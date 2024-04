Die Netzwerklizenzierung ändert sich durch die Cloud

Jahrzehntelang war die unbefristete Lizenzierung sowohl von Hardwaregeräten als auch der zugehörigen Software die Regel. Switches und Router verfügen über ein grundlegendes, manchmal erweitertes Betriebssystem und eine Reihe von Anwendungen, die in der Firmware oder im Flash-Speicher abgelegt sind. Diese Software lässt sich aktualisieren oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, aber sie ist immer spezifisch für das jeweilige Gerät. Ein Unternehmen mit zehn Switches hat dann zehn Betriebssysteme und Anwendungsplattformen zu verwalten – und zehn Lizenzen, die für die gesamte Lebensdauer des Geräts gelten.

Mit zunehmender Anzahl von Geräten wird es schwieriger, die Lizenzen zu verfolgen. Darüber hinaus sind Versionskontrolle sowie das Patching von Software eine Herausforderung und beeinträchtigen die Sicherheit. Die Sicherheit wird noch komplizierter, weil die Verwaltung des Benutzerzugriffs dezentral über Portfilter oder andere Regeln erfolgt. Dies kann zu Inkonsistenzen führen, die in Helpdesk-Tickets oder Sicherheitsaudits auftauchen können. Die dezentralisierte Routing-Verwaltung ist noch komplexer.

Ein weiteres Problem dieser Legacy-Struktur sind die nicht aufeinander abgestimmten Lebenszyklen von Hardware und Software. Dies ist nicht kosteneffizient. Um die Vorteile einer neuen Hardware- oder Softwareversion nutzen zu können, müssen Unternehmen oft beide Komponenten gleichzeitig aktualisieren, da sie in ein einziges Gerät integriert sind.

In den letzten Jahren hat sich die Lizenzierung von Endnutzeranwendungen verändert. Die Zeiten sind vorbei, in denen für jede installierte Kopie von Microsoft Office oder Adobe Photoshop ein eigener Lizenzschlüssel benötigt wurde. Die moderne Anwendungslizenzierung basiert auf Abonnements.