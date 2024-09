Personal im Fokus: Empowerment revolutioniert Firmeneffizienz

Unabhängig von der Größe, dem Stadium oder der Situation eines Unternehmens befindet sich jede Führungskraft in einem ständigen Entscheidungsmodus. Erfahren Sie, wie Führungskräfte eine Kultur der konsistenten und zielgerichteten Entscheidungsfindung etablieren können, die nicht nur Effizienz fördert, sondern auch das Vertrauen in ihre Mitarbeitenden stärkt, eigenständig zu handeln und das Unternehmen voranzubringen.

Eine aktuelle McKinsey-Studie ergab, dass Führungskräfte fast 40 Prozent ihrer Zeit mit Entscheidungen verbringen. Manchmal haben sie nicht genug Informationen, manchmal haben sie zu viele. Diese Diskrepanz spiegelt jedoch nicht immer das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen wider, die jede Entscheidung auf das Unternehmen haben wird.

Angesichts der zunehmenden Datenflut, der immer wertvolleren Anwendungen von unserer Kerntechnologie und der Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Teams können Führungskräfte leicht von der Informationsmenge überwältigt werden. Dies kann dazu führen, dass man auf die perfekten Erkenntnisse wartet, um eine klare Entscheidung für alle Beteiligten zu treffen – was in der Praxis oft unrealistisch ist.

Wie also können Führungskräfte eine konsistente, effektive Entscheidungsfindung in ihre Unternehmenskultur einflechten und den Mitarbeitenden das Vertrauen vermitteln, zu handeln und voranzukommen? Die folgenden Dinge können dazu beitragen, die Entscheidungsfindung zu dezentralisieren und eine langfristige Wirkung zu beschleunigen.

Manuelle Prozesse kosten Zeit (und Bäume)

Wir alle könnten eine zusätzliche Stunde am Tag gebrauchen. Unter den vielen Dingen, die Sie in dieser Zeit erledigen könnten, haben Sie sicher auch schon an die zusätzlichen Aufgaben gedacht, die Sie von Ihrer scheinbar endlosen Liste der zu erledigenden Aufgaben streichen könnten. Ich wette auch, dass Sie diese wertvollen zusätzlichen 60 Minuten nicht dazu nutzen wollen, um zu planen, was Sie tun werden, anstatt es einfach zu tun.

Manuelle Prozesse kosten Zeit und verschlimmern die Entscheidungsmüdigkeit. Selbst in der heutigen digitalen Welt sind viele Branchen – Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Lieferketten, Behörden und Bildungswesen – auf papierbasierte Formulare angewiesen. Dieser manuelle Ansatz führt nicht nur zu einer zusätzlichen administrativen Komplexität, sondern erhöht auch das Risiko von Ungenauigkeiten aufgrund menschlicher Fehler.

Stellen Sie sich vor, ein großes Krankenhaus müsste jeden Tag Hunderte von Patientenakten in Papierform verwalten. Denken Sie an all die Entscheidungen, die mit dem Sammeln, Archivieren, Sortieren und Abrufen einer einzigen Akte verbunden sind. Ganz zu schweigen von der Herausforderung, diese Informationen schnell und genau an das medizinische Personal weiterzugeben, um Behandlungsentscheidungen zu treffen. Wäre es nicht viel vorteilhafter, wenn die Ärzte und Pflegekräfte ihre Zeit damit verbringen könnten, sich auf die Patientenversorgung zu konzentrieren, anstatt sich mit der Verwaltung der Akten abzumühen?

Etablierte, automatisierte Prozesse sollten in einem modernen Unternehmen zum Standard gehören. Sie sparen Zeit, vermindern das Fehlerpotenzial und stellen sicher, dass die Mitarbeitenden ihre Zeit vorrangig für höherwertige Entscheidungen verwenden.