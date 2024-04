Häufige Herausforderungen bei der Netzwerklizenzierung

Die Lizenzierung ist zu einem der umstrittensten Themen im Netzwerkbereich geworden.

Für die Anbieter bedeutet Lizenzierung wiederkehrende Einnahmen und die Aussicht auf eine nahezu unbegrenzte Granularität bei den Kosten, die sie von ihren Kunden verlangen können. Für IT-Profis, die Netzwerke bereitstellen und betreiben, kann die Lizenzierung zu endlosen Kopfschmerzen und Frustrationen führen.

Sehen wir uns einige gängige Probleme bei der Netzwerklizenzierung an, darunter auch die wichtigsten, mit denen Netzwerkmanager konfrontiert sind.

Wenn das, was ein Kunde braucht und will, eindeutig in ein Paket passt, funktioniert das Modell. Wenn er aber auch nur eine einzige Funktion aus einem höherwertigen Paket benötigt, muss er für das teurere Paket bezahlen.

Anbieter beschreiben ihre Lizenzierungsmodelle gerne mit Begriffen wie intelligent, einfach und intuitiv. In Wirklichkeit sind die aktuellen Lizenzierungsmodelle für Netzwerkhardware und -dienste oft alles andere als das. Der Autor dieses Artikels hat an Besprechungen teilgenommen, bei denen die Mitarbeiter eines Netzwerkanbieters sich nicht einigen konnten, welche Lizenzierungsstufe erforderlich ist, um die von ihm angefragte Grundfunktionalität bereitzustellen.

Wenn das, was ein Kunde braucht und will, eindeutig in ein Paket passt, funktioniert das Modell. Benötigt er jedoch auch nur eine einzige Funktion aus einem höherwertigen Paket, muss er für das teurere Paket bezahlen. Multiplizieren Sie das mit Hunderten oder Tausenden von Switches oder APs, und das Preisdelta kann empfindlich ausfallen.

Je nach der diskutierten Netzwerkkomponente oder dem erörterten Service müssen Netzwerkteams unter Umständen buchstäblich Hunderte von einzeln lizenzierten Funktionen berücksichtigen. Die meisten Anbieter gruppieren Teilmengen von Lizenzen in Stufen, zum Beispiel Basic, Essentials, Advanced und so weiter.

Erzwungene Umstellungen

Kaum etwas ist frustrierender, als wenn ein Anbieter seine Lizenzstruktur für Produkte ändert, die ein Kunde verwendet – aber es kommt vor. Diese Umstellung erfordert in der Regel Firmware- oder Software-Upgrades und kann zu Ausfällen führen, was wiederum in der Regel höhere Kosten in der Zukunft nach sich zieht. Außerdem ist sie selten optional.