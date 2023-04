Netzwerkangriffe mit Disaster-Recovery-Plänen verhindern

Netzwerkangriffe können von allen Seiten kommen, und eine Vorbereitung darauf scheint oft unmöglich. Der Bericht von Rand Corporation The Defender's Dilemma: Charting a Course Toward Cybersecurity bringt es vielleicht am besten auf den Punkt: „Verteidiger müssen jedes Mal richtig liegen. Angreifer müssen nur einmal richtig liegen.“ Nie war ein IT-Zitat aussagekräftiger.

Es gibt viele verschiedene Arten von Netzwerkangriffen, darunter Ransomware, Insider-Bedrohungen und in einigen Fällen sogar Angriffe von Nationalstaaten. Bei der Verteidigung eines Netzwerks ist es entscheidend, einen methodischen Ansatz zur Eindämmung der verschiedenen Arten von Netzwerkangriffen anzuwenden.

Methodische Abhilfemaßnahmen erschweren den Angreifern den Zugriff auf das Netzwerk so weit wie möglich, während sie für die Mitarbeiter nutzbar bleiben. Es ist aber immer ein heikler Balanceakt.

Zu den üblichen Arten des unbefugten Netzwerkzugriffs gehören die folgenden:

Datendiebstahl ist ein Problem der Vertraulichkeit, und unbefugter Zugriff ist ein Problem der Integrität. Die Verfügbarkeit ist der Bereich, an den die meisten Menschen denken, wenn es um Netzwerkangriffe, den Zugang zur Infrastruktur und zu Daten geht. Die Auswirkungen eines Zugangsverlusts können für ein Unternehmen verheerend sein.

In Sicherheitskreisen gibt es ein Modell, das als CIA-Triade der Sicherheit bekannt ist. Es besagt, dass die Informationssicherheit in drei Schlüsselbereiche unterteilt werden kann: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Im Englischen bedeutet es Confidentiality , Integrity und Availability woraus das Akronym CIA abgeleitet ist.

Defense in Depth

Einige der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung dieser Art von Netzwerkangriffen basieren auf einer Defense-in-Depth-Strategie. Ein Beispiel dafür ist, dass viele Unternehmen viel Geld für die Sicherheit am Netzwerkrand ausgeben, beispielsweise in Form von Firewalls und VPNs. Dadurch wird der Zugang für Angreifer von außen eingeschränkt, aber intern bleibt das Netzwerk ungeschützt.

Ein solches Szenario bedeutet, dass es dem Angreifer mit einem erfolgreichen E-Mail-Phishing-Angriff möglich ist, in das interne Netzwerk einzudringen und sich seitlich (lateral) zu verbreiten, um das gesamte System zu übernehmen. An diesem Punkt könnten Angreifer äußerst sensible Unterlagen exfiltrieren, um sie entweder zu verkaufen oder als Druckmittel zu verwenden, das das Unternehmen einem Reputationsrisiko aussetzt. Einige Netzwerkangriffe laden sogar Ransomware hoch, um alle Systeme zu verschlüsseln und die Daten trotzdem zu verkaufen.

Defense in Depth lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Nutzen Sie bewährte und getestete Backups.

Führen Sie Programm-Updates rechtzeitig durch.

Trennen Sie die Infrastruktur und stellen Sie eine Firewall mit virtuellen LANs und einer angemessenen Zugangskontrolle auf.

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer nur den für ihre Arbeit erforderlichen Netzwerkzugang erhalten.

Ein Bereich, der von vielen Administratoren vernachlässigt wird, ist die Überprüfung der Zugriffskontrollen und eine gute Protokollierungsrichtlinie, um zu sehen, was passiert ist. Es mag trivial klingen, aber es hilft zu verstehen, wer welche Rechte hat und was sich geändert hat. Wenn sich beispielsweise jemand nicht an den Prozess hält und einem Dritten oder einer Anwendung falsche Rechte gewährt, sollte dies durch regelmäßige Überprüfungen der Zugriffskontrolle auffallen. Konten, die Zugriff gewähren und Benutzer anlegen können, sollten genau definiert und geprüft werden, da sie ein hohes Risiko bergen.

Dies geht Hand in Hand mit der Sicherstellung, dass Mitarbeiter gemäß den Unternehmensrichtlinien ein- und ausgegliedert werden. Ein solcher Prozess ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da moderne Benutzerkonten in den VPN-Zugang, die SaaS-Infrastruktur, die Dokumentenablagen und andere sensible Daten hineinreichen.