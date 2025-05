IAM-Standards für die Authentifizierung und Autorisierung

Identity und Access Management ist eine umfassende Aufgabe, die von der Bereitstellung und Deprovisionierung über Single Sign-On, (SSO) MFA (Multifaktor-Authentifizierung) und Privileged Access Management bis hin zum Machine Identity Management alles umfasst, was mit Benutzerauthentifizierung, Autorisierung und Zugriffsmanagement auf Unternehmensressourcen zu tun hat.

Da IAM so viele Aufgaben umfasst, gibt es keine einzelne Technologie oder Norm, die alle Aspekte vollständig abdeckt. Die Anwendungsfälle und Umgebungen unterscheiden sich je nach Unternehmen und Branche.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich mehrere Standards etabliert, darunter die folgenden:

In Kombination mit Best Practices bieten IAM-Standards den Unternehmen wichtige Vorteile, darunter die folgenden:

Das AAA-Rahmenwerk kann für Organisationen jeder Größe eingesetzt werden, da es einen strukturierten Ansatz bietet, der skaliert und an verschiedene Anforderungen angepasst werden kann.

AAA verwendet ein Client-Server-Modell, das in der Regel über branchenübliche Protokolle verwaltet wird. RADIUS wird häufig für den Netzwerkzugriff verwendet. TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) wird für die Geräteverwaltung verwendet. Diameter ist eine erweiterte Version von RADIUS, die auf dedizierten Servern ausgeführt wird, die alle drei AAA-Schritte verarbeiten.

AAA ist ein Security-Framework, das den Netzwerkzugriff kontrolliert, indem es zunächst die Identität eines Benutzers überprüft (Authentifizierung), dann festlegt, was dieser tun darf ( Autorisierung ), und schließlich seine Ressourcennutzung nachverfolgt (Abrechnung)

OAuth 2.0 funktioniert so, dass ein Benutzer einer Drittanbieteranwendung eingeschränkten Zugriff auf seine Ressourcen in einem anderen Dienst gewähren kann, ohne die tatsächlichen Anmeldedaten weiterzugeben. Der Prozess umfasst die Anforderung des Zugriffs durch die Drittanbieter-App und die Genehmigung durch den Benutzer über den Autorisierungsserver des Dienstes, der der Anwendung dann ein temporäres Zugriffs-Token bereitstellt, das nur für den Zugriff auf die speziell zugelassenen Ressourcen verwendet werden kann.

OAuth 2.0 ist ein Autorisierungs-Framework, das es Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht, eingeschränkten Zugriff auf Benutzerkonten in einem HTTP-Dienst zu erhalten.

OIDC leitet Benutzer, die auf eine Anwendung zugreifen möchten, an einen Identitätsanbieter wie Google oder Microsoft weiter, der ihre Identität überprüfen kann. Nach erfolgreicher Authentifizierung sendet der Identitätsanbieter einen sicheren Token mit den Identitätsinformationen des Benutzers an die Anwendung zurück, sodass der Benutzer auf den Dienst zugreifen kann, ohne neue Anmeldedaten erstellen zu müssen.

6. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP ist ein Softwareprotokoll, das dabei hilft, Informationen über Organisationen, Einzelpersonen und Ressourcen in Netzwerken zu finden.

Funktionsweise

LDAP funktioniert über einen zentralisierten Verzeichnisdienst, in dem Informationen über Benutzer, Organisationen und Ressourcen in einer hierarchischen Baumstruktur gespeichert sind, die abgefragt werden kann. Wenn ein Benutzer oder eine Anwendung Informationen finden oder sich authentifizieren muss, stellt LDAP eine sichere Verbindung zum Verzeichnisserver her, validiert die Anmeldedaten des Benutzers und gibt die angeforderten Informationen basierend auf der Berechtigungsstufe des Benutzers zurück.

Einsatzgebiet

LDAP wird hauptsächlich für die zentralisierte Authentifizierung und Verzeichnisdienste – wie beispielsweise des Active Directory – verwendet.

Vorteile

Zentralisiert die Authentifizierung und Benutzerverwaltung.

Ist ein schlankes und effizientes Protokoll.

Ist ein Industriestandard mit breiter Unterstützung.

Nachteile