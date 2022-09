So finden Unternehmen DevOps-Leitlinien, die zu ihnen passen

Ein Softwareentwicklungsprojekt kann ein entmutigendes Unterfangen sein. Zeitpläne und Budgets sind immer knapp bemessen. Sicherheit, Konformität und Governance werden immer wichtiger, und ihre Anforderungen ändern sich ständig.

Entwicklungsteams fühlen sich unter Druck, auf schlanke und effiziente Weise zu innovieren und iterieren und die neuesten Tools und Technologien einzusetzen, um wettbewerbsfähige Software zu produzieren. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten für Fehler und Konflikte, die ein Projekt dem Risiko kostspieliger Versäumnisse und Verzögerungen aussetzen – oder es gar zum Scheitern bringen.

Projektmanager und DevOps-Teams reagieren auf solche Risiken mit dem Einsatz von Leitlinien (guardrails). Einfach ausgedrückt, handelt es sich bei Leitlinien um eine Reihe von Regeln, Standards und Best Practices für die Entwicklungspipeline, von Coding und Erstellung bis hin zu Tests und Freigabe. Organisationen müssen Leitlinien gemeinsam entwickeln und ihnen im Voraus zustimmen. Sie geben den Beteiligten die Gewissheit, dass das Projekt ihren jeweiligen Bedürfnissen gerecht wird und dass die von den IT-Teams angewandten Prozesse zu sicheren und konformen Ergebnissen führen.

Doch welche Leitlinien sind erforderlich? Wo sollte die IT-Abteilung sie anwenden und wie kann sie diese so umsetzen, dass sich sowohl Manager als auch Entwickler damit wohlfühlen?

Leitlinien fördern die Zusammenarbeit. Leitlinien helfen allen Mitgliedern des Entwicklungsteams, sich mit denselben Zielen in dieselbe Richtung zu bewegen. So legen die Stakeholder fest, welches Ziel oder Problem das Projekt lösen muss, und die Entwickler definieren, wie dieses Problem zu lösen ist. Leitlinien schaffen eine Umgebung, in der Entwickler unabhängig Entscheidungen treffen können.

Leitlinien leiten Verhaltensweisen in feste Bahnen. Leitlinien schaffen einen Raum, in dem Entwickler und Manager frei Entscheidungen treffen und agieren. Das schließt Entscheidungen außerhalb dieser Leitlinien nicht aus, doch solche Aktionen erfordern zusätzliche Diskussionen oder Genehmigungen.

Leitlinien in DevOps-Umgebungen nehmen verschiedene Formen an und dienen einer Vielzahl von Zwecken. Obwohl der Bedarf je nach Größe und Zweck des Projekts sowie der Art des Unternehmens stark variiert, gibt es vier allgemeingültige Bereiche, in die DevOps-Richtlinien sich meistens enteilen lassen.

Projekte können besondere Anforderungen aufweisen, wie zum Beispiel Echtzeitfunktionen mit geringer Latenz für militärische oder industrielle Anwendungen, oder sie unterliegen besonderen gesetzlichen Anforderungen, wie zum Beispiel dem Datenschutzstandard der Kreditkartenindustrie oder für Gesundheitseinrichtungen. Solche Umstände erfordern zusätzliche Leitlinien in der Kodierung, in den Prozessen und im Unternehmen, um das Einhalten der Vorschriften zu gewährleisten.

legen Anforderungen für die Code-Sicherung fest - in der Regel in Verbindung mit Codestandards – wie zum Beispiel Anmeldeinformationen und Datenverschlüsselung

Wie man DevOps-Leitlinien implementiert und durchsetzt

Leitlinien sind keine unveränderlichen Regeln, sondern eine Reihe von Präferenzen und bewährten Verfahren. Jedes Unternehmen und jedes Entwicklungsteam ist anders, und folglich gibt es keine einheitliche Methode zum Implementieren und Durchsetzen von DevOps-Leitlinien.

Leitlinien sind in der Regel das Ergebnis von Erfahrung und einer tiefreichenden Recherche: Führen Sie Aktivität X in Prozess Y durch; verwenden Sie Tool A, um Ergebnis B zu erzielen. Leitlinien sind oft eine Reaktion auf Fehler in der Vergangenheit, was bedeutet, dass sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Entwickler und Führungskräfte sind sich ihres Wertes bewusst, und die meisten Leitlinien lassen sich ohne große Schwierigkeiten umsetzen, sobald die Beteiligten einen Konsens gefunden haben.

Oft reicht es aus, Leilinien in einem informellen Dokument festzuhalten. Leitlinien, die sich auf Tools (zum Beispiel ein System zur Fehlerverfolgung) oder Messgrößen (zum Beispiel die Überwachung von Fehler- oder Nacharbeitsraten) stützen, erfordern einen formelleren Ansatz. Erfahrene Teams wissen, dass die Richtlinien zu ihrem Vorteil sind.

Auch die Durchsetzung kann je nach Unternehmen, Projekt, Art der Leitlinie und Schwere des Verstoßes ein breites Spektrum an Maßnahmen abdecken. Wenn zum Beispiel ein Entwickler versehentlich eine geringfügige Verletzung der Leitlinien für die Codequalität begeht, kann dieser einfache Fehler leicht durch ein Peer Review oder einen Code Checker korrigiert werden. Bei einem Entwickler, der regelmäßig gegen die Codequalitätsstandards verstößt, kann jedoch ein Eingreifen des Teamleiters oder Managers in Form von zusätzlichen Schulungen und anderen Maßnahmen erforderlich sein.

In ähnlicher Weise fordern Stakeholder manchmal im Laufe des Projekts zusätzliche Features und Funktionen, wie zum Beispiel User Stories. Leitlinien setzen zwar Grenzen für solche Ergänzungen – wegen der zusätzlichen Entwicklungszeit und Kosten, die neue Funktionen erfordern – aber diese Grenzen sind selten absolut. Leitlinien müssen ein gewisses Maß an Veränderungen zulassen. Häufige und bedeutende Änderungen machen jedoch oft eine Neubewertung des Projektumfangs, des Zeitplans und des Budgets erforderlich.

Die effektivsten Leitlinien werden im Rahmen von Kooperationsgesprächen entwickelt, bei denen die Unternehmensleitung Manager und Entwickler einbezieht, um eine Reihe von Richtlinien auszuarbeiten und zu vereinbaren, die sowohl Klarheit über den Zweck als auch die Flexibilität bieten, neue Ideen zu erkennen und darauf zu reagieren. Sobald sich ein DevOps-Team auf eine Reihe von Leitlinien einlässt – oder zumindest die Notwendigkeit dafür versteht – hat das Projekt bessere Erfolgschancen.