Eine Einführung in Quantum Computing Storage und Memory

Im Jahr 2017 überraschte Microsoft die Teilnehmer seiner Flaggschiff-Konferenz Ignite mit der Vorstellung seines ersten Quantencomputers. Seitdem hat das Quantencomputing (Quantum Computing) stetig an Dynamik gewonnen, sodass Speicheradministratoren dies zur Kenntnis nehmen sollten.

Dennoch befindet sich das Quantencomputing noch in der Entwicklung – es gibt noch eine Reihe von Herausforderungen, die die Technologie bewältigen muss. Viele dieser Herausforderungen beziehen sich auf das Memory und das Storage.

Die Rolle des Quantum Memory in Storage

Quantencomputer können kein konventionelles Memory und Storage verwenden, sondern müssen auf Quanten-Memory zurückgreifen. Quantum Memory ist leistungsfähiger als herkömmliches Memory, aber auch fragil und fehleranfällig.

Das Quantum Memory basiert auf Quantenbits oder Qubits. Quantenbits unterscheiden sich grundlegend von den Bits, die in herkömmlichen Computern verwendet werden. Herkömmliche Computer verwenden ein System von Binärbits, die entweder den Wert Null oder den Wert Eins wiedergeben können. Quantenbits können eine Null oder eine Eins speichern, aber dank eines Konzepts, das Superposition genannt wird, können sie auch gleichzeitig Null und Eins enthalten. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Form des multidimensionalen Speichers.

Der Hauptvorteil von Quantum Memory besteht darin, dass es große Mengen an Informationen in Form verschiedener Zustände speichern kann. Zum Vergleich: 100 Bits eines herkömmlichen Speichers würden gerade einmal 12,5 Bytes an Daten aufnehmen. Dagegen könnten 100 Bits eines Quantenspeichers mehr Zustände enthalten als alle Festplatten der Welt zusammen, so Doug Finke vom Quantum Computing Report.

Allerdings ist der Quantum Memory nicht beständig. Während klassisches Memory, das heißt RAM, ebenfalls nicht beständig ist, speichert RAM Daten, bis ein Gerät ausgeschaltet oder neu gestartet wird. Im Gegensatz dazu kann Quantum Memory Daten nur für etwa 100 Millisekunden (ms) speichern.

Es ist auch unmöglich, einen Quantenzustand zu lesen, ohne ihn dabei zu verändern. Außerdem kann der Benutzer die Daten nur einmal lesen. Das Lesen der Daten bewirkt, dass das Quantenbit alle gespeicherten Zustände freigibt – zu diesem Zeitpunkt spiegelt das Quantenbit einfach einen Wert von entweder Null oder Eins wider.