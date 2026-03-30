Mit OpenClaw taucht eine neue Kategorie von Software auf, die sich deutlich von klassischen KI-Assistenten unterscheidet. Während Chatbots traditionell Texte erzeugen oder Fragen beantworten, fungiert OpenClaw als autonomer Agent, der direkt auf einem Computer arbeitet und eigenständig Aktionen ausführt.

OpenClaw verbindet Sprachmodelle mit realen Systemfunktionen. Der Agent kann Programme starten, Dateien lesen und verändern, Webdienste nutzen, E-Mails versenden oder komplexe Arbeitsabläufe automatisieren. Die Kombination aus natürlicher Sprache und direkter Systemsteuerung führt zu einem Paradigmenwechsel in der Art, wie Menschen mit Computern interagieren.

Die Plattform entstand als experimentelles Open-Source-Projekt des österreichischen Entwicklers Peter Steinberger und findet seit seiner Veröffentlichung in der Entwicklergemeinschaft große Verbreitung. Der Grund liegt weniger in einer einzelnen technischen Innovation als vielmehr in der konsequenten Integration bereits vorhandener Technologien. Große Sprachmodelle, API-Integrationen, Automatisierungs-Tools und Messaging-Plattformen werden zu einer Agentenarchitektur zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein persönlicher KI-Assistent, der nicht nur Empfehlungen gibt, sondern tatsächlich handelt.

Architektur eines lokalen Agentensystems Im Zentrum der Plattform steht eine lokale Runtime. Diese läuft auf einem Rechner, Server oder virtuellem System und bildet die Steuerzentrale des Agenten. Technisch handelt es sich um einen Gateway-Dienst, der alle Aktionen koordiniert. Das Gateway nimmt Nachrichten entgegen, verwaltet Sitzungen, kommuniziert mit Sprachmodellen und führt die vom Modell generierten Aktionen aus. Die Interaktion mit dem Agenten erfolgt in der Praxis meist über Messenger. Nutzer schreiben dem Agenten eine Nachricht in Telegram, Discord, WhatsApp oder anderen Kommunikationsdiensten. Das Gateway empfängt diese Nachricht und übergibt sie an ein Sprachmodell. Dieses interpretiert die Aufgabe und entwickelt einen Ausführungsplan. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Chatbots besteht darin, dass das Modell anschließend konkrete Werkzeuge nutzt. OpenClaw stellt dem Modell Zugriff auf verschiedene Tools bereit. Dazu gehören unter anderem: Dateizugriff im lokalen System

Ausführung von Shell-Befehlen

Steuerung von Browsern

Zugriff auf APIs

Interaktion mit Cloud-Diensten

Integration in Messaging-Plattformen Die Tools werden über sogenannte Skills bereitgestellt. Skills sind Erweiterungsmodule, die zusätzliche Fähigkeiten implementieren. Ein Skill kann etwa eine Verbindung zu Gmail herstellen, GitHub-Repositories verwalten oder Daten aus einem Cloud-Dienst abrufen. Technisch betrachtet handelt es sich um ausführbaren Code, der in die Agentenumgebung eingebunden wird. Damit entsteht eine Umgebung, in der das Sprachmodell als Entscheidungsinstanz fungiert, während das Gateway die tatsächliche Ausführung übernimmt. Abbildung 1: OpenClaw bringt KI-Agenten auf ein neues Level, erhöht aber auch die Gefahren.

Persistente Agenten und Multi-Agent-Architekturen Ein wesentliches Merkmal von OpenClaw ist die permanente Speicherung von Kontext. Der Agent besitzt ein Gedächtnis. Gesprächsverläufe, Aufgabenlisten und Konfigurationsdaten werden dauerhaft gespeichert. Dadurch kann der Agent langfristige Aufgaben verfolgen und frühere Informationen berücksichtigen. Zusätzlich unterstützt die Plattform Multi-Agent-Szenarien. Mehrere Agenten können parallel arbeiten und unterschiedliche Rollen übernehmen. Ein Agent führt beispielsweise Recherchen durch, ein anderer erstellt Code, ein dritter analysiert Daten oder strukturiert Ergebnisse. Diese Struktur ähnelt einer Art Betriebssystem für KI-Agenten. Messaging-Kanäle, Tools und Automatisierungssysteme werden zu einer gemeinsamen Infrastruktur verbunden.

Unterstützte Sprachmodelle und lokale KI OpenClaw ist modellunabhängig konzipiert. Die Plattform kann sowohl Cloud-basierte als auch lokale Sprachmodelle verwenden. In der Praxis ergeben sich daraus zwei typische Einsatzszenarien. Im Cloud-Betrieb nutzt der Agent leistungsfähige Modelle großer Anbieter. Diese Modelle verfügen über hohe Kontextfenster und starke Reasoning-Fähigkeiten. Dadurch können komplexe Aufgabenketten verarbeitet werden. Alternativ lassen sich lokale Modelle einsetzen. Diese werden etwa über Frameworks wie Ollama oder ähnliche Systeme betrieben. Lokale Modelle haben den Vorteil, dass Daten den eigenen Rechner nicht verlassen. Für viele Anwender ist dies ein entscheidender Datenschutzfaktor. Allerdings hängt die Qualität stark von der Modellgröße und der verfügbaren Hardware ab. Größere Modelle benötigen erhebliche Rechenleistung und viel Arbeitsspeicher. Deshalb werden häufig GPUs eingesetzt. Moderne Grafikkarten können KI-Berechnungen erheblich beschleunigen.

KI-gestützte Entwicklung des Projekts Ein ungewöhnlicher Aspekt von OpenClaw liegt in der Art seiner Entwicklung. Große Teile der Codebasis wurden mit Unterstützung von KI-Programmierwerkzeugen erstellt. Dieser Ansatz wird häufig als agentische Softwareentwicklung oder Vibe Coding bezeichnet. Der Entwickler beschreibt dabei die gewünschte Funktionalität in natürlicher Sprache. Das Sprachmodell erzeugt daraufhin Code, der anschließend angepasst oder erweitert wird. Der Mensch übernimmt eher die Rolle eines Architekten oder Supervisors. Dieser Entwicklungsansatz ermöglicht eine schnelle Umsetzung komplexer Software. Gleichzeitig führt er zu Diskussionen über die Qualität und Sicherheit KI-generierten Codes. In vielen Fällen enthält solcher Code Strukturen, die selbst erfahrene Entwickler nur schwer vollständig auditieren können.

Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen Die Fähigkeiten eines autonomen Agenten eröffnen zahlreiche Anwendungsszenarien. Besonders im Unternehmensumfeld lassen sich viele Prozesse automatisieren. Ein typischer Einsatzbereich liegt im Bereich administrativer Aufgaben. Der Agent kann E-Mails analysieren, Termine koordinieren und Aufgabenlisten verwalten. Durch Zugriff auf Kalender-APIs lassen sich automatisch Meetings planen oder Statusberichte erstellen. Auch im Projektmanagement bietet sich der Einsatz an. Der Agent kann Fortschritte überwachen, Teams an Deadlines erinnern oder Berichte generieren. Im Bereich Softwareentwicklung kann der Agent Code analysieren, Tests ausführen oder Fehlerberichte aus Logs extrahieren. Einige Entwickler verwenden Agenten bereits für DevOps-Workflows, zum Beispiel um Deployments zu überwachen oder automatisierte Tests zu starten. Ein weiteres Szenario liegt im Bereich Wissensmanagement. Der Agent kann interne Dokumente analysieren und daraus strukturierte Informationen generieren. In Kombination mit Webrecherche entstehen umfassende Berichte. Diese Beispiele zeigen das Potenzial autonomer Agenten. Ein einzelner Agent kann Aufgaben übernehmen, die zuvor mehrere spezialisierte Tools erfordert hätten.

Wirtschaftliche Aspekte und API-Kosten Trotz der Möglichkeit lokaler Modelle greifen viele Nutzer auf Cloud-Modelle zurück. Diese liefern derzeit deutlich bessere Ergebnisse bei komplexen Aufgaben. Der Einsatz solcher Modelle kann jedoch schnell teuer werden. Agentische Systeme erzeugen kontinuierlich neue Modellanfragen. Jeder Planungsschritt, jede Analyse und jede Interaktion verbraucht Tokens. Ein Agent, der permanent läuft und mehrere Aufgaben gleichzeitig verarbeitet, kann innerhalb kurzer Zeit enorme Tokenmengen erzeugen. Besonders problematisch wird dies bei komplexen Workflows oder Multi-Agent-Systemen. In einigen Testsituationen innerhalb eines Tages Kosten von mehreren hundert Dollar. Die Ursache liegt darin, dass der Agent selbstständig neue Aufgaben generiert und dabei zusätzliche Modellaufrufe auslöst. Für produktive Umgebungen wird Kostenkontrolle daher zu einem wichtigen Thema.

Sicherheitsprobleme und Angriffsflächen So beeindruckend die Fähigkeiten eines autonomen Agenten sind, so gravierend sind auch die Sicherheitsprobleme. Der grundlegende Ansatz des Systems besteht darin, einem Sprachmodell Zugriff auf reale Systemfunktionen zu geben. Der Agent kann Dateien lesen, Programme starten und API-Schlüssel verwenden. Damit entsteht eine neue Angriffsebene. Ein besonders kritisches Problem ist Prompt Injection. Angreifer können versteckte Anweisungen in Webseiten oder Dokumente einbetten. Wenn der Agent diese Inhalte verarbeitet, interpretiert er sie möglicherweise als legitime Aufgaben. Der Agent kann dann vertrauliche Daten weitergeben oder schädliche Aktionen ausführen. Ein weiteres Risiko entsteht durch Skills. Da Skills ausführbaren Code enthalten, können sie als Einfallstor für Malware dienen. Ein manipuliertes Skill-Paket kann Zugriff auf lokale Daten erhalten oder externe Verbindungen herstellen. Auch der persistente Speicher stellt ein Angriffsziel dar. Wenn Angreifer den Zustand des Agenten verändern können, lassen sich langfristige Manipulationen durchführen.

Risiken in Unternehmensumgebungen Ebenfalls problematisch wird der Einsatz autonomer Agenten in Unternehmen. Entwickler installieren solche Tools häufig eigenständig auf ihren Rechnern. Dadurch entsteht das sogenannte Shadow-AI-Problem. Ein lokal laufender Agent kann Zugriff auf Unternehmensdaten besitzen. Dazu gehören Slack-Nachrichten, E-Mails oder interne Dokumente. Wenn der Agent kompromittiert wird, können diese Daten nach außen gelangen. Auch API-Schlüssel stellen ein Risiko dar. Der Agent speichert häufig Zugangsdaten für Cloud-Dienste oder KI-Modelle. Ein Angreifer kann diese Schlüssel unter Umständen auslesen und missbrauchen. Unternehmen müssen daher neue Governance-Modelle entwickeln. KI-Agenten sollten ähnlich behandelt werden wie Servicekonten oder Automatisierungssysteme.

Self-Hosting und sichere Nutzung Viele Entwickler betreiben OpenClaw bewusst auf isolierten Systemen. Eine typische Sicherheitsstrategie besteht darin, den Agenten auf einem separaten Rechner oder einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Dabei werden nur speziell angelegte Accounts verwendet. Sensible Daten oder persönliche Konten bleiben außerhalb der Agentenumgebung. Auch der Zugriff auf Skills wird häufig eingeschränkt. Nur vertrauenswürdige Erweiterungen sollten installiert werden. Zusätzlich lassen sich Netzwerkzugriffe begrenzen. Diese Maßnahmen reduzieren das Risiko, können es jedoch nicht vollständig eliminieren.

Konkurrenzsysteme und zukünftige Entwicklungen OpenClaw steht nicht allein. Mehrere Unternehmen arbeiten an ähnlichen Agentensystemen. Auch große KI-Anbieter experimentieren mit Computer-Agenten, die direkt Programme steuern können. Ein Beispiel ist das Projekt Perplexity Computer, das ebenfalls versucht, KI-Agenten stärker in reale Systemumgebungen zu integrieren. Der Unterschied liegt häufig im Sicherheitsansatz. Während OpenClaw als offenes Experiment entstanden ist, versuchen kommerzielle Anbieter stärker kontrollierte Plattformen zu entwickeln.