um eine HCI-Implementierung aus handelsüblicher Hardware aufzubauen, aber vorgefertigte Systeme verwenden in der Regel proprietäre Komponenten, die nicht mit den Tools anderer Anbieter kompatibel sind.

HCI-Trends

1. Der Hyper-Converged-Markt wird weiterwachsen

Es wird erwartet, dass der HCI-Markt im Jahr 2024 und darüber hinaus weiterwachsen wird. Laut Fortune Business Insights hatte der HCI-Markt im Jahr 2001 einen Wert von 6,79 Milliarden US-Dollar und wird bis 2028 voraussichtlich auf 32 Milliarden US-Dollar anwachsen. Unternehmen treiben dieses Wachstum voran, indem sie nach Möglichkeiten zur Kostensenkung und Verbesserung der betrieblichen Effizienz suchen.

2. Edge Computing wird die Einführung von HCI weiter vorantreiben

Edge Computing wird die Nachfrage nach HCI weiter ankurbeln. Edge Computing generiert riesige Datenmengen, insbesondere wenn es sich um IoT-Geräte handelt. Das Volumen dieser Daten macht Cloud Computing oft unpraktisch, da es die Möglichkeiten des Netzwerks übersteigt, diese Daten in die Cloud zu senden. Selbst wenn eine ausreichende Bandbreite zur Verfügung steht, könnte sich die Verarbeitung von Daten in der Cloud als kostspielig erweisen oder zu Latenzzeiten führen.

Während herkömmliche Server Edge-Workloads unterstützen können und das manchmal auch tun, ist HCI oft die bessere Lösung. HCI kann weniger teuer und komplex in der Bereitstellung und Verwaltung sein als andere Tools. HCI ist für den Betrieb in Clustern ausgelegt, wodurch die Bereitstellung von Hardwareredundanz für unternehmenskritische Anwendungen einfacher und kostengünstiger wird. So kostet beispielsweise der Aufbau eines HCI-Clusters mit drei Knoten weniger als die Spiegelung eines herkömmlichen Servers.

3. HCI bleibt ein bevorzugtes Tool für die Hybrid Cloud

Als die ersten Public Clouds aufkamen, verfolgten die Unternehmen einen Cloud-first-Ansatz in der IT. Das führte dazu, dass die Unternehmen die Cloud den physischen Rechenzentren vorzogen. Es wurde jedoch deutlich, dass einige Arbeitslasten On-Premises ausgeführt werden müssen. Das führte zur Einführung der Hybrid-Cloud-Nutzung.

Es gibt zwar viele Möglichkeiten, eine Hybrid Cloud zu erstellen, aber HCI bietet eine überzeugende Option. Es ist nicht nur die verbrauchsunabhängige Preisgestaltung, die so viele Unternehmen dazu veranlasst hat, sich für die Public Cloud zu entscheiden, sondern auch die Tatsache, dass die Public Cloud eine Skalierbarkeit nach Bedarf bietet. Da HCI auf modulare Knoten angewiesen ist, kann es auf ähnliche Weise skaliert werden.

Es gibt jedoch Anbieter, die Produkte zur Erweiterung softwarebasierter HCI auf die Public Cloud anbieten. Dadurch wird es einfacher, Workloads zwischen Public und Private Clouds zu verschieben und die Infrastruktur zu überwachen.

4. VDI wird der wichtigste Anwendungsfall bleiben

Obwohl HCI eine Reihe von verschiedenen Anwendungsfällen unterstützt, bleibt VDI die Hauptanwendung. Die Zeiten, in denen Mitarbeiter an firmeneigenen PCs arbeiteten, sind vorbei. Trends wie BYOD und Arbeit von zuhause aus sind jetzt die Norm. Obwohl die Endbenutzer diese Flexibilität begrüßen, zwingen diese Trends die IT-Experten dazu, die Sicherheit auf eine neue Weise zu betrachten. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Benutzer versuchen, von Geräten aus auf sensible Daten zuzugreifen, die unentdeckte Malware oder unsichere Netzwerkverbindungen enthalten könnten.

Als Reaktion darauf ging die IT-Abteilung dazu über, virtuelle Desktops zu verwenden, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann. Diese virtuellen Desktops können auf der Grundlage der Sicherheitsanforderungen einer Organisation gehärtet werden. Sie bieten eine konsistente und sichere Endbenutzererfahrung, unabhängig vom physischen Gerät.

HCI ist eine gute Plattform für das Hosting virtueller Desktops. Jeder virtuelle Desktop benötigt eine bestimmte Menge an CPUs, Storage, Memory und Netzwerkressourcen. So können Unternehmen herausfinden, wie viele virtuelle Desktops ein einzelner HCI-Knoten unterstützen kann und zusätzliche Knoten installieren, wenn sie mehr davon benötigen.

Allerdings scheint VDI gegenüber Cloud-basierten virtuellen Desktops an Boden zu verlieren. Laut einer Studie von Global Market Insights sind etwa 58 Prozent der virtuellen Desktops Cloud-basiert. Diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen.

5. HCI wird Unternehmen helfen, die IT-Komplexität zu reduzieren

Unternehmen suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihren IT-Fußabdruck On Premises zu verkleinern. Dieser Trend ist zwar nicht neu und wird oft auf den Wunsch zurückgeführt, Cloud-first zu sein, aber es gibt noch andere Gründe, warum einige Unternehmen traditionelle IT-Systeme durch HCI ersetzen.

Der Grund für die Einführung von HCI liegt häufig in der betrieblichen Effizienz und der einfachen Verwaltung. Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten und der Gefahr einer ernsthaften Sicherheitsverletzung. Daher versuchen sie, die IT-Komplexität so weit wie möglich zu reduzieren.

Eine der einfachsten Möglichkeiten zur Reduzierung der Komplexität ist die Standardisierung. Die Einführung von HCI ermöglicht eine Standardisierung, da sie die Verwaltungs- und Wartungskosten senken und die Sicherheit der IT-Ressourcen eines Unternehmens verbessern kann.