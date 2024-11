KI-Bedrohungen in wenigen Schritten modellieren

Die jüngsten Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens, der generativen KI und der großen Sprachmodelle sorgen in Unternehmen für große Diskussionen und Investitionen. Unternehmen aller Branchen nutzen das Potenzial dieser Technologien, um die Arbeitsweisen zu verändern, im Besten Fall zu optimieren. Unternehmen, die es versäumen, neue KI-gesteuerte Anwendungen und Systeme zu entwickeln, riskieren, in ihrer jeweiligen Branche an Bedeutung zu verlieren.

Aber die Verwendung künstlicher Intelligenz in unterschiedlichster Ausprägung kann Unternehmen gleichermaßen dienlich sein, wie mit neuen Herausforderungen – insbesondere bei der Sicherheit – einhergehen. Die 27. jährliche globale CEO-Umfrage von PwC unter 4.702 Führungskräften, die im Januar 2024 veröffentlicht wurde, ergab, dass die meisten Teilnehmer KI zwar eher als nützlich denn als gefährlich ansehen, aber 64 Prozent befürchten, dass sie neue Probleme im Bereich der Cybersicherheit in ihre Unternehmen bringen wird.

Um die unvermeidlichen Risiken zu mindern, empfehlen Experten, dass Unternehmen, die neue KI-Systeme und -Anwendungen entwickeln und implementieren, der kontinuierlichen Modellierung von KI-Bedrohungen. Dies beinhaltet die Identifizierung potenzieller Bedrohungen und der Festlegung von Präventions- und Abmilderungsstrategien - bereits in den frühesten Entwurfsphasen und während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung Priorität einzuräumen.