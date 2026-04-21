Vibe Coding: Was IT-Führungskräfte und CIOs wissen müssen

Stellen Sie sich vor, man kann eine App programmieren, indem man eine Wunderlampe reibt, dem Geist Anforderungen in einfacher und klarer Sprache mitteilt und der Geist daraufhin eine funktionsfähige App liefert. Zwar gibt es keine Wunderlampen, doch KI-Programmierassistenten kommen der Erfüllung dieses Wunsches nahe – im Guten wie im Schlechten.

Mit großen Sprachmodellen (Large Language Model, LLM) können Entwickler Eingaben in natürlicher Sprache machen und Code in jeder beliebigen Programmiersprache generieren. Andrej Karpathy, Mitbegründer von OpenAI, prägte 2025 den Begriff Vibe Coding, um zu beschreiben, wie man „sich ganz den Vibes hingibt, exponentielle Entwicklungen annimmt und vergisst, dass der Code überhaupt existiert“.

Im November 2025 wurde Vibe Coding zum Wort des Jahres des Collins Dictionary gewählt, da der Begriff weit über das Silicon Valley hinaus Resonanz gefunden hat und einen breiteren kulturellen Wandel hin zu einer KI-gestützten Alltagswelt widerspiegelt.

Dieses neue Paradigma markiert einen Wandel von bewusster, zeilenweiser Programmierung hin zu einer flüssigeren, intuitiveren Zusammenarbeit zwischen menschlicher Absicht und maschineller Ausführung.

Vibe Coding ist kein Ersatz für Entwickler, sondern vielmehr ein strategischer Wegbereiter für eine schnellere digitale Transformation, steigende Produktivität und eine kosteneffiziente Option für Tools, die schneller auf den Markt gebracht werden können. IT-Führungskräfte müssen jedoch Governance mit Förderung kombinieren, um den Wert zu maximieren und gleichzeitig das mit Vibe Coding verbundene Risiko zu kontrollieren.

Zusammenfassung Vibe Coding, das vom Collins Dictionary zum Wort des Jahres 2025 gekürt wurde, beschleunigt Entwicklung und Innovation; Führungskräfte müssen jedoch Governance-, Sicherheits- und Überprüfungsprozesse durchsetzen, um das Unternehmen zu schützen.

Teams können Ideen schnell testen und minimal funktionsfähige Produkte bereitstellen, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Reaktionsfähigkeit auf geschäftliche Anforderungen verbessert wird.

Entwickler und nicht-technische Mitarbeiter können effizienter zusammenarbeiten, was Einstiegshürden senkt und Innovationen fördert.

Wie funktioniert Vibe Coding? Ein Entwickler wählt zunächst einen KI-Coding-Assistenten aus und beschreibt die gewünschte Funktionalität oder das gewünschte Feature. Daraufhin reagiert die KI mit Codevorschlägen, die der Entwickler prüfen, akzeptieren oder verfeinern kann. Von dort aus iteriert der Entwickler weiter, fügt neue Features hinzu oder nimmt Anpassungen vor, indem er der KI spezifische Anweisungen gibt, wodurch ein dynamischer, dialogorientierter Workflow entsteht.

Vibe Coding versus traditionelle Programmierung Traditionell war der Programmierprozess sehr strukturiert und methodisch, während Vibe Coding einen kreativeren oder flüssigeren Ansatz beschreibt. Hier ist eine Übersicht über die Unterschiede zwischen diesen Ansätzen:

Vorteile von Vibe Coding Vibe Coding bietet mehrere wesentliche Vorteile, insbesondere für Entwickler, die Ideen schnell in die Umsetzung bringen und repetitive Aufgaben reduzieren möchten. Schnellere Entwicklung. Ein erfahrener Entwickler kann mit Vibe Coding eine App in nur wenigen Stunden fertigstellen, anstatt Tage oder Wochen Entwicklungszeit zu benötigen.

Ein erfahrener Entwickler kann mit Vibe Coding eine App in nur wenigen Stunden fertigstellen, anstatt Tage oder Wochen Entwicklungszeit zu benötigen. Niedrigere Einstiegshürde. Die einzige Sprache, die ein Entwickler für Vibe Coding benötigt, ist seine eigene natürliche Sprache. Vibe Coding ermöglicht es Entwicklern, ein funktionierendes Projekt zu starten, ohne programmieren zu können. KI kann auch ein wirkungsvolles Werkzeug für Entwickler sein, die das Programmieren lernen oder verstehen möchten, wie eine App funktioniert.

Die einzige Sprache, die ein Entwickler für Vibe Coding benötigt, ist seine eigene natürliche Sprache. Vibe Coding ermöglicht es Entwicklern, ein funktionierendes Projekt zu starten, ohne programmieren zu können. KI kann auch ein wirkungsvolles Werkzeug für Entwickler sein, die das Programmieren lernen oder verstehen möchten, wie eine App funktioniert. Prototyping. Die Geschwindigkeit von Vibe Coding ermöglicht es Entwicklungsteams, schnell funktionsfähige Minimum Viable Products (MVPs) zu erstellen. Damit eignet sich Vibe Coding ideal, um Investoren im Wettlauf um die Markteinführung ein Projekt zu präsentieren. Zudem ermöglicht es schnellere funktionale Iterationen durch Experimentieren.

Die Geschwindigkeit von Vibe Coding ermöglicht es Entwicklungsteams, schnell funktionsfähige Minimum Viable Products (MVPs) zu erstellen. Damit eignet sich Vibe Coding ideal, um Investoren im Wettlauf um die Markteinführung ein Projekt zu präsentieren. Zudem ermöglicht es schnellere funktionale Iterationen durch Experimentieren. Hobby- oder interne Projekte. Wenn öffentlicher Zugriff oder Sicherheit kein Thema sind, ist Vibe Coding ideal. Seine Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ermöglichen es Entwicklern, Probleme zu lösen und schnell Lösungen zu erstellen.

Wenn öffentlicher Zugriff oder Sicherheit kein Thema sind, ist Vibe Coding ideal. Seine Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ermöglichen es Entwicklern, Probleme zu lösen und schnell Lösungen zu erstellen. Multimodale Programmierung. Vibe Coding erweitert die Codegenerierung über das Tippen in einer integrierten Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) hinaus und umfasst auch Sprach-zu-Text-Eingaben.

Vibe Coding erweitert die Codegenerierung über das Tippen in einer integrierten Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) hinaus und umfasst auch Sprach-zu-Text-Eingaben. Mitarbeiterzusammenarbeit und Produktivität. Entwickler verlagern ihren Fokus vom Schreiben von Code hin zu dessen Überprüfung und Optimierung. Andere Mitarbeiter, wie Analysten und Produktmanager, können ebenfalls Input zur Programmierung geben, um eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und IT-Abteilungen zu ermöglichen.

Nachteile von Vibe Coding Klingt Vibe Coding zu gut, um wahr zu sein? Das kann es sein, je nachdem, wie es eingesetzt wird. Was Vibe Coding zu einem leistungsstarken Werkzeug für kleinere Anwendungen und Prototypen macht, wird bei größeren Codebasen oder dort, wo Sicherheit Priorität hat, zum Nachteil. Fehler und Halluzinationen. Code generierende KI neigt genauso zu Halluzinationen wie jedes andere gängige KI-Tool. Eine Studie mehrerer Informatikforscher ergab (PDF), dass kommerzielle KI-Modelle im Durchschnitt in 5,2 Prozent der Fälle Softwarepakete vorschlugen, die gar nicht existierten. Im Vergleich dazu stieg dieser Prozentsatz bei Open-Source-Modellen auf 21,7 Prozent.

Code generierende KI neigt genauso zu Halluzinationen wie jedes andere gängige KI-Tool. Eine Studie mehrerer Informatikforscher ergab (PDF), dass kommerzielle KI-Modelle im Durchschnitt in 5,2 Prozent der Fälle Softwarepakete vorschlugen, die gar nicht existierten. Im Vergleich dazu stieg dieser Prozentsatz bei Open-Source-Modellen auf 21,7 Prozent. Begrenzte technische Komplexität. Jeder Prompt an eine KI verfügt über ein begrenztes Kontextfenster – analog zum Arbeitsspeicher –, das viele Daten über Ihre Umgebung enthält, wie beispielsweise den Inhalt Ihrer geöffneten Tabs. Dies liefert der KI Kontext, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann. Dieses Kontextfenster ist jedoch bei verschiedenen KI-Modellen unterschiedlich groß, und größere Kontextgrößen können die Leistung der KI beeinträchtigen. Je komplexer ein Projekt ist, desto mehr Kontext benötigt die KI, um das Projekt zu verstehen.

Jeder Prompt an eine KI verfügt über ein begrenztes Kontextfenster – analog zum Arbeitsspeicher –, das viele Daten über Ihre Umgebung enthält, wie beispielsweise den Inhalt Ihrer geöffneten Tabs. Dies liefert der KI Kontext, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann. Dieses Kontextfenster ist jedoch bei verschiedenen KI-Modellen unterschiedlich groß, und größere Kontextgrößen können die Leistung der KI beeinträchtigen. Je komplexer ein Projekt ist, desto mehr Kontext benötigt die KI, um das Projekt zu verstehen. Schwierig zu debuggen und zu warten. Die Übernahme des KI-Codes ohne Überprüfung kann dazu führen, dass eine Codebasis entsteht, bei der kein Mensch versteht, was der Code tut und warum. Wenn die KI Fehler einführt, die sie nicht beheben kann, wird der Fortschritt vollständig blockiert, solange kein Entwickler vorhanden ist, der die Ausgabe versteht.

Die Übernahme des KI-Codes ohne Überprüfung kann dazu führen, dass eine Codebasis entsteht, bei der kein Mensch versteht, was der Code tut und warum. Wenn die KI Fehler einführt, die sie nicht beheben kann, wird der Fortschritt vollständig blockiert, solange kein Entwickler vorhanden ist, der die Ausgabe versteht. Unoriginell. Programmierende KI trainiert anhand bestehender Codebeispiele und kann nur das produzieren, was sie kennt. Sie kann nicht aus eigener Kraft einen revolutionären Prozess oder eine revolutionäre Idee entwickeln. Führungskräfte sollten durch Vibe generierten Code als schnellen Prototyp betrachten. Das Programm muss jedoch trotzdem überprüft werden. Es muss für kundenorientierte Dienste und auf Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überprüft werden, wenn es andere sensible Daten betrifft.

Sicherheitsbedenken bei Vibe Coding Wenn man sich bei einem Projekt fast ausschließlich auf KI stützt, können zudem zahlreiche Sicherheitsprobleme auftreten, darunter: Schwachstellen im LLM oder in der Plattform. Jedes Softwareprodukt, das auf externe Abhängigkeiten setzt, erbt potenzielle Schwachstellen. KI-Kodierungsplattformen bilden da keine Ausnahme. Im Juli 2025 entdeckten Sicherheitsforscher exponierte API-Endpunkte in der Vibe-Coding-Plattform Base44, die es Angreifern ermöglichten, neue Konten zu erstellen, um mithilfe eines nicht geheimen app_id-Werts auf private Anwendungen zuzugreifen und dabei alle Authentifizierungsmechanismen zu umgehen.

Jedes Softwareprodukt, das auf externe Abhängigkeiten setzt, erbt potenzielle Schwachstellen. KI-Kodierungsplattformen bilden da keine Ausnahme. Im Juli 2025 entdeckten Sicherheitsforscher exponierte API-Endpunkte in der Vibe-Coding-Plattform Base44, die es Angreifern ermöglichten, neue Konten zu erstellen, um mithilfe eines nicht geheimen app_id-Werts auf private Anwendungen zuzugreifen und dabei alle Authentifizierungsmechanismen zu umgehen. Entwicklerfehler. Vibe Coding Tools erzeugen genau das, was der Entwickler ihnen vorgibt. Wenn der Entwickler keine Sicherheitspraktiken in seine Prompts einbezieht, generiert die KI keinen Code, der den besten Sicherheitspraktiken entspricht.

Vibe Coding Tools erzeugen genau das, was der Entwickler ihnen vorgibt. Wenn der Entwickler keine Sicherheitspraktiken in seine Prompts einbezieht, generiert die KI keinen Code, der den besten Sicherheitspraktiken entspricht. Datenschutz. LLMs arbeiten, indem sie Daten als Trainingsdaten aufnehmen, um das Modell zu verbessern. Wenn das Projekt sensible Daten wie Zahlungen, Gesundheitsdaten, proprietären Code oder Geschäftsgeheimnisse umfasst, muss das KI-Tool über eine strenge Datenisolierung verfügen, um zu verhindern, dass die KI geschützte Informationen in anderen Anwendungen verwendet.

So implementieren Sie Vibe Coding Angesichts dieser Einschränkungen ist es ratsam, bei der Integration von Vibe Coding in Ihr Projekt sorgfältig vorzugehen, um das Beste daraus zu machen. Planen Sie Ihr Projekt. Eine Gemeinsamkeit von Vibe Coding und traditioneller Programmierung ist, dass beide am effektivsten sind, wenn sie von Anfang an von einem klaren Plan geleitet werden. Legen Sie fest, was Sie entwickeln möchten, und unterteilen Sie die Schritte in leicht verdauliche Abschnitte. Behalten Sie im Hinterkopf, welche Sicherheits- und Codestandards Sie für Ihr Projekt anwenden möchten. Legen Sie Ihre Vibe-Strategie fest. Echtes Vibe Coding zeichnet sich dadurch aus, dass alle Entscheidungen der KI überlassen werden. KI-unterstütztes Coding ist ein hybrider Ansatz, bei dem Entwickler die KI um Code bitten und die Ausgabe dann vor der Freigabe sorgfältig prüfen. Finden Sie die Balance, die Ihren obersten Prioritäten dient. Wählen Sie einen KI-Coding-Assistenten. Nicht alle Modelle sind gleich aufgebaut. Einige sind auf die Codegenerierung spezialisiert, während andere komplexere Probleme lösen können. Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Richtlinien hinsichtlich Datenisolierung und Datenschutz sowie unterschiedliche Kosten. Achten Sie darauf, den KI-Agenten zu wählen, der für Ihr Projekt am besten geeignet ist. Nutzen Sie Versionskontrolle. Dies ist bei jeder Art von Programmierung sinnvoll, für Vibe Coding jedoch besonders wichtig. Legen Sie für sich selbst Meilensteine fest, wenn sich Ihr Projekt in einem guten Zustand befindet, damit Sie bei Bedarf leicht Anpassungen vornehmen können. Iterieren Sie. Erstellen Sie jeweils eine Funktion nach der anderen und geben Sie bei jeder Eingabe so viele Details und so viel Kontext wie möglich an. Verfeinern und überarbeiten Sie Ihren Code, bis er Ihrer Vision entspricht. Testen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt in jeder Phase funktioniert. KI eignet sich hervorragend zur Erstellung automatisierter Tests, aber führen Sie auch manuelle Tests durch, einschließlich Abhängigkeitsvalidierungen und automatisierter Tests, um Zusammenführungen mit unbekannten/ungültigen Paketen zu verhindern. Legen Sie Leitplanken fest. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsüberprüfungen und Programmierstandards vorhanden sind. Vibe-Coding-Programme sollten weiterhin auf Genauigkeit und Compliance-Konformität überprüft werden, daher sind Genehmigungsworkflows erforderlich.