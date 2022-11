So optimieren Sie Netzwerke in Rechenzentren

Rechenzentren werden aufgrund ihres Stromverbrauchs und der Nutzung von Klimaanlagen oft als notwendiges Übel in der heutigen digitalen Gesellschaft angesehen. Laut Bitkom benötigen Rechenzentren in Deutschland rund 17 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr, was für knapp drei Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland steht. Optimierungsprogramme können dazu beitragen, diesen Fußabdruck zu verringern und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.