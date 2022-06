Was ist ein Hybrid-Meeting?

An einer hybriden Besprechung sind naturgemäß Personen beteiligt, die sich an verschiedenen Orten befinden, das heißt Teammitglieder im Büro, zu Hause und an entfernten oder mobilen Standorten.

Jeder Standort hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen an die Konnektivität. Selbst innerhalb eines einzigen Standorts, etwa eines Büros, arbeiten die Teilnehmer möglicherweise von ihren Schreibtischen aus, in einem Konferenzraum oder in einem Besprechungsraum (Huddle Room).

Doch selbst wenn sich die IT-Abteilung mit der Frage auseinandersetzt, was ein hybrides Meeting ist, steht eines fest: Das Unternehmen muss sie alle unterstützen.

Ein flexibleres Arbeitsumfeld verändert die Gleichung Die heutige Welt des hybriden Arbeitens stellt technologische Herausforderungen auf vielen Ebenen dar. Die Entscheidung, wie Meetings am besten unterstützt werden können, ist besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Produktivität. Der Arbeitsplatz/-ort ist fließender geworden. Obwohl es immer einige Besprechungen geben wird, bei denen sich alle Teilnehmer zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden, sind hybride Besprechungen das neue Normal. Damit hybride Meetings effektiv sind, müssen IT-Verantwortliche eine Grundlage für die Zusammenarbeit schaffen, die nahtlos in verschiedenen Umgebungen funktioniert. Dies ist ein Hauptanwendungsfall für Unified Communications as a Service (UCaaS). Eine Cloud-basierte Plattform ist der beste Weg, um verteilte Teams zu unterstützen. Sie bietet den Anwendern eine einheitliche Reihe von Anwendungen für die Zusammenarbeit sowie eine konsistente Benutzererfahrung.

Endpunktfunktionen sind eine Herausforderung UCaaS effektiv zu gestalten, ist jedoch schwieriger, als es scheint. Hybride Umgebungen sind sehr variabel, vor allem in Bezug auf Breitbanddienste und Endgerätefunktionen. UCaaS muss nicht nur in Büro-, Heim- und Remote-Umgebungen gleich gut funktionieren, sondern auch in Szenarien, in denen Mitarbeiter während eines Meetings die Umgebung wechseln, zum Beispiel von einem Heimarbeitsplatz zu einer mobilen Umgebung. Mit der zunehmenden Zahl hybrider Meetings steigt auch die Zahl der Teilnehmer, die sich auf unterschiedliche Weise anmelden. Sie alle zu unterstützen, ist sowohl für die Produktivität des Teams als auch für das Engagement der Mitarbeiter wichtig.