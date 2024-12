Endpunktsicherheit: So unterscheiden sich EPP und EDR

Endgeräte in Unternehmen erfordern zahlreiche Schutzmaßnahmen, von Malware-Schutz und Verschlüsselung bis hin zu Intrusion Detection und Data Loss Prevention (DLP). Viele Sicherheitstools für Endgeräte bieten diese Funktionen an, so dass es für Käufer nicht einfach ist, die Überschneidungen zu erkennen und herauszufinden, in welche Produkte sie investieren sollten.

Zwei häufig verwechselte Produkte sind EDR-Tools (Endpoint Detection and Response) und Endpoint-Protection-Platformen (EPPs). Beide zielen darauf ab, Endgeräte vor Sicherheitsverletzungen und Cyberangriffen zu schützen; sie tun dies nur etwas anders.

Grund genug einmal EDR und EPP näher zu betrachten und zu vergleichen, um Unternehmen dabei zu helfen, zu entscheiden, ob sie die eine oder die andere Lösung einsetzen sollten.

Herausforderungen für die Endpunktsicherheit Endgeräte - von Notebooks, Mobilgeräten und Druckern bis hin zu Servern, Routern und IoT-Geräten - verbinden Benutzer und Systeme mit Geschäftsdaten und Anwendungen. Sie sind jedoch eine bedeutende Schwachstelle für Unternehmen, die mit Cyberbedrohungen wie Phishing-, Ransomware-, DDoS- und Botnet-Angriffen sowie den folgenden Sicherheits- und Verwaltungsherausforderungen konfrontiert sind: Schatten-IT

Fernverwaltung von Geräten

Geräteüberwachung

Benutzerzugriff und -autorisierung

Gerätetransparenz Antivirus und Antimalware sind nach wie vor beliebte Endpunktsicherheitsprodukte für viele Unternehmen und können bis zu einem gewissen Grad zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen. Diese Tools sind jedoch oft nicht in der Lage, ausgefeilte Bedrohungen und Angriffe abzuwehren, sodass sich Sicherheitsteams fortschrittlicheren Endpunktsicherheitsoptionen zuwenden, wie beispielsweise EDR- und EPP-Tools.

Was versteht man unter EDR? EDR-Tools bieten proaktiven Schutz vor Cyberangriffen. Sie bieten eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung lokaler und entfernter Geräte, die mit dem Netzwerk und Cloud-Diensten verbunden sind. Wenn es eine potenzielle Bedrohung entdeckt, analysiert ein EDR-Tool diese und sendet entweder eine Warnung an das Sicherheitsteam oder führt eine automatische Reaktion auf der Grundlage vorher festgelegter Regeln durch. Der Schwerpunkt von EDR-Tools liegt darauf, Sicherheitsteams in die Lage zu versetzen, Bedrohungen, die den Firewall-Schutz umgehen, schnell zu erkennen und zu entschärfen. EDR-Tools bieten Echtzeiteinblicke in das Endpunktverhalten und ermöglichen es Sicherheitsteams, auch Insider-Bedrohungen zu erkennen. Sicherheitsteams können EDR-Tools als gerätegebundene Agenten oder als SaaS bereitstellen. Die meisten EDR-Systeme nutzen KI und maschinelles Lernen, um die Attribute eines vermuteten Angriffs oder verdächtigen Verhaltens zu untersuchen. Die KI-Komponente bietet eine Signaturanalyse und untersucht Verhaltensmuster und andere Merkmale gründlicher als Antivirenprogramme. Die Komponente für maschinelles Lernen sammelt Daten aus Reaktionsaktivitäten und konsolidiert sie in der Wissensbasis des EDR-Tools. Zusätzlich zu ihren Analysefunktionen kann EDR-Software verdächtigen Code isolieren, indem sie ihn in eine Sandbox verschiebt, wo Sicherheitsexperten ihn sicherer untersuchen können. Sicherheitsteams können die von einem EDR-Tool gesammelten Daten und Protokolle auch zur forensischen Analyse nach einem Angriff sowie zur Überwachung der Einhaltung von Richtlinien und Verstößen gegen den Benutzerzugriff nutzen. Die Komplexität von EDR-Tools macht sie aus der Sicht der Verwaltung zu einer eher praktischen Angelegenheit. Interne Regeln und KI-/Maschinenlernfunktionen auf dem neuesten Stand zu halten, kann ein Vollzeitjob sein, daher sollten SOC-Teams (Security Operations Center) sie verwalten.

Was ist ein EPP? Während EDR-Tools proaktive Sicherheitsfunktionen bieten, stellen Endpunktschutzplattformen (EPP) präventive Sicherheitsfunktionen bereit, um Unternehmensendpunkte vor bestimmten Cyberangriffen zu schützen, beispielsweise vor dateibasierten Malware-Angriffen und Zero-Days-Exploits. Antivirus

Firewall

Datenverschlüsselung

Erlaubnis- und Blocklisten

Verhaltensbasierte und statische Analyse EPPs erfordern keine aktive Überwachung durch die Sicherheitsteams, sondern nur ein Eingreifen, wenn ein verdächtiges Verhalten festgestellt wird. Die Sicherheitsteams kümmern sich dann um das Problem. Die größte Einschränkung von EPPs ist, dass sie nur überwachen und untersuchen, aber nicht proaktiv reagieren. Einige EPPs bieten jedoch tiefer gehende Präventions- und Abhilfefunktionen, wie beispielsweise Threat Hunting, Threat Intelligence und Schwachstellenmanagement.