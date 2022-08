Grundwissen zur WebRTC-Sicherheitsarchitektur

Web Real-Time Communications ist der sicherste offene Standard für Echtzeitkommunikation. Der Grad der Sicherheit, der durch seine Verwendung erreicht wird, hängt jedoch in mehrfacher Hinsicht von der verwendeten Anwendung und der WebRTC-Sicherheitsarchitektur ab.

Um dies besser zu verstehen, sollten wir zwei Fragen beantworten:

Warum ist WebRTC sicher?

WebRTC wurde vor etwa 11 Jahren entwickelt. Damals gab es das Internet schon seit geraumer Zeit. Das Smartphone war weit verbreitet und erfreute sich weltweit wachsender Beliebtheit und Akzeptanz. WebRTC kam in diese Umgebung mit dem Ziel, moderne Kommunikation zu ermöglichen. Ein Teil der Idee war es, Sicherheit zu bieten. So war es damals das einzige Echtzeit-Kommunikationsprotokoll, das eine verschlüsselte Kommunikation ermöglichte. Man konnte sich nicht einmal gegen die mediale Verschlüsselung entscheiden.

WebRTC war von Anfang an für den Einsatz in Webbrowsern gedacht, die unsere Fenster zum Internet und zur Kommunikation mit Menschen sind. Angesichts von Milliarden von Nutzern nehmen die Browser-Anbieter die Sicherheit ernst. Moderne Browser sind so sicher wie möglich, mit Sandboxing-Technologien, automatischen Upgrades und proaktiven Sicherheits-Patches.

Google ist mit der am weitesten verbreiteten WebRTC-Bibliothek an der Spitze. Die gleiche Bibliothek wird auch in den Browsern Chrome und Edge verwendet. Das bedeutet, dass Entwickler überall diese Implementierung in ihren eigenen Anwendungen nutzen können.