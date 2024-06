Wie man KI in Cloud-Management und -Betrieb implementiert

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem entscheidenden Faktor für das Cloud-Management und den Cloud-Betrieb. Allerdings gibt es bei KI und Cloud Computing keine sofortige Wirkung. Unternehmen benötigen eine angemessene Strategie, um den Hype zu durchbrechen und wirklich von dieser neuen Technologie zu profitieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, KI zur Verbesserung der Cloud-Management-Praktiken einzusetzen, sollten Sie sich diese vier Phasen genauer ansehen:

1. Führen Sie eine Bewertung durch.

2. Definieren Sie Ziele und KPIs.

3. Wählen Sie die richtigen Dienste und Tools aus.

4. Überwachen und verfeinern Sie diese Prozesse.

Treffen Sie fundierte Entscheidungen darüber, ob Ihre aktuelle Infrastruktur den wachsenden Anforderungen von KI-Diensten und - Anwendungen gerecht werden kann. Berücksichtigen Sie bei der Bewertung Skalierbarkeit , Zuverlässigkeit und Leistung. Sie müssen auch die Datenverwaltungspraktiken überprüfen, um eine nahtlose Integration von KI-Technologien in die Cloud-Infrastruktur zu gewährleisten. Zu diesen Praktiken gehören:

Bewerten Sie zunächst die Herausforderungen, die Ihr Team zu lösen versucht. Sie müssen feststellen, ob KI überhaupt helfen kann, die Probleme zu lösen, oder ob es an der Zeit ist, bestehende Prozesse zu erweitern oder sie ganz zu ersetzen.

Phase 3: Wählen Sie die richtigen Services und Tools aus

Die Auswahl der Tools sollte nicht außer Acht gelassen werden, insbesondere wenn Teams auf ein KI-gestütztes Cloud-Management- oder Kostenoptimierungs-Tool umsteigen. Führen Sie zusätzlich ein Pilotprojekt oder einen Konzeptnachweis durch, um sicherzustellen, dass das Tool den Anforderungen entspricht. Beziehen Sie Geschäftsinteressenten ein, die möglicherweise Cloud-bezogene Daten benötigen, um sicherzustellen, dass KI die Daten- und Berichtsanforderungen erfüllt.

KI als Teil des Cloud-Managements kann genauere Kontrollen und die Aggregation von Daten durch Automatisierung bewirken.

KI als Teil des Cloud-Managements kann genauere Kontrollen und die Aggregation von Daten durch Automatisierung bewirken. Das eröffnet mehr Möglichkeiten für die Integration mit anderen Backend-Systemen als in einer Cloud-Management-Plattform. Die Vereinfachung der Bereitstellung und der Cloud-Integration hängt davon ab, ob Sie ein KI-Tool eines Drittanbieters in Ihren Cloud-Management-Stack oder einen KI-Service Ihres Cloud-Anbieters implementieren. Die meisten der heutigen Cloud-Management-Tools von Drittanbietern funktionieren in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Cloud-Teams müssen sich über die Vorteile und potenzielle Herausforderungen der Implementierungen informieren und wissen, wie die KI-fähige Cloud-Managementplattform ihre Arbeit verändert. Wenn Sie beispielsweise Cast AI, ProsperOps oder ein ähnliches Kostenoptimierungs-Tool implementieren, muss Ihr Team die zusätzlichen Berichtsoptionen kennen, die zur Verfügung stehen. Es braucht auch Zeit, die Benutzer zu schulen, damit sie die KI für die Berichterstattung optimal nutzen können.