UCaaS modernisiert Kommunikation und senkt Kosten

Allen Unternehmen ist bewusst, dass Kommunikation von grundlegender Bedeutung ist. Doch nur wenige investieren ausreichend, um ihren Mitarbeitern die richtigen Tools für die Interaktion untereinander zur Verfügung zu stellen. Es gibt viele Möglichkeiten, schlechte Kommunikation zu definieren, doch meist ist sie eine Mischung aus technologischen Mängeln und den Entscheidungen der Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Kommunikationsweise.

Die Kosten schlechter Kommunikation sind in Unternehmen besonders ausgeprägt, die noch an veraltete Technologien wie PBXs und eigenständige Anwendungen wie Konferenzsysteme gebunden sind. Diese Tools können zwar einige Kommunikationsanforderungen recht gut erfüllen, andere Bereiche leiden jedoch darunter. Die Folgen sind geringere persönliche Produktivität, ineffektive Teamarbeit, Doppelarbeit, unzusammenhängende Arbeitsabläufe, verschwendete Ausgaben für Kommunikationstechnologien und eine geschwächte Arbeitsmoral aufgrund von Frustration bei der Arbeit.

Auf hoher Ebene gehören zu den Hauptursachen für schlechte Kommunikation unter anderem:

Es gibt fragmentierte Tools für verschiedene Kommunikationsmodi, darunter Sprache, Text, Video, Besprechungen und E-Mail.

Mangelnde Integration führt zu Doppelarbeit und Zeitverschwendung.

Es fehlt eine gemeinsame Plattform oder Schnittstelle zur Verwaltung der Arbeit und zur Zusammenarbeit mit Kollegen.

Schwierigkeiten beim Austausch von Dateien und Informationen bei der Zusammenarbeit in Teams.

Die Tools sind nur begrenzt in der Lage, Aufgaben und Arbeitsabläufe zu automatisieren, um die Produktivität zu steigern.

Ältere Tools unterstützen verteilte Organisationen und das heutige hybride Arbeitsmodell nicht.

All dies beeinträchtigt nicht nur die Produktivität und die Teamarbeit, sondern hat auch finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen. Somit ist es ein strategisches Thema für IT- und C-Level-Führungskräfte. Wichtige Beispiele hierfür sind:

Ältere Systeme und Tools sind teuer in Betrieb und Wartung und viele Anbieter unterstützen sie nicht mehr, sodass sich dieses Problem nur noch verschärfen wird.

Es entstehen zusätzliche Kosten, wenn versucht wird, eigenständige Tools als Patchwork-Lösung zu integrieren, um den Status quo aufrechtzuerhalten.

Die IT-Abteilung muss Personal und Fachwissen für veraltete Systeme vorhalten. Das ist bei einer Verlagerung der Kommunikation in die Cloud nicht mehr erforderlich.

Es entstehen doppelte Kosten in verschiedenen Geschäftsbereichen, in denen jeder unabhängig voneinander seine eigenen Kommunikations-Tools abonniert.

Es fallen versteckte Kosten durch geringere Produktivität an, und zwar nicht nur für die Mitarbeiterbindung, sondern auch für Ihre Kunden und Ihre Marke, wenn die Kommunikation mit den Kunden beeinträchtigt wird.

Investieren Sie in Cloud-basierte Kommunikation Diese Probleme lassen sich durch eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie weitgehend lösen. Wechseln Sie zunächst von eigenständigen Anwendungen verschiedener Anbieter zu einer integrierten Plattform. In der Regel wird diese von einem einzigen Anbieter bereitgestellt und umfasst alle Anwendungen. Betrachten Sie Kommunikation als multimodal. Mitarbeiter müssen alle Kanäle nahtlos nutzen können – nicht nur für die Einzelkommunikation, sondern auch für die Arbeit in verteilten Teams. Erkennen Sie außerdem die Grenzen älterer Tools. Diese Anwendungen sind in der Regel lokal installiert und wurden nicht für die Integration mit anderer Software oder die Unterstützung von Remote-Mitarbeitern entwickelt. Zwar nutzen die meisten Unternehmen seit vielen Jahren Cloud-basierte Anwendungen, einige sträuben sich jedoch immer noch, dies auch für ihre Kommunikationsanwendungen zu tun, insbesondere für Sprach- und Videokommunikation. Diese Bedenken waren möglicherweise zu einer Zeit berechtigt, als die Cloud noch in den Kinderschuhen steckte und die älteren Tools noch funktionierten. Heute sind sie jedoch nicht mehr aktuell. Cloud-Plattformen entwickeln sich ständig weiter. Unified Communications as a Service (UCaaS) ist aktuell die bevorzugte Plattform für die Kommunikation am Arbeitsplatz. UCaaS ist tatsächlich darauf ausgelegt, alle Probleme im Zusammenhang mit schlechter Kommunikation zu lösen. Was die Einführung neuer Technologien zur Modernisierung der Kommunikation betrifft, ist der Business Case für UCaaS eindeutig. UCaaS bietet eine einzige, integrierte Plattform, die Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort nutzen können. UCaaS ist zudem eine Plattform, auf der sich neue Anwendungen leicht hinzufügen lassen, wenn sich die Anforderungen an die Zusammenarbeit weiterentwickeln. Der ROI ist ein wichtiger Faktor bei der Erstellung des Business Cases für UCaaS. Zwar werden Produktivitätssteigerungen erwartet, doch lassen sich diese konkreten Ergebnisse nur schwer messen. Im Folgenden sind einige andere Kennzahlen aufgeführt, die sich leichter verfolgen lassen: UCaaS basiert auf Betriebskosten (OPEX): Es sind keine Kapitalausgaben (CAPEX) erforderlich sind. Das herkömmliche, vermögensbasierte ROI-Modell findet hier daher keine Anwendung.

