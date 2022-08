So sparen Sie RAM mit der Wahl des richtigen Webbrowsers

Webbrowser belegen manchmal erschreckende Mengen des Arbeitsspeichers, und es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Browser mehrere Gigabyte RAM benötigt.

Das wird nicht zwangsläufig zum Problem, aber eine hohe RAM-Nutzung kann die Produktivität Ihrer Mitarbeiter negativ beeinträchtigen und im Extremfall dafür sorgen, dass diese Workarounds finden, die aus der Sicherheitsperspektive fragwürdig sind. IT-Administratoren sollten wissen, wie viel Arbeitsspeicher Browser potentiell belegen, was diesen Bedarf in die Höhe treibt und wie sie ihn messen können.

Messen der RAM-Nutzung mit PowerShell

Es ist gar nicht so einfach, den RAM-Bedarf eines Browsers zu ermitteln. Das liegt daran, dass jede Browser-Registerkarte mit einem separaten Prozess verknüpft ist und jeder Prozess jeweils Speicher belegt. Manche Prozesse sind mit anderen Browserfunktionen im Hintergrund verbunden. Um den Gesamt-Arbeitsspeicherbedarf eines Browsers zu messen, müssen Sie den Memory-Bedarf all dieser Komponenten aufspüren und zusammenrechnen.

Hier hilft Ihnen PowerShell. Die drei untenstehenden Codezeilen geben die RAM-Nutzung für den Edge-Browser aus – Sie können aber jeden Browser auf diese Weise testen:

$A = Get-Process | Where-Object {$_.Name -eq 'MSEdge'}

$B = $A.WS | Measure-Object -Sum

$B.Summe /1MB

In der ersten Codezeile erstellen wir eine Variable mit dem Namen $A und verknüpfen sie mit allen laufenden Prozessen mit MSEdge als Namen. Damit dieser Code für andere Browser funktioniert. Um alle Prozesse einzusehen, die Sie mit der Variable verknüpft haben und wie viel Arbeitsspeicher sie belegen, geben Sie den Befehl $A | Select-Object Name ein.

Diese zweite Codezeile berechnet den RAM-Bedarf des Browsers, indem sie eine weitere Variable erstellt. Diese Variable heißt $B (Abbildung 1).

Abbildung 1: PowerShell kann alle einzelnen Browserprozesse und den von ihnen belegten Arbeitsspeicher anzeigen.

Im Anschluss speisen Sie diese Informationen über die Pipeline in das Cmdlet Measure-Object ein und hängen den Parameter an. Auf diese Weise lässt sich der von den einzelnen MSEdge-Prozessen genutzte Arbeitsspeicher zusammensetzen, so dass Sie am Ende die Gesamtmenge sehen, die der Browser für alle geöffneten Registerkarten belegt. Um zu prüfen, wie viele Prozesse der Browser im Moment verwendet, geben Sie einfach $B ein.

Die letzte Codezeile gibt den gesamten vom Browser belegten Arbeitsspeicher an, wobei der Wert in Megabytes umgerechnet wird. Ohne den /1MB-Teil des Befehls bekommen Sie den Arbeitsspeicher in Kilobytes angezeigt. Alternativ geben Sie /1GB ein, um die Speichernutzung in Gigabyte zu bekommen.