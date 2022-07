Hyper-V: VM-Netzwerkprobleme für optimale Leistung beheben

Alle Verbindungen haben mal eine Durststrecke, aber es lohnt sich, eine starke und stabile Netzwerkverbindung zu Ihren Hyper-V-VMs aufrechtzuerhalten. Microsoft Hyper-V ist im Allgemeinen zuverlässig, aber es ist nicht immun gegen Netzwerkleistungs- oder Verbindungsprobleme.

Wenn solche Situationen auftreten, können verschiedene Fehlerquellen die Ursache sein. Falls die Verbindungen nur sporadisch funktionieren, sollten Sie nach Hardwareproblemen suchen und Firmware-Updates installieren. Falls die VMs die Netzwerkverbindung ganz verlieren, kann die Behebung mehr Aufwand erfordern.

Schalten Sie VMQ aus: Ziehen Sie in Erwägung, die Virtual Machine Queues (VMQ) für die Netzwerkadapter auf dem Hyper-V-Host zu deaktivieren.

Vollständiger Verlust der Netzwerkkonnektivität

Wenn eine VM ihre Fähigkeit, über das Netzwerk zu kommunizieren, vollständig verliert, pingen Sie die VM an, um zu sehen, ob sie ansprechbar ist. Ein fehlgeschlagener Ping-Test bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die VM ihre Netzwerkkonnektivität verloren hat. Viele Firewalls blockieren standardmäßig Ping-Tests, so dass ein gescheiterter Ping-Test durch etwas so Einfaches wie eine Firewall-Regel verursacht werden kann. Wenn eine virtuelle Maschine die Netzwerkverbindung vollständig verliert, sollten Sie drei Dinge sofort überprüfen, die im Folgenden beschrieben werden.

Mit welchem virtuellen Switch ist die VM verbunden?

Hyper-V umfasst drei verschiedene Arten von virtuellen Switches, und nur externe virtuelle Switches bieten Zugang zum physischen Netzwerk. Wenn die VM mit einem internen oder privaten virtuellen Switch verbunden ist, kann sie nur auf Ressourcen zugreifen, die sich auf dem Hyper-V-Host befinden. Die VM hat im Fehlerfall also keinen Zugriff auf das Internet oder das physische Netzwerk.

Wenn die VM mit einem externen virtuellen Switch verbunden ist, prüfen Sie, ob andere VMs, die an den virtuellen Switch angeschlossen sind, auf das Netzwerk zugreifen können. Wenn keine dieser VMs Zugang zum Netzwerk hat, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzwerkadapter vor, den der Switch verwendet, oder der virtuelle Switch wurde beschädigt; in diesem Fall müssen Sie ihn löschen und neu erstellen.

Verfügt die VM über eine IP-Adresse?

Hyper-V macht es einfach, eine große Anzahl von VMs zu erstellen, aber dabei können Sie versehentlich den IP-Adressen-Pool Ihres DHCP-Servers aufbrauchen. Um herauszufinden, ob Ihrer VM eine IP-Adresse zugewiesen wurde, öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster und geben Sie den Befehl IPConfig /All ein.

Wurde die VM kürzlich auf einen anderen Host migriert?

Wenn Sie eine Hyper-V-VM migrieren, wird auf dem neuen Host nach einem Switch gesucht, der denselben Namen hat wie der Switch, der auf dem alten Host verwendet wurde. Hyper-V prüft nicht, ob die beiden Switches auf dieselbe Weise konfiguriert sind. Es ist möglich, dass ein virtueller Switch auf einem Ziel-Host eine Verbindung zu einem anderen Netzwerksegment herstellt, das eventuell in ein anderes Subnetz fällt und sogar für die Maschinen, die auf die VM zugreifen müssen, unzugänglich ist.