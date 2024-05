Looker Studio: Daten analysieren, visualisieren und teilen

Google Looker Studio ist eine Plattform für Business Intelligence und Datenanalyse, die Unternehmensanwender dabei unterstützt, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Die Lösung wurde ursprünglich von Looker Data Sciences entwickelt und 2019 von Google übernommen.

Grundsätzlich handelt es sich bei Google Looker Studio um ein vergleichbares Tool zu Microsoft Power BI. Es lassen sich Daten aus verschiedenen Quellen anzapfen, analysieren und visualisieren. Die Berichte können anschließend mit anderen Nutzern geteilt werden. Die Nutzung von Looker ist kostenlos, nur ein Google-Konto ist notwendig.

Funktionen von Google Looker Studio

Google Looker Studio bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter individuelle Dashboards, Datenexploration und Analyse-Optionen. Nutzer können Daten in Echtzeit analysieren, Trends visualisieren und durch die Nutzung von LookML komplexe Datenmodelle erstellen. Looker wird in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Vertrieb und Operationen eingesetzt. Unternehmen nutzen die Plattform für Business Intelligence (BI), zur Performance-Überwachung und zur Analyse des Kundenverhaltens.

Ein zentrales Element von Looker Studio ist LookML, die Modellierungssprache der Plattform. Diese Sprache ist darauf ausgerichtet, relationale Datenmodelle zu definieren, die als Grundlage für alle Analysen innerhalb von Looker dienen. LookML bietet eine klare Trennung von SQL-Code und Geschäftslogik, was die Wiederverwendbarkeit, Wartung und Skalierbarkeit der Datenmodelle verbessert. Looker Studio nutzt In-Database-Verarbeitung, indem es SQL-Anfragen direkt an die zugrunde liegende Datenbank sendet. Dies vermeidet das Extrahieren großer Datenmengen zur lokalen Verarbeitung, reduziert die Netzwerklast und steigert so die Performance der Datenanalyse.

Zudem ermöglicht Looker Studio die Erstellung von Persistent Derived Tables (PDTs), also abgeleiteten Tabellen, die physisch in der Datenbank gespeichert werden. Diese Funktion erleichtert den Umgang mit komplexen Berechnungen und Transformationen, die regelmäßig benötigt werden, und verkürzt die Ausführungszeit von Abfragen durch die Verwendung vorberechneter Ergebnisse. Darüber hinaus verbessert Looker Studio die Ladegeschwindigkeit und den globalen Datenzugriff durch die Nutzung von CDN-Caching für seine Dashboard- und Visualisierungskomponenten. Die API-First-Ausrichtung von Looker Studio ermöglicht eine umfassende Programmierbarkeit und Integration der Plattform, was die Anpassung an spezifische Unternehmensanforderungen und die Erweiterung um benutzerdefinierte Funktionen unterstützt.