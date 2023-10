Wie man Schattenkopien auf Windows-Servern konfiguriert

Es ist unerlässlich, den Benutzern eine schnelle und einfache Möglichkeit zu bieten, frühere Versionen von Dokumenten oder gelöschten Dateien wiederherzustellen. Schattenkopien sind eine Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen.

Der Schutz von Benutzerdaten ist eine Ihrer Hauptaufgaben als Dateiserver-Administrator. Zwei der gängigsten Methoden zum Schutz von Benutzerdateien sind fehlertoleranter Speicher wie RAID und Redundanz mit Backups. Eine weitere Möglichkeit zur Wiederherstellung verlorener oder geänderter Daten ist die Verwendung von Schattenkopien.

Der in Windows Server integrierter Volumeschattenkopie-Dienst erleichtert Ihnen die Verwaltung dieser Anforderungen und macht die Wiederherstellung von Dateien zu einer Selbstbedienungsoption für Ihre versierteren Benutzer, wenn diese versehentlich Dateien löschen oder ändern und zu einer früheren Version zurückkehren müssen.

Wie hilfreich sind Schattenkopien für Unternehmensanwender?

Schattenkopien sind einfach zu verwalten und vielseitig genug, um Benutzern die Wiederherstellung ihrer eigenen Dateien zu ermöglichen, wenn ein Problem auftritt.

Schattenkopien schützen Benutzerdaten auf verschiedene Weise, zum Beispiel durch

Rückgängigmachung von unbeabsichtigten Überschreibvorgängen oder unbeabsichtigten Änderungen

Wiederherstellung nach versehentlichen Löschungen

Vergleich von Dokumentversionen

Zurückkehrung zu früheren Versionen von Dateien

Sie aktivieren den Volumeschattenkopie-Dienst auf dem Dateiserver, konfigurieren einen Zeitplant für die Kopien und stellen dann bei Bedarf Dateien für die Benutzer wieder her.

Was sind die Voraussetzungen und Systemanforderungen für Schattenkopien?

Volumeschattenkopie (Volume Shadow Copy) ist ein Dienst von Windows Server, Sie müssen ihn nicht als Rolle oder Funktion hinzufügen. Sie müssen diesen Dienst aktivieren, um Schattenkopien zu verwenden.

Alle unterstützten Windows-Clients können frühere Versionen von Dateien auf Servern wiederherstellen, die für Schattenkopien konfiguriert sind.

Wie konfiguriere ich Schattenkopien auf einem Windows-Dateiserver?

Schattenkopien funktionieren auf der Basis einzelner Volumes, nicht einzelner Freigaben. Die Konfiguration von Schattenkopien auf einem Dateiserver ist mit nur wenigen Optionen sehr einfach.

Zunächst aktivieren Sie die Schattenkopien auf dem Volume und konfigurieren Sie dann die Optionen zur Verwaltung der Kapazität und der Planung.

Um Schattenkopien auf dem Windows Server Dateiserver einzurichten:

1. Melden Sie sich mit Administrator-Anmeldedaten an.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü Start und wählen Sie Computerverwaltung.

3. Klicken Sie unter Systemprogramme mit der rechten Maustaste auf Gemeinsame Ordner und wählen Sie Alle Tasks/Schattenkopien konfigurieren.

Standardmäßig ist der Volumeschattenkopie-Dienst ausgeschaltet. Um ihn einzuschalten, wählen Sie Aktivieren. Das ist die Mindestkonfiguration, aber um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, erweiterte Optionen einzustellen.

Über die Schaltfläche Einstellungen legen Sie den Speicherort für die Kopien, die Menge des für die Kopien vorgesehenen Speicherplatzes und den Zeitplan für die Erstellung der Schattenkopien fest. Zu den Bereichen, die Sie ändern können, gehören die folgenden:

Volume : das Quellvolume, auf dem sich die Dateien befinden

: das Quellvolume, auf dem sich die Dateien befinden Storage -Bereich : das Zielvolume, auf dem die Dateikopien gespeichert werden

: das Zielvolume, auf dem die Dateikopien gespeichert werden Details : zeigt Informationen über die freie Speicherkapazität auf dem Volume an

: zeigt Informationen über die freie Speicherkapazität auf dem Volume an maximale Größe festlegen: legt fest, wie viel Speicherplatz für die Schattenkopien verwendet werden soll. Dabei handelt es sich um ungenutzten Speicherplatz auf dem Laufwerk, der von anderen Diensten oder Tools genutzt werden könnte. Um die optimalen Einstellungen für den maximalen Speicherplatz zu finden, kann es einige Nachforschungen erfordern.

Im Abschnitt Zeitplan legen Sie fest, wie häufig das System Schattenkopien erstellen soll. Der Standardzeitplan enthält zwei Einstellungen:

1. 7 Uhr morgens, Montag bis Freitag

2. 12 Uhr mittags, Montag bis Freitag

Das mag nach einem guten Zeitplan aussehen, aber Sie sollten Ihre Geschäftsumgebung berücksichtigen, bevor Sie fortfahren. Wenn beispielsweise Mitarbeiter remote oder zu ungewöhnlichen Uhrzeiten arbeiten, besteht eventuell in Ihrem Unternehmen ein Bedarf, die Einstellungen entsprechend anzupassen.

Über die Schaltfläche Zeitplan können Sie Zeitpläne erstellen, löschen und ändern.

Unter der Schaltfläche Einstellungen wählen Sie die Option Zeitplan. Sie können vorhandene Zeitpläne erstellen oder löschen. Wählen Sie die Schaltfläche Neu und konfigurieren Sie die Einstellungen zum Erstellen eines neuen Zeitplans. Sie wählen die Zeit und die Systemstatusereignisse aus dem Pulldown-Menü aus, legen die Startzeit fest und bestimmen die Wiederholungsintervalle.

Schattenkopien schützen freigegebene Ordner auf einer Serverfreigrabe über den Volumeschattenkopie-Dienst. Diesen Dienst verwalten Sie über die Dienstkonsole. Sie erweitern in der Konsole Computerverwaltung den Knoten Dienste und Anwendungen und wählen dann die Konsole Dienste. Blättern Sie nach unten zu Volumenschattenkopie, um den Dienst neu zu starten oder seine anderen Optionen zu konfigurieren.

Wie Sie Schattenkopien für eine optimale Leistung pflegen

Schattenkopien erfordern nicht viel Aufmerksamkeit seitens des Administrators, insbesondere wenn Ihr Dateiserver über ausreichend Speicherkapazität verfügt. Die Pflege des Kopierplans ist eines der größten Probleme. Wenn Sie zu viele Schattenkopien erstellen, kann die Leistung des Servers darunter leiden. Erstellen Sie aber zu wenige Schattenkopien, können die Benutzer möglicherweise nicht auf die gewünschte vorherige Version zurückgreifen.

In der Konfigurationsoberfläche für Schattenkopien wird eine Einschränkung nicht erwähnt: Das System bewahrt nur die letzten 64 Kopien einer Datei auf. Wie funktioniert das in der Praxis? Wenn Sie eine Schattenkopie pro Tag erstellen, dann sehen die Benutzer eine Version nur einmal innerhalb von 64 Tagen. Wenn Sie das System so einrichten, dass es einmal pro Stunde eine Schattenkopie erstellt, dann sehen die Benutzer nur 64 Stunden zurück – oder etwas mehr als 2,5 Tage. Sie müssen da die richtige Balance finden. Beispielsweise zweimal täglich, sieben Tage die Woche, wenn Ihre Mitarbeiter nicht zu den üblichen Zeiten arbeiten. Wenn Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen von Montag bis Freitag üblicherweise nur von 9 bis 17 Uhr aktiv sind, sollte der Standardzeitplan ausreichen.

Wie man Dateien mit Schattenkopien wiederherstellt

Die Dateiserver-Administratoren können frühere Versionen einer Datei im Auftrag der Benutzer wiederherstellen oder die Benutzer können die Datenwiederherstellung selbst durchführen. Nicht alle Benutzer haben die gleichen technischen Fähigkeiten.

Administratoren oder andere Support-Spezialisten mit entsprechenden Berechtigungen stellen Ordner und Dateien wieder her, indem sie mit der rechten Maustaste auf den freigegebenen Ordner klicken und die Registerkarte Vorherige Versionen auswählen. Im Dialogfeld werden die kopierten Ordner angezeigt. Sie können die Ordner durchsuchen, um die benötigten Dateien zu finden.

Ein Endbenutzer stellt frühere Versionen von Dateien auf die gleiche Weise wieder her, ohne ein Helpdesk-Ticket zu öffnen oder die IT-Abteilung einschalten zu müssen. Schattenkopien sind an Berechtigungen gebunden, so dass ein Benutzer nur Ressourcen wiederherstellen kann, auf die er Zugriff hat.

So testen Sie die Funktionalität von Schattenkopien

Um die Nützlichkeit von Schattenkopien zu demonstrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. In diesem Proof-of-Concept-Test müssen Sie keinen Zeitplan konfigurieren, da die Verwaltung manuell erfolgt.

Zunächst konfigurieren Sie Schattenkopien und erstellen eine Dateikopie:

1. Aktivieren Sie Schattenkopien auf dem Dateiserver.

2. Erstellen Sie einen Ordner namens Projekte und geben Sie ihn frei. Setzen Sie die Freigabeberechtigungen auf Jeder mit Vollzugriff.

3. Erstellen Sie innerhalb des Ordners Projekte eine Datei mit dem Namen ToDo.txt.

4. Öffnen Sie die Datei ToDo.txt und fügen Sie den Text Aufgabe 1: Schattenkopien aktivieren ein. Speichern und schließen Sie die Datei.

5. Kehren Sie zur Schnittstelle Schattenkopien konfigurieren in der Computerverwaltung zurück.

6. Wählen Sie Jetzt erstellen. Es erscheint ein Zeitstempel, der diese Kopie darstellt.

Sie haben nun Schattenkopien eingerichtet und eine Kopie des Volumes erstellt.

Als nächstes löschen Sie eine Datei und stellen sie dann wieder her:

1. Kehren Sie zum Ordner Projekte zurück und löschen Sie die Datei ToDo.txt, um ein versehentliches Löschen durch einen Benutzer zu simulieren.

2. Aktualisieren Sie den Ordner Projekte und überprüfen Sie, ob die Datei ToDo.txt verschwunden ist.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Projekte, wählen Sie Eigenschaften und dann die Registerkarte Frühere Versionen. Der Ordner Projekte sollte nun sichtbar sein.

4. Wählen Sie bei markiertem Ordner Projekte die Option Öffnen, die die Datei ToDo.txt anzeigen sollte. Die Schattenkopien enthalten eine Kopie der gelöschten Datei.

5. Wählen Sie den Ordner Projekte und klicken Sie zweimal auf Wiederherstellen.

6. Navigieren Sie im Datei-Explorer zum Ordner Projekte und öffnen Sie die Datei ToDo.txt. Sie sollten Aufgabe 1 sehen.

Diese Übung ist hilfreich, um Benutzern und Helpdesk-Technikern zu demonstrieren, wie frühere Versionen von auf dem Dateiserver gespeicherten Dateien wiederhergestellt werden können.

Was sind einige bewährte Verfahren für Schattenkopien?

Schattenkopien sind kein Ersatz für regelmäßige Backups oder die Verwendung fehlertoleranter Speichergeräte. Betrachten Sie Schattenkopien als eine Ergänzung zu anderen Schutzmaßnahmen. Der Vorteil von Schattenkopien ist, dass sie eine schnelle Wiederherstellung ermöglichen, wenn ein Benutzer versehentlich eine Datei überschreibt oder löscht.

Microsoft empfiehlt mehrere bewerte Verfahren für die Verwaltung von Schattenkopien. Dazu gehören die folgenden: