Die Leistung eines Data Warehouse bewerten und optimieren

Data Warehouses sind komplexe Architekturen. Sie erfordern ein breites Spektrum an Strategien, Technologien, Produkten, Arbeitsabläufen, Fähigkeiten und Best Practices. Wenn sie richtig implementiert und verwaltet werden, können sie kosteneffizient sein – sie bieten allerdings ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn dies nicht der Fall ist.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Optimierung eines Data Warehouse liegt in der Auswahl der richtigen Kombination von Produkten und Prozessen. Auch die effektive Verwaltung von Data Warehouses unter Anwendung interner und branchenüblicher Best Practices ist wichtig. Die Herausforderung besteht darin, dass die meisten Data Warehouses ein hohes Maß an administrativer Aufmerksamkeit erfordern. Nur mit großer administrativer Sorgfalt können Unternehmen ihre täglichen Geschäftsziele erreichen.

Wenn dieses hohe Maß an Sorgfalt mit einer zunehmend eingeschränkten Personalausstattung kombiniert wird, bleibt nur wenig Zeit, um die Umgebung zu optimieren und ihr maximales Potenzial zu erreichen.

Ist das System schon längere Zeit in Betrieb und nehmen Datenmenge, Datenquellen, Verarbeitungskomplexität und Endanwender zu, sind die IT-Abteilungen nicht in der Lage, sich zurückzuziehen und die Umgebung zu analysieren. Je reifer das Data-Warehouse-System wird, desto schwieriger ist es, sicherzustellen, dass es weiterhin einen maximalen Geschäftswert liefert.

Einige Tipps können Unternehmen dabei unterstützen, ein Data Warehouse zu analysieren und es so zu optimieren, dass es den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Viele der Prozesse sind ähnlich. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen der Bewertung des Potenzials einer Umgebung, die Geschäftsziele zu erreichen, und der Durchführung einer Problemanalyse, um etwa einen Fehler zu beheben.

Persönliche Treffen, Fokusgruppen und Umfragen

Von der Unternehmenszentrale bis zum technischen Support ist jeder, der das Warehouse nutzt oder verwaltet, eine Informationsquelle. Um herauszufinden, welche Bereiche ihr Potenzial nicht ausschöpfen, müssen Sie die Personen, die mit der Data Warehouse-Umgebung interagieren, identifizieren und befragen.

Hier eine offene Liste, um zu erfahren, wer mit dem Data Warehouse kommuniziert:

Mitglieder des Data-Governance- und Security-Teams

technische Architekten

Systemadministratoren

Datenbank- oder Datenadministratoren und Modellierer

Daten- und Business-Analysten

ETL-Entwickler

Endbenutzer auf C-Ebene bis hin zur Basis

Es gibt eine Reihe gemeinsamer Fragen, die für alle Teilnehmer wichtig sind und von ihnen beantwortet werden sollten. Einige der offensichtlichsten Beispiele sind Fragen, was ihnen an dem Data Warehouse gefällt und was nicht und ob es seine Aufgabe erfüllt. Macht das Data Warehouse das, was sie erwarten? Wird ihre Arbeitsumgebung besser? Oder stagniert sie oder wird sie gar schlechter? Ein wichtiges Thema ist der Vergleich zwischen den aktuellen Anforderungen des Unternehmens und den ursprünglichen Zielen und Erfolgsfaktoren des Data Warehouse.

Formulieren Sie die Fragen so, dass es den Teilnehmern leichtfällt, so präzise wie möglich zu antworten. Wenn Sie fragen, inwieweit ein Data Warehouse ihre Bedürfnisse erfüllt, machen Sie das am besten in Form von Multiple-Choice-Antworten: Geben Sie als Antworten zum Beispiel eine vierstufige Skala vor:

Das Data Warehouse erfüllt

meine Bedürfnisse vollständig die meisten meiner Bedürfnisse nur einige meiner Bedürfnisse keines meiner Bedürfnisse

Schließen Sie die Frage mit einem offenen Textfeld ab, in dem die Befragten aufgefordert werden, ihre Antwort weiter zu erläutern.

Passen Sie zusätzliche rollenbezogene Fragen an das Fachgebiet des Teilnehmers an. Techniker interessieren sich für andere Themen als Business-Analysten. Für Techniker beispielsweise sollten sich die Fragen auf die einfache Verwaltung, auf Überwachungsfunktionen, Leistung, Systemzuverlässigkeit und anderes mehr konzentrieren. Geschäftsanwender interessieren sich eher für Fragen wie: Liefert das System die benötigten Einblicke? Gewährt es einen einfachen Zugang? Bringt es die notwendige Systemleistung? Bietet es Visualisierung und Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Informationen? Der letzte Punkt sollte immer lauten: Was sollten wir noch fragen?

Einzelgespräche, Gruppendiskussionen und Umfragen eignen sich hervorragend für Feedback. Fast alle Fragen und Antworten sowie die Informationen aus den Umfragen führen in der Regel dazu, dass das Team zur Data-Warehouse-Optimierung Folgesitzungen anberaumen muss, um frühere Antworten zu klären und zusätzliche Fakten zu ermitteln.

Der Prozess der Ermittlung der Fakten und der Analyse ist iterativ und wird mit zunehmender Reife des Projekts detaillierter. Die Untersuchung beginnt zunächst auf globaler Ebene und die Fragen und technischen Statistiken werden immer detaillierter, bis das Optimierungsteam herausfindet, warum ein System seine Ziele nicht vollständig erfüllt. Während des gesamten Analyseprozesses setzt das Team die Identifizierung und den Austausch mit Fachleuten und Endbenutzern fort.

Durch den Untersuchungsprozess können Unternehmen besser verstehen, wie stark sich ein Problem auf die Fähigkeit des Data Warehouse auswirkt, die Geschäftsziele zu erreichen. Außerdem erhalten sie Einblicke in die Bedürfnisse und Probleme der betroffenen Mitarbeiter und die zur Behebung des Problems erforderlichen Maßnahmen. Das Team sollte die gesammelten Informationen nutzen, um die einzelnen Probleme zu priorisieren und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ermitteln. Dann sollte das Team damit beginnen, seine Erkenntnisse zu sortieren und Empfehlungen zu dokumentieren.