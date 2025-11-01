Hadoop und Spark: wie unterscheiden oder ergänzen sie sich?

Für Laien mag es so aussehen, als sei Hadoop für Spark das, was Pepsi für Coca-Cola ist: ähnliche, weitgehend austauschbare Marken mit einigen subtilen, aber wichtigen Unterschieden.

Hadoop und Spark sind zwei der am häufigsten verwendeten Frameworks für die Verarbeitung großer Datenmengen. Sie können viele der gleichen Anwendungsfälle und Herausforderungen bewältigen, unterscheiden sich jedoch in ihren Designprioritäten.

Wenn man sich die Details genauer ansieht, wird deutlich, dass es zwischen Hadoop und Spark wesentliche Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie sie Daten verarbeiten. Hadoop ist für die Stapelverarbeitung (Batch-Verarbeitung) und persistente Speicherung optimiert und unterstützt daher eine skalierbare, kostengünstige Datenverwaltung. Spark legt den Schwerpunkt auf In-Memory-Verarbeitung und Echtzeitanalysen und eignet sich daher besser für Workloads mit geringer Latenz.

Manchmal funktionieren Hadoop und Spark am besten, wenn sie zusammen eingesetzt werden. Um das richtige Tool auszuwählen oder zu entscheiden, wann beide zusammen eingesetzt werden sollten, ist es wichtig zu verstehen, wie sich diese Frameworks in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit, Bereitstellung und Kosten unterscheiden.

Batch- versus Stream-Verarbeitung Bevor wir uns näher mit dem Vergleich von Hadoop und Spark befassen, ist es hilfreich, zwei Kernkonzepte hinter ihrem Design zu definieren. Batch-Verarbeitung und Stream-Verarbeitung Ein Team kann Daten entweder in Batches oder in Streams verarbeiten. Bei der Batch-Verarbeitung werden Daten gruppiert und gemeinsam verarbeitet, während bei der Stream-Verarbeitung jedes Datenobjekt sofort nach seinem Eintreffen verarbeitet wird, ohne dass auf die Gruppierung gewartet werden muss. Die Batch-Verarbeitung kann bei großen Datenmengen ressourceneffizienter sein, aber die Stream-Verarbeitung unterstützt die Echtzeitverwaltung, bei der nicht auf die Batch-Verarbeitung gewartet werden muss. Persistentes Storage und In-Memory Persistentes Storage, wie zum Beispiel Festplatten, speichert Daten über einen längeren Zeitraum und ist relativ kostengünstig, aber langsam beim Lesen/Schreiben von Daten. In-Memory-Speicher verwendet Hardware wie RAM, um Informationen vorübergehend zu speichern. Dies ermöglicht viel schnellere Zugriffsgeschwindigkeiten, was zu einer besseren Leistung führt. Der Nachteil ist, dass In-Memory-Speichermedien teuer sind und alle im Speicher gespeicherten Daten dauerhaft verloren gehen, wenn der Rechner, auf dem sie gespeichert sind, heruntergefahren wird.

Was ist Apache Hadoop? Hadoop ist ein Open-Source-Framework für die Verarbeitung großer Datensätze. Unternehmen verwenden es in der Regel für Batch-Workloads und persistentes Storage, obwohl es mit Add-on-Tools auch die Stream-Verarbeitung unterstützen kann. Hadoop arbeitet in erster Linie mit Daten, die auf Festplatten gespeichert sind, kann aber unter bestimmten Umständen auch mit Daten arbeiten, die in flüchtigem Speicher gespeichert sind. Apache Hadoop entstand 2006 als Open-Source-Alternative zu MapReduce, einem von Google intern verwendeten Framework für verteiltes Rechnen. Hadoop hatte zum Ziel, die Verarbeitung von Big Data zu demokratisieren, indem es jedem Unternehmen ermöglichte, mit sehr großen Datensätzen zu arbeiten, die über Servercluster verteilt sind. Der Begriff groß ist relativ, wenn es um die Größe eines Datensatzes geht. Es gibt keine Datenverarbeitungsschwelle für die Verwendung von Hadoop. Im Allgemeinen eignet sich Hadoop am besten für Anwendungsfälle, bei denen so viele Daten anfallen, dass sie nicht auf einem einzigen Server gespeichert werden können, sondern auf mehrere Maschinen verteilt werden müssen. Hadoop zeichnet sich in solchen Fällen aus, da es Daten aus einem Servercluster abrufen und parallel verarbeiten kann. Abbildung 1: Die Kernkomponenten von Apache Hadoop.

Was ist Apache Spark? Apache Spark ist ein Open-Source-Framework für die Verarbeitung von Big Data. Es konzentriert sich in erster Linie auf Stream-Verarbeitung und In-Memory-Speicherung. Spark begann 2009 als akademisches Forschungsprojekt an der University of California, Berkeley, und wurde 2010 als Open Source veröffentlicht. Während Hadoop bereits existierte, adressierte Spark Anwendungsfälle für die Verarbeitung großer Datenmengen, in denen Hadoop nicht glänzte, insbesondere solche, die eine sehr schnelle und/oder Echtzeit-Verarbeitung der Daten erforderten. Wie Hadoop verarbeitet Spark Daten, die über einen Servercluster verteilt sind, und zwar parallel. Es funktioniert mit Daten praktisch jeder Größenordnung.

Ähnlichkeiten zwischen Hadoop und Spark Sowohl Hadoop als auch Spark beziehen Daten aus einem Servercluster und verarbeiten diese schnell und effizient. Das bedeutet, dass beide Frameworks verschiedene Anwendungsfälle unterstützen können: Datenanalyse, bei der Datensätze analysiert werden, um Trends oder Anomalien zu identifizieren.

Datentransformation, also der Prozess der Konvertierung von Daten von einem Format in ein anderes. Mittlerweile überschneiden sich die Funktionen von Hadoop und Spark vielfach, da beide so konfiguriert werden können, dass sie Batch- oder Stream-Verarbeitung unterstützen und mit dauerhaft oder im Speicher abgelegten Daten arbeiten. In der Vergangenheit war dies nicht der Fall. Heute haben sich die beiden Frameworks jedoch so weiterentwickelt, dass sie flexibler geworden sind und Unternehmen beide Tools an eine Vielzahl von Workload-Anforderungen anpassen können. Diese sich überschneidenden Funktionen haben die Unterschiede zwischen Hadoop und Spark verwischt. Abbildung 2: Die Kernkomponenten von Spark und Hadoop im Vergleich.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Hadoop und Spark Obwohl es technisch möglich ist, Hadoop und Spark so zu konfigurieren, dass sie unter vielen Umständen auf die gleiche Weise funktionieren, bleiben sie doch unterschiedlich und eignen sich nach wie vor für unterschiedliche Anwendungsfälle. Batch- versus Stream-Verarbeitung Der Schwerpunkt von Hadoop liegt auf der Verarbeitung von Daten in Batches, während Spark für die Stream-Verarbeitung konzipiert ist. Hadoop ist jedoch einfacher zu implementieren als Spark und effizienter bei der Verwendung für Batch-Workloads, während Spark intuitiver für Stream-Anwendungen zu verwenden ist. Daher entscheiden sich Teams für Hadoop, wenn Daten gesammelt werden, bevor sie analysiert oder transformiert werden können, zum Beispiel bei der Log-Analyse oder der Generierung von Produktempfehlungen auf einer Einzelhandelswebsite, und sie entscheiden sich für Spark, wenn Daten in Echtzeit verarbeitet werden müssen, zum Beispiel für die Erkennung von Anomalien im Bereich Cybersicherheit oder die Betrugserkennung bei der Zahlungsabwicklung. Persistentes Storage und In-Memory Hadoop ist für das Lesen/Schreiben von Daten aus persistenten Speichern konzipiert, kann jedoch für den Zugriff auf Daten im Arbeitsspeicher angepasst werden. Die In-Memory-Verarbeitung mit Hadoop erfordert in der Regel die Ausführung von Spark auf einem Hadoop-Cluster oder die Verwendung von Abstraktionen, die das System mit In-Memory-Speicher-Arrays verbinden und es Hadoop als persistenten Speicher präsentieren. Spark verarbeitet Daten standardmäßig im Arbeitsspeicher, kann aber auch Persistenz- oder Caching-Funktionen nutzen, um Daten abzurufen, die auf der Festplatte gespeichert sind. Obwohl beide Frameworks mit beiden Datentypen arbeiten können, bedeutet dies nicht, dass sie unter allen Umständen gleich einfach zu implementieren sind. Sie können diese jeweiligen Anwendungsfälle ohne Add-ons oder Abstraktionen unterstützen. Das bedeutet, dass sie einfacher zu konfigurieren sind, aber auch zu einer besseren Leistung führen, da übermäßige Erweiterungen die für die Ausführung von Hadoop oder Spark erforderlichen Ressourcen erhöhen können, was zu weniger verfügbaren Ressourcen für die eigentliche Datenverarbeitung führt. Performance Spark übertrifft Hadoop in der Regel, insbesondere bei Prozessen, die von Streaming und In-Memory-Datenverarbeitung profitieren. Selbst wenn Hadoop für die Verwendung derselben Verarbeitungstechniken konfiguriert ist, kann Spark Informationen in der Regel schneller lesen/schreiben und transformieren. Daher ist Spark in der Regel die bessere Wahl, wenn Performance Priorität hat. Skalierbarkeit Hadoop ist skalierbarer als Spark, da es auf kostengünstigen Servern effizient läuft. Hadoop-Cluster lassen sich in der Regel leichter erweitern, da sie keine umfangreichen Speicherressourcen benötigen, was bedeutet, dass Unternehmen Hadoop in der Regel durch Hinzufügen kostengünstiger Server skalieren können. Spark ist ebenfalls skalierbar, aber die Skalierung eines Spark-Clusters erfordert das Hinzufügen weiterer speicherintensiver Server, was kostspieliger ist. Daher lassen sich Leistungssteigerungen in Hadoop einfach durch Hinzufügen weiterer Server erzielen. Bei Spark erschweren praktische Einschränkungen hinsichtlich der Speicherkosten die Vergrößerung des Clusters zur Steigerung der Leistung. Bereitstellungsoptionen Hadoop und Spark unterstützen eine flexible Bereitstellung auf den meisten Infrastrukturtypen – einschließlich lokaler Server und Cloud-Server –, sowohl wenn ein Unternehmen Hadoop oder Spark selbst einrichtet und verwaltet als auch bei vollständig verwalteten Cloud-Diensten, die gehostete Versionen von Hadoop und Spark anbieten. Beide Frameworks können auch direkt auf Servern ausgeführt oder über Plattformen wie Kubernetes orchestriert werden. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen Hadoop oder Spark einsetzt, wirkt sich jedoch auf die Leistung aus. Wenn Spark beispielsweise auf Kubernetes ausgeführt wird, können die Stream-Verarbeitungsfunktionen aufgrund der Zeit, die Kubernetes zum Starten einer Spark-Instanz benötigt, unteroptimal funktionieren. Dies ist zwar nur eine Frage von Sekunden, aber dennoch eine Verzögerung. Die Kubernetes-basierte Bereitstellung stellt für Hadoop weniger ein Problem dar, da das Batch-Verarbeitungsmodell von Hadoop keinen Echtzeitstart erfordert. Kosten Als Open-Source-Technologien sind Hadoop und Spark kostenlos nutzbar, obwohl für kommerzielle Distributionen möglicherweise Lizenzgebühren anfallen. Ihre Betriebsmodelle können jedoch zusätzliche Kosten verursachen. Spark ist in der Regel teurer, da es auf In-Memory-Speicher basiert, der kostspieliger ist als festplattenbasierte Alternativen. Aufgrund der höheren Kosten für die Host-Infrastruktur müssen Unternehmen in der Regel mehr für den Betrieb eines Spark-Clusters bezahlen, unabhängig davon, ob sie ihre Server selbst einrichten oder für einen verwalteten, Cloud-basierten Spark-Dienst bezahlen. Allerdings können die Architektur und die Konfiguration einen großen Einfluss auf die Kosten haben. Ein schlecht abgestimmter Hadoop-Cluster mit unnötigen Knoten oder ineffizienten Datentransformationen kann im Betrieb teurer sein als ein kostenoptimierter Spark-Cluster. Unternehmen sollten ihre Entscheidung auf der Grundlage der Details der jeweiligen Umgebung treffen, anstatt davon auszugehen, dass Hadoop generell kostengünstiger ist als Spark.