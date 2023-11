Wie Wireshark OUI Lookup die Netzwerksicherheit erhöht

Wireshark OUI Lookup ist eine der wichtigsten Funktionen des führenden Open-Source-Netzwerkprotokollanalysators – und eine der am wenigsten verstandenen.

Der Schlüssel zur Analyse von Netzwerkprotokollen ist die Identifizierung von Netzwerkendpunkten und deren Abgleich mit anderen Netzwerkendpunkten. Dies gibt Netzwerkverteidigern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie potenziell schädliche Netzwerkaktivitäten zwischen Endpunkten verfolgen können. Das gilt für alle beteiligten Netzwerke:

Beim Sniffing physischer Netzwerke ist eine der wichtigsten Informationen, auf die zugegriffen werden kann, die MAC-Adresse der angeschlossenen Geräte. Jede Netzwerkkarte lässt sich anhand ihrer MAC-Adresse eindeutig identifizieren, wobei die erste Hälfte der physikalischen Adresse den Gerätehersteller und die zweite Hälfte das Gerät selbst eindeutig kennzeichnet. Die erste Hälfte der MAC-Adresse ist der Organizationally Unique Identifier (OUI), der auf den NIC-Anbieter registriert ist.

Wireshark erfasst den Netzwerkverkehr und ermöglicht es Netzwerktechnikern, Dateneinheiten des Netzwerkprotokolls (Pakete, Segmente, Datagramme und so weiter) zuzuordnen – den Protokollstapel hinauf und hinunter. Das bedeutet, dass Wiresharks Analyse die Ports aufdeckt, an die der Netzwerkverkehr gesendet wird, die IP-Adressen, die der Verkehr durchläuft, und die Identität der Netzwerkkarte, über die die Daten physisch übertragen werden.

Das OUI-Lookup-Tool von Wireshark bietet einen wichtigen Dienst für die Protokollanalyse lokaler Netzwerkschnittstellen. Um zu verstehen, was es ist und wie es funktioniert, muss man jedoch wissen, wie MAC-Adressen erstellt und zugewiesen werden.

Die MAC-Adressensuche an sich ist nützlich für die Aufzählung von Geräten in einem physischen Netzwerk und die Verfolgung von Gerätebewegungen von einem physischen Netzwerk zu einem anderen.

Die meisten modernen NICs werden durch MAC-Adressen identifiziert, die aus sechs Oktetten (48 Bit) bestehen. Diese werden in der Regel als 12 hexadezimale Ziffern in sechs Paaren dargestellt, die durch Doppelpunkte oder Bindestriche getrennt sind, zum Beispiel:

Wie funktioniert die Wireshark OUI-Suche?

Bei der Verwendung von Wireshark zur Erfassung und Analyse des Netzwerkverkehrs ist die OUI-Suche in die Schnittstelle des Analysators integriert, wie in Abbildung 1 von Wireshark auf einem Linux-System dargestellt. Die OUI-Daten werden zusammen mit allen anderen Protokolldaten in die Anzeige integriert und sind in Abbildung 1 hervorgehoben.

Abbildung 1. Wireshark zeigt OUI-Daten über die Adresse 00:0b:be:18:9a:41, eine Cisco OUI, wie sie in der Wireshark-GUI-Anwendung unter Linux gelistet wird.

Den Wireshark OUI-Dienst können Sie auch interaktiv über die Wireshark-Website unter dieser URL aufrufen:

https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html

Sicherheits- und Netzwerktechniker können dieses öffentlich zugängliche Tool nutzen, um fragwürdige oder verdächtige Geräte zu markieren oder nach bestimmten Anbietern zu suchen.

Abbildung 2. Wireshark zeigte in Abbildung 1 OUI-Daten über die Adresse 00:0b:be:18:9a:41. Das ist eine Cisco OUI, wie das webbasierten OUI-Lookup-Tool von Wireshark ermittelt.

Die OUI-Suche kann auch Informationen über IAB-Daten (Individual Address Block) zurückgeben. IAB wurde 2014 durch das Register MAC Address Block Small (MA-S) ersetzt, das nach IEEE dieselbe Funktion erfüllt. Sowohl IAB als auch MA-S werden von Organisationen verwendet, die weit weniger als 16 Millionen MAC-Adressen benötigen. Im Gegensatz zu normalen MAC-Adressen sind die unter IAB/MA-S zugewiesenen Adressen mit einer 36-Bit-Anbieter-ID versehen. Damit bleiben nur 12 Bits, 212 oder 4.096 eindeutige Adressen für die Adressierung einzelner NICs mit MA-S übrig.