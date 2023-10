Wie funktionieren digitale Signaturen?

Um papierlos zu werden oder die Bestätigung von rechtlichen und geschäftlichen Vereinbarungen zu beschleunigen, verlassen sich Unternehmen schon lange auf digitale Signaturen.

Der Markt für digitale Signaturen – eine hochsichere Art der elektronischen Unterschrift (E-Signature) – ist ausgereift. „Unternehmen können diese Software-Tools für verschiedene Anwendungsfälle einsetzen“, sagt Viky Manaila, Trust Services Director bei der Intesi Group und Präsident des Cloud Signature Consortium (CSC). Dennoch gibt es keine Einheitslösung für elektronische Signaturen. Unternehmen müssen verschiedene Arten von Signaturen kombinieren, um verschiedenen Situationen gerecht zu werden. In Situationen mit geringem Risiko kann zum Beispiel nur eine einfache elektronische Signatur erforderlich sein, wie „ein einfaches Gekritzel auf einem Touchscreen“, so Manaila.

In sensibleren Anwendungsfällen müssen jedoch Vertrauensdiensteanbieter digitale Signaturen ausstellen. Diese sicheren elektronischen Signaturen gewährleisten die Authentifizierung des Unterzeichners, die Nichtabstreitbarkeit und die Integrität des Dokuments.

Um eine digitale Signatur zu erstellen, verwenden Unternehmen in der Regel ein System für elektronische Signaturen. E-Signatur-Systeme bieten nicht nur Funktionen für digitale Signaturen, sondern können auch Arbeitsabläufe rationalisieren. Sie können zum Beispiel Erinnerungsbenachrichtigungen an verspätete Unterzeichner senden und bestimmten Personen Rollen zuweisen.

Bei der digitalen Signatur wird eine öffentliche Schlüsselinfrastruktur verwendet, um Manipulationen und Nachahmungen in der digitalen Kommunikation zu verhindern. Dieser Prozess verschlüsselt oder sperrt eine Kopie einer Vereinbarung mit einem privaten Schlüssel, bevor eine Organisation eine andere Partei bittet, sie zu signieren. Das Tool sendet dann einen entsprechenden öffentlichen Schlüssel – mit einem angehängten digitalen Zertifikat – an die andere Partei, und nur dieser Schlüssel kann die gesperrte Kopie entschlüsseln. Wenn der öffentliche Schlüssel die gesperrte Nachricht erfolgreich entschlüsselt, weiß der Unterzeichner, dass die Nachricht von der richtigen Person stammt und nicht verändert worden ist.

Menschen können digitale Signaturen für alles verwenden, was eine Unterschrift erfordert. Unternehmen verwenden digitale Signaturen jedoch in der Regel, um wichtige Transaktionen zu validieren. Dazu gehören:

Digitale Signaturen beruhen auf digitalen Zertifikaten, die Vertrauensdiensteanbieter an Unterzeichner ausstellen. Bei diesen Anbietern handelt es sich um juristische Personen, die Prozesse und Tools in Übereinstimmung mit einer nationalen Behörde verwenden, um die Authentizität von elektronischen Signaturen zu überprüfen.

Vor- und Nachteile digitaler Signaturen

Die Technologie der digitalen Signatur kann Unternehmen dabei unterstützen, böswillige Akteure daran zu hindern, wichtige Transaktionen zu manipulieren. Zu den Sicherheitsvorteilen gehören:

verbindet die Identität des Unterzeichners mit der Signatur

macht den Unterzeichner rechtlich verantwortlich für seine Handlungen

speichert die kryptografischen Schlüssel des digitalen Zertifikats sicher auf einem zertifizierten HSM und schützt sie mit 2FA

bietet eine Zugriffskontrolle, um die Sicherheit zu erhöhen

kann die Authentizität einer Unterschrift vor Gericht beweisen

Trotz dieser Vorteile bringen digitale Signaturen auch Nachteile mit sich. Beispielsweise fügen sie dem Prozess der elektronischen Unterschrift einen zusätzlichen Schritt hinzu, so dass Unternehmen sie nur in Fällen verwenden sollten, in denen strenge Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Außerdem müssen die Benutzer lernen, mit den erforderlichen Tools und Prozessen umzugehen, was Schulungen erfordert.