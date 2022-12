Die WLAN-Konfiguration umfasst abhängig von der jeweiligen Umgebung mehrere potenziell voneinander abweichende Punkte. Sogar an nur einem einzigen Standort mit einer komplexen Struktur kann die für eine erfolgreiche Implementierung notwendige grundlegende Netzwerkkonfiguration von einem drahtlosen Netzwerk zu einem anderen variieren. Und das, obwohl die gleiche Hardware im Rahmen der allgemeinen WLAN-Umgebung zum Einsatz kommt.

Gleichzeitig jedoch gibt es einige gängige Aufgaben, die Bestandteil jedes erfolgreichen WLAN-Projekts sind. Dazu zählen unter anderem eine Reihe von wichtigen Schritten zur Netzwerkkonfiguration. Werfen wir einen Blick auf die generellen und granularen Schritte, die Wireless-Profis durchführen sollten, wenn sie Wi-Fi-Netzwerke für den Unternehmenseinsatz implementieren.

Bevor Sie spezifische Schritte für die Netzwerkkonfiguration in Angriff nehmen, müssen Sie die operativen Anforderungen der Umgebung verstehen.

Dies ist einer der kritischsten Schritte im gesamten Prozess, ein drahtloses Netzwerk erfolgreich einzurichten. Wenn es an die grundlegende WLAN-Konfiguration geht, verrät Ihnen ein passendes Netzwerkdesign, das zuvor überprüft wurde, den richtigen Ansatz für alles Notwendige– von der Verkabelung bis zu sinnvollen Einstellungen der WLAN-Hardware.

In dieser Phase müssen Sie sich zudem mit den wichtigen funkspezifischen Einstellungen beschäftigen, etwa Sendeleistung und Kanal. Obwohl Sie dieses Gebiet besser ausgewiesenen Profis überlassen sollten, müssen Sie dennoch einige grundsätzliche Aspekte der WLAN-Konfiguration im Hinterkopf behalten.

Wenn Enterprise-Sicherheit ein wichtiger Faktor ist, folgen Sie den Konfigurationsgrundlagen für das Extensible Authentication Protocol ( EAP ), RADIUS-Server und -Timer sowie für die verwendete Verschlüsselung . Wenn Sie Sicherheitsmechanismen auf Basis von PSK einrichten, sollten Ihre Konfigurationsschritte robuste Pre-Share-Werte und für die eingesetzten Clients geeignete Verschlüsselungstypen umfassen. In einem Gastnetz gibt es möglicherweise keine echte Sicherheit. Auch hier gilt: Die Anforderungen bestimmen diese Einstellungen.

An dieser Stelle finden die Schritte für die WLAN-Konfiguration Anwendung, die von Ihren Anforderungen und dem Systemdesign abhängen. Das Ziel bei diesem Schritt besteht darin, Unbekannte oder Mutmaßungen auszuschließen.

Die heutigen WLAN-Systeme für den Unternehmens-Einsatz bestehen aus mehreren variablen Komponenten, so dass die grundsätzlichen Aspekte aufgrund der Fülle an Funktionen unterzugehen drohen.

Verifikationstests

Auch diese Phase wird häufig übersehen. Verfahrensmäßig sind Verifikationstests angesiedelt zwischen „OK, die Konfiguration ist abgeschlossen“ und „Das WLAN kann jetzt von den Anwendern genutzt werden“. Hierbei werden alle Ihre Schritte für die Netzwerkkonfiguration überprüft.

Sie müssen gründlich auf Signalabdeckung und -dichte sowie die Wi-Fi-Performance testen, und zwar mit genau den Gerätetypen, die das Netzwerk nutzen werden. Wenden Sie außerdem für alle Service Set Identifier (SSID) jeden verwendeten Sicherheitstyp an, bevor Sie echte Nutzer zulassen. In diesem Schritt werden alle noch bestehenden Probleme behoben, ehe es in den Produktivbetrieb geht.

Einheitliche Konfigurationsschritte, die für alle drahtlosen Netzwerke gleichermaßen gelten, gibt es nicht. Wie erläutert kann dieser reproduzierbare Prozess Ihnen aber helfen, die grundsätzlich notwendigen Schritte für die Netzwerkkonfiguration, die jede Wi-Fi-Umgebung benötigt, zu ermitteln.

Doch wenn Sie die im Artikel beschriebenen fünf Schritte als generellen Ansatz nutzen, werden Sie sehr viel einfacher zu den auf Ihre Situation anwendbaren spezifischen Grundlagen der Netzwerkkonfiguration vordringen.