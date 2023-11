Troubleshooting für Netzwerkprobleme mit netstat und ss

Wenn es darum geht, Informationen auf Linux-Computern auszulesen, sind die beiden Tools netstat (network statistics) und ss (socket statistics) als Basiselemente durchaus interessant. Generell handelt es sich bei ss um das neue netstat.

Es gibt zahlreiche weitere Tools, die ebenfalls viele Funktionen bieten, aber netstat und ss sollten zu den Standardwerkzeugen jedes Admins gehören. Neben nmap bietet netstat wichtige Informationen zu den Routing-Tabellen, den offenen Ports sowie dem TCP- und UDP-Datenverkehr auf dem Computer. Netstat ist Bestandteil der Net-Tools, zu diesen gehören auch arp, ifconfic, iptunnel, nameif und route.

Auf vielen Linux-Systemen, zum Beispiel Kali, sind die Net-Tools bereits installiert. Wo sie fehlen, lassen sich diese leicht über die Paketquellen nachinstallieren, beispielsweise mit sudo apt install net-tools. Die Net-Tools sind mittlerweile teilweise auch etwas veraltet. Neuere Sammlungen wie iproute2 bieten hier erweiterte und modernere Werkzeuge wie ss. Auch dieses Tool gehört zum Standardumfang von Kali, lässt sich auf anderen Systemen aber leicht installieren, oder ist bereits vorhanden.

Sockets sind wichtig für das Troubleshooting: ss und netstat in der Praxis

Netstat und ss sind vor allem im Troubleshooting interessant, da die Tools detaillierte Informationen darüber bieten, wie die Kommunikation im Netzwerk abläuft und mit welchen Geräten ein Linux-Computer kommuniziert. Wichtige Informationen in diesem Zusammenhang sind zum Beispiel auf welchen Ports einzelne Prozesse laufen, wartet ein Serverprozess auf dem richtigen Port auf Anfragen oder ist auch das Loopback-Netzwerk aktiv. Im Vergleich zu ss gilt netstat nicht nur als veraltet, sondern auch als eher langsamer in der Informationsbeschaffung. Allerdings sind beide Tools generell gleichwertig, weil die Unterschiede kaum ins Gewicht fallen.

Mit ss ohne weitere Parameter zeigt das Tool die Liste aller Socket-Verbindungen an. Häufig erfolgt die Ausgabe dieser Daten für eine spätere Analyse in eine Datei, zum Beispiel mit ss >> analyse_pc_1. Der Befehl ss -l zeigt die aktuell lauschenden Sockets auf einem Linux-Computer an.

Abbildung 1: Zeigen Sie die aktuellen Sockets auf einem Linux-Computer mit ss an.

Soll die Ausgabe nach TCP, UDP oder Unix gefiltert werden, lässt sich das leicht mit -t, -u oder -x erreichen.

Ähnlich wie netstat kann auch ss die Prozess-IDs und Programme anzeigen, welche die Verbindung nutzen. Dazu kommt der Parameter -p zum Einsatz. Für detaillierte Ausgaben, einschließlich Timing-Informationen und Socket-Optionen, ist die Option -e optimal.

Zusätzlich erlaubt ss das Filtern von Verbindungen nach Zuständen wie ESTABLISHED, FIN-WAIT-1, CLOSED und weiteren. Daher ist ss besonders effizient bei der Verarbeitung einer großen Anzahl von Verbindungen und bietet eine große Auswahl an Filteroptionen und Detailinformationen. Im Vergleich zu netstat bietet ss oft eine schnellere und detailliertere Analyse, allerdings auch nicht immer und vor allem nur bei stark ausgelasteten Systemen.