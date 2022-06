Big-Data-Analysen mit Tools der Apache Software Foundation

Im Big-Data-Bereich spielen Anwendungen der Apache Software Foundation eine wichtige Rolle. Viele Produkte sind weit verbreitet, darunter Apache Hadoop, Spark, Kafka und Storm. Weitere Lösungen sind bei Datenspezialisten beliebt, zum Beispiel Fluo oder Tez.

Wir zeigen in diesem Beitrag die Möglichkeiten einiger Tools. Eine komplette Liste aller Anwendungen ist auf der Big-Data-Projektseite der Apache Software Foundation zu finden.

Während Accumulo die kompletten Daten vorhält, kann Fluo inkrementell Daten auslesen und diese schnell verarbeiten. Hier nutzt Fluo Techniken von Google, mit denen der Suchindex der Suchmaschine aufgebaut wird. Neben Accumulo kann Fluo mit YARN verknüpf werden. Zusammen mit Accumulo kann Fluo Data Streams auslesen und mit geringer Latenz verarbeiten. Fluo arbeitet in diesem Bereich außerdem mit Spark zusammen.

Apache Griffin dient dazu, die Datenqualität in Big-Data -Umgebungen zu verbessern. Zum Beispiel lassen sich eigene Qualitätskriterien hinterlegen. Wichtig ist ein solches Produkt, wenn die Daten aus verschiedenen Quellen stammen, was im Big-Data-Bereich häufig der Fall ist. Auch hier zeigt sich der Vorteil, den die Verknüpfung verschiedener Apache-Projekte bietet, da Griffin eng mit Kafka und Storm zusammenarbeitet.

Apache SAMOA kommt bei der Verarbeitung von großen Datenmengen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Einsatz. Das Tool arbeitet eng mit Apache Spark und Apache Samza zusammen. Das Tool wird vor allem genutzt, wenn riesige Datenmengen verarbeitet werden müssen, zu denen herkömmliche Analyse-Tools nicht in der Lage sind.

Apache Tez hat die Aufgabe, die Verbindung von anderen Systemen mit Hadoop zu verbessern. Dazu können Entwickler Tez in das HDFS -Dateisystem von Hadoop laden und die Lösung für die Datenverarbeitung verwenden. Tez bietet mehr Leistung bei der Verarbeitung von großen Datenmengen, die in einen Hadoop-Cluster eingelesen werden müssen.

Wer sich mit Big Data-Lösungen beschäftigt, kommt in den meisten Fällen kaum um Hadoop herum. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Apache-Projekt, das von den meisten anderen Apache-Anwendungen unterstützt wird.

Für Beam gibt es verschiedene SDKs, die Entwickler in ihre bevorzugte Programmierumgebung integrieren können, um direkt aus den eigenen Anwendungen heraus Pipelines zu erstellen. Dazu gehören zum Beispiel Java , Python , Go , Scala und andere Sprachen. Die Execution Engines lassen sich frei wählen. Aktuell sind unter anderem Google Dataflow , Apache Flink , Apache Spark und Hadoop möglich.

Apache Calcite

Apache Calcite ist ein Open Source Framework, mit dem sich Quellsysteme analysieren lassen. Calcite speichert allerdings keine Daten. Das System dient als Vermittler zwischen dem Verarbeitungssystem und der Datenquelle. Dazu sind in Calcite verschiedene SQL-Parser und Abfrage-Engines vorhanden.

Da das System zur Datenübertragung optimiert ist, ist es mit zahlreichen Apache-Systemen kompatibel. Dazu gehören unter anderem Apache Hive, Flink, Drill, Storm und Samza.

Zahlreiche Datenverarbeitungssysteme lassen sich mit Calcite verbinden, um Daten aus verschiedenen Quellen auszulesen. Dabei können zum Beispiel auch JDBC-Treiber zum Einsatz kommen. Calcite unterstützt verschiedene SQL-Dialekte und Erweiterungen für Abfragen und arbeitet mit bekannten SQL-Funktionen, darunter SELECT FROM mit JOIN-Syntax, WHERE und GROUP BY mit GROUPING SETS.