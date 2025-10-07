Was Sie über 5G-Sicherheitsbedrohungen wissen sollten

Da viele Unternehmen zunehmend auf 5G-Technologien für die mobile Kommunikation setzen, ist jede Sicherheitslücke im Bereich 5G für Angreifer interessant. Die gute Nachricht ist, dass die 5G-Standards die Cybersicherheit für die mobile Kommunikation insgesamt erheblich verbessert haben. Dennoch nehmen Angreifer unvermeidlich 5G-Geräte, -Netzwerke und -Dienste ins Visier.

Mobilfunkbetreiber sind dafür verantwortlich, vielen dieser Bedrohungen durch eigene Sicherheitskontrollen entgegenzuwirken. Unternehmen, die 5G-Dienste nutzen, sollten dennoch darüber nachdenken, wie böswillige Akteure die Technologie gegen sie einsetzen könnten. Im Folgenden finden Sie meine wichtigsten Erkenntnisse zu 5G-Sicherheitsbedrohungen für CISOs in Unternehmen. Sie basieren auf einer Reihe von Whitepapers zur 5G-Cybersicherheit, die ich gemeinsam mit dem National Cybersecurity Center of Excellence des NIST verfasst habe.

Die größten 5G-Sicherheitsbedrohungen Die wichtigsten 5G-Cybersicherheitsbedrohungen lassen sich in der Regel in die folgenden drei Kategorien einteilen: Bedrohungen für 5G-Dienste und -Infrastruktur, Angriffe auf 5G-Geräte und Nichtverfügbarkeit von 5G-Netzen. 1. Bedrohungen für 5G-Dienste und -Infrastruktur Obwohl sich Mobilfunknetzbetreiber bei der Implementierung an die 5G-Standards halten, verlangen diese nicht, dass alle definierten Cybersicherheitsfunktionen implementiert oder durchgesetzt werden. Angreifer könnten diese Lücken ausnutzen, um Geräte anzugreifen, die 5G-Dienste nutzen. Beispielsweise könnten Angreifer 5G nutzen, um die geografischen Standorte von Nutzern auszuspionieren. Jedem 5G-Nutzer wird eine eindeutige, permanente Teilnehmerkennung (SUPI) zugewiesen. Einige 5G-Implementierungen übertragen jedoch ungeschützte SUPIs, so dass Abhörer den physischen Aufenthaltsort dieser Teilnehmer verfolgen können. 2. Angriffe auf 5G-Geräte In der Regel sind 5G-Geräte ständig mit Mobilfunknetzen verbunden, oft gleichzeitig mit anderen Netzwerktypen wie WLAN und Bluetooth. Dies erhöht die Angriffsfläche dieser Geräte erheblich und bietet Angreifern mehr Möglichkeiten, auf sie zuzugreifen und sie zu kompromittieren. Außerdem sind 5G-Geräte oft nicht im gleichen Maße durch Unternehmenssicherheitskontrollen geschützt wie andere Endgeräte. Dadurch sind Bedrohungen schwieriger zu erkennen und zu stoppen. 3. Nichtverfügbarkeit von 5G-Netzen Ein Großteil der Cybersicherheit von 5G-Geräten und ihrer Kommunikation basiert auf Schutzmaßnahmen, die in den 5G-Standards integriert sind. Ist ein 5G-Netzwerk nicht verfügbar, wechselt ein 5G-Gerät automatisch zu einem 4G-Netzwerk und verliert dabei die 5G-Sicherheitsvorkehrungen. Angreifer können diese Schwachstelle ausnutzen, indem sie Downgrade-Angriffe durchführen. Diese zwingen oder verleiten 5G-Geräte dazu, 4G-Netzwerke zu verwenden, was zu einem vorhersehbaren Verlust des Schutzes führt.