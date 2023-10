Zurück aus der Cloud: Das müssen Sie beim Netzwerk beachten

Machen Sie keinen Fehler: Die Cloud ist auf dem Vormarsch. In den meisten Unternehmen werden inzwischen zumindest einige Arbeitslasten über eine Mischung aus IaaS, PaaS und SaaS bereitgestellt. Selbst wenn Unternehmen vollständig aus der Cloud aussteigen können, ist dies ein langwieriger und teurer Prozess mit zweifelhaftem Nutzen.

Unternehmen aller Branchen und Größen passen jedoch ihre Cloud-Strategien und -Roadmaps an. Während der COVID-19-Pandemie fühlten sich Unternehmen unter Druck gesetzt und drängten darauf, Arbeitslasten in die Cloud zu verlagern, insbesondere Netzwerkfunktionen. Seit die Pandemie abgeklungen ist, hat dieser Druck nachgelassen und die Eile hat sich gelegt. Einige Unternehmen haben damit begonnen, Arbeitslasten aus Cloud-Umgebungen zurück in lokale Rechenzentren zu verlagern.

Hohe Cloud-Kosten fordern Unternehmen heraus Unternehmen, die zu schnell in die Cloud drängen, müssen feststellen, dass die Verlagerung von Netzwerk-Workloads in IaaS- und PaaS-Umgebungen wahrscheinlich mehr kostet als der Betrieb im eigenen Haus. Laut Nemertes Research liegt der durchschnittliche Aufschlag für den Betrieb von Anwendungen in der Cloud gegenüber dem Betrieb vor Ort bei etwa 24 Prozent. Obwohl es einige Anstrengungen erfordert, ist es für Unternehmen möglich, Cloud-Kosten zu sparen. Nemertes fand heraus, dass die erfolgreichsten Unternehmen durchschnittlich 45 Prozent der Kosten einsparen konnten. Um weniger auszugeben, können Unternehmen die folgenden Schritte unternehmen: Legen Sie nur Cloud-freundliche Netzwerk-Workloads in Clouds.

Sie können die zu migrierenden Arbeitslasten durch Refactoring, Umstrukturierung oder Ersetzen durch neue Software Cloud-freundlicher machen.

Rückführung in die Cloud kann die Netzwerkleistung verbessern Unternehmen ziehen Netzwerk-Workloads auch aus Leistungsgründen aus der Cloud ab, zum Beispiel um das Netzwerk aus einer Schleife herauszuholen oder um die Latenzzeit aufgrund der Entfernung zu verringern. Unternehmen möchten möglicherweise aus der Cloud migrieren, um Risiken zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen, indem sie beispielsweise den Zugriff auf eine Firewall oder einen Datensatz physisch kontrollieren. Wenn ein Cloud-Netzwerk auf der logischen Ebene anders aufgebaut ist als das Netzwerk im Rechenzentrum, müssen Ingenieure die Auswirkungen der Unterschiede prüfen und entscheiden, wie sie abgemildert werden können. Wenn die betreffende Arbeitslast spezifisch für das Netzwerk ist, müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Arbeitslast bereit und in der Lage ist, an der lokalen Architektur teilzunehmen. Probleme mit einem Teil der Netzwerkinfrastruktur können nicht nur dieses System, sondern auch alle anderen im Netzwerk beeinträchtigen.

Netzwerk-Cloud-Migration muss berücksichtigt werden Bevor ein Unternehmen beschließt, eine Arbeitslast aus einer Cloud-Umgebung in ein Rechenzentrum zu verlagern, sollte es mehrere Netzwerkfaktoren berücksichtigen, darunter die folgenden: IP-Adressverwaltung : Stellen Sie sicher, dass zugewiesene IP-Adressen, die im Rechenzentrum funktionieren, keine Auswirkungen auf die Anwendung haben, die sich vor Ort bewegt.

Richtlinien für den Netzwerkzugang : Stellen Sie sicher, dass der Workload die anderen Systeme, mit denen er normalerweise kommuniziert, auch am neuen Standort erreichen und mit ihnen kommunizieren kann.

Benutzerzugriffsrichtlinien: Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die Zugriff benötigen, den Workload an seinem neuen Standort erreichen können. Die Datenarchitektur ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Cloud-Migration. Netzwerkteams sollten verstehen, von wo aus eine Anwendung Daten empfängt und sendet. Wenn beispielsweise andere Systeme, die in der Cloud verbleiben, eine große Menge an Daten an migrierte Workloads senden, könnte dies zu übermäßigen Kosten für den Datenaustausch führen. Wenn Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit den Umzug aus der Cloud ausgelöst haben, könnten die gleichen Bedenken auch für Daten gelten, die aus der Cloud in ein anderes System fließen. Leistungsüberlegungen sind weitere zu bewertende Faktoren. Wenn das Ziel der Verlagerung beispielsweise darin besteht, Leistungsschwankungen zu beseitigen, indem das Internet verlassen und mit minimalen Verlusten, Latenzzeiten und Jitter auf das WAN des Unternehmens zurückgegriffen wird, sollten die Netzwerkteams sicherstellen, dass sich die betroffenen Benutzer und Systeme im WAN befinden und nicht hauptsächlich in reinen Internetniederlassungen oder entfernten Arbeitsumgebungen.